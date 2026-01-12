IBM Cloud Paks توفر برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتسريع تحديث التطبيقات مع قدرات بيانات وأتمتة وأمان مدمجة مسبقًا. يقدم برنامجنا تجربة شاملة وموحدة لمنصة السحابة الهجينة، مما يمكن فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من بناء وتحديث التطبيقات بشكل أسرع عبر أي سحابة أو بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات.

مع IBM Cloud Paks، يمكنك الوصول إلى Red Hat Marketplace، وهو سوق السحابة المفتوح مع نظام بنائي غني من الشركاء الذين يقدمون برامج معتمدة من IBM، ويمكنك نشر البرمجيات بسهولة على أي سحابة أو تكنولوجيا المعلومات على Red Hat OpenShift.