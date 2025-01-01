الارتقاء بأتمتة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواءمة كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسستك مع أولويات العمل
الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Consulting® AIOps هو التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلم البيانات في تدفقات قيم تكنولوجيا المعلومات من البداية إلى النهاية مع مراعاة عمليات تكنولوجيا المعلومات وحلولها. وهو يساعد على كشف الحالات الشاذة والتنبؤ بالانقطاعات وتحليل تأثيرها في الأعمال ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي. الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Consulting AIOps المدعوم بالذكاء الاصطناعي:
توحيد مؤشرات الأداء الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والأعمال مع المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم مدى تأثير الانقطاعات والخلل في أعمالك. الاستفادة من الإشعارات الاستباقية المرسلة إلى الأطراف المعنية لإبقائهم على اطلاع و/أو الشروع في إجراءات التخفيف في الوقت المناسب، وتحقيق مواءمة قوية بين مهام تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال.
دمج بياناتك من مختلف أدوات المراقبة في عرض موحد. استخدام نموذجَي الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتحليل بياناتك ومقارنتها ببعضها، ما يتيح معارف بشأن وظائف التطبيق والأداء. يربط النظام البيانات لتحديد الأنماط وكشف الخلل وإدارة المشكلات بشكل استباقي من خلال تحليل السبب الأساسي وتقديم الحلول الموصى بها التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.
تبسيط إدارة البيانات من خلال أتمتة أدوات البيئة وتوفير قدرات DataOps. فهو يهيئ المحولات لجمع البيانات بكفاءة، ويدير تدفق البيانات من خلال قدرات الدفع/السحب والتحديثات في الوقت الفعلي، ويبسط عملية إعداد العملاء وتعدد المستأجرين. التكامل مع IBM Consulting Advantage لتحسين عمليات بياناتك وتعزيز الكفاءة العامة.
دمج البيانات من مصادر متعددة وتقاربها بسلاسة. تستخدم منصتنا نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمجة لتقديم تصور ورؤية محسّنة من خلال واجهة موحدة، توفير معارف قابلة للتنفيذ لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
يمكنك التوسع باستخدام إدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيئات AWS والبيئات السحابية الأصلية والهجينة لتحسين مرونة التطبيقات وأدائها.
تسعى ®IBM إلى زيادة قيمة العملاء والعمل الاستشاري باستخدام IBM Consulting Advantage، وهي منصة لخدمات الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من المساعدين.