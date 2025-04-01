ابتكر بشكل أسرع, تقليل التكلفة التشغيلية وتحويل عمليات عمليات المعلومات التكنولوجية (ITOPS) عبر أفقي متغير مع منصة تقنية المعلومات الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات. استفد من الذكاء الاصطناعي، و التعلم الآلي الأتمتة لمساعدة مديري ITOps ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) في إدارة الحوادث والمعالجة.

إذا كنت تبحث عن ®IBM Netcool Operations Insight أو أي من عروض إدارة تكنولوجيا المعلومات IBM السابقة، فإن IBM Cloud Pak for AIOps هو أحدث تطوير لاستحقاقك الحالي.