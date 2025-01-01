تبسيط إدارة البيانات من خلال أتمتة أدوات البيئة وتوفير قدرات DataOps. فهو يهيئ المحولات لجمع البيانات بكفاءة، ويدير تدفق البيانات من خلال قدرات الدفع/السحب والتحديثات في الوقت الفعلي، ويبسط عملية إعداد العملاء وتعدد المستأجرين. التكامل مع IBM Consulting Advantage لتحسين عمليات بياناتك وتعزيز الكفاءة العامة.