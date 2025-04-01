يبث الذكاء الاصطناعي الخاص بك لعمليات تقنية المعلومات مع تكنولوجيا المعلومات الذكية
اكتشف كيفية تحقيق عمليات المعلومات التكنولوجية الاستباقية مع IBM Cloud Pak for AIOps
جرّب جولة إرشادية ذاتية اقرأ: رحلة هندسة موثوقية الموقع (SRE) إلى رحلة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
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ما هو IBM Cloud Pak for AIOps ؟

ابتكر بشكل أسرع, تقليل التكلفة التشغيلية وتحويل عمليات عمليات المعلومات التكنولوجية (ITOPS) عبر أفقي متغير مع منصة تقنية المعلومات الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات. استفد من الذكاء الاصطناعي، و التعلم الآلي الأتمتة لمساعدة مديري ITOps ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) في إدارة الحوادث والمعالجة.

إذا كنت تبحث عن ®IBM Netcool Operations Insight أو أي من عروض إدارة تكنولوجيا المعلومات IBM السابقة، فإن IBM Cloud Pak for AIOps هو أحدث تطوير لاستحقاقك الحالي.
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فهم سياق العمل وتأثير حادث المعلومات التكنولوجية مع IBM Cloud Pak for AIOps
المزايا الأتمتة والتنبؤ والمعالجة باستخدام إدارة الحوادث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الحديث.
وضع البيانات في سياقها

تمكين المجموعة من خلال وضع البيانات في سياقها الصحيح وتوفير الرؤى للتنفيذ من أجل اتخاذ قرارات فعالة.
توصيات استباقية

زيادة سرعة حل الحوادث وتشخيصها وتقديم توصيات استباقية استناداً إلى التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي.
التعاون في حل المشكلات

تعزيز ®العمل الجماعي وتعزيز القدرات على حل المشكلات من خلال الاستفادة من ميزة التعاونية التي تتيح التعاون السلس ومشاركة المعرفة بين الفرق.
أتمتة التزويد الآلي

يمكنك تبسيط العمليات وتوفير الوقت من خلال التزويد التلقائي بالقدرات، مما يتيح تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة.
النشر المرن

استفد من مرونة خيارات النشر المتعددة، مما يتيح لك اختيار البيئة التي تناسب احتياجاتك، سواء كانت السحابة المحلية أو السحابة أو الهجينة.
ميزة
استيعاب البيانات المشتركة بين المجالات والتكامل توليد الطوبولوجيا ارتباط الأحداث وضغطها العمليات المعجّلة بالذكاء الاصطناعي المعالجة المعززة

تجول تفاعلي

جولة في المنتج

قصص العملاء

مبتكر أسطوري يجلب الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات والاتصالات والمعلومات العالمية إلى المؤسسة العالمية

استفادت إلكترولوكس من قدرات العمليات المستقلة لضمان الاستخدام المناسب لوحدة المعالجة المركزية لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 75%.
الارتقاء بتفاعل المعجبين إلى آفاق جديدة

وباستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات الاصطناعية، أنشأ The Masters إدارة سلسة ومتسقة عبر السحابة المتعددة، مما أدى إلى زيادة القيمة بنسبة 2.5 مقارنةً بنهج السحابة الواحدة.
المركز الوطني للحوسبة عالية الأداء

يعمل المركز القومي لعلوم الحاسب الآلي على تسريع عملية البحث والابتكار على مستوى الدولة لتحسين خدمات الشبكة العامة ومنع الانقطاعات بشكل استباقي من خلال الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
IBM الذكاء الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات والحلول قابلية الملاحظة من IBM Instana Observability

اجعل بيئات المعلومات التكنولوجية الفوضوية منطقية من خلال توفير بيئات المعلومات التكنولوجية الفوضوية مع توفير تجربة مستخدم فائقة الجودة.

 IBM Turbonomic Application Resource Management

تقديم الموارد التي تحتاج إلى تنفيذها تلقائيًا مع الالتزام بسياسات العمل.

 IBM SevOne Network Performance Management

اكتشف واحدًا من أكثر أنظمة مراقبة الشبكات شمولاً وإدراكًا للتوسع والتطبيق للتعرف على الشبكات الحديثة لعمليات الشبكة.
الموارد البنية المرجعية

استكشاف كيف يمكن أن يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي وبناء الشبكة العصبية لتحديد النماذج التحليلية في أتمتة عمليات المعلوماتية.

 التوثيق

تعرّف على أحدث الإصدارات، وقم بالوصول إلى مستندات تعليمية إضافية، وابحث عن المزيد من الطرق للحصول على الدعم.

 المجتمع

اقرأ مدونة خبير مدورونة IBM وانضم إلى المناقشات. أو قم بالتسجيل في ورش العمل الفنية الخاصة بمنتجات ميزة وخدمة الاستخدام.

 متطلبات النظام

ابحث عن متطلبات النظام للمنصة ونظام التشغيل بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات النظام.

 أدلة التثبيت

احصل على أدلة التثبيت الخاصة بـ ®IBM Cloud Pak، بما في ذلك محتوى النظرة العامة والخطوات الإرشادية.
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