يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط، مما يعرضه لتقلبات السوق. شرعت الدولة في تنويع اقتصادها مع وضع التحول الرقمي في جوهره.
إن التحول الرقمي هو أساس الإستراتيجية السعودية للتحول وضمان النمو الاقتصادي المستقبلي والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. وفقا للهيئة العامة للإحصاء، يساهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 14% في أرقام الناتج المحلي الإجمالي للدولة. تتماشى هذه الدفعة الرقمية مع الاتجاهات الوطنية والعالمية نحو عالم أكثر اتصالًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية حيث يعيش المزيد من الناس ويلعبون ويتسوقون ويعملون عبر الإنترنت.
أحد العوامل التي تغذي صعود الاقتصاد الرقمي هو زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية. يبتعد مجتمع المملكة الشابّ الذي يعتمد على الهواتف المحمولة في المقام الأوّل عن التقاليد المتمثلة في الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية ويتبنى الخدمات المصرفية الرقمية كأفضلية.
إن الانتقال نحو المعاملات غير النقدية ليس ظاهرة حديثة. لقد أصبح هذا هو الوضع الطبيعي قبل جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت معدلات التبني بنسبة تزيد عن 70% بين فبراير 2019 ويناير 2020. ثم أدت الجائحة بعد ذلك إلى زيادة المدفوعات الرقمية بنسبة 75% في عام 2020، وانخفاض السحب النقدي بنسبة الثلث في عام 2020. بعد الجائحة، لم يضعف استخدام المدفوعات الرقمية، بل ازداد قوةً على قوة. أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA) مؤخرًا أن المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين الأفراد في مجال البيع بالتجزئة وصلت إلى 70% من إجمالي المدفوعات في عام 2023، ارتفاعًا من 62% في عام 2022.
ونتيجة لذلك، ازداد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية المتكاملة والآمنة لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات في كل نقطة اتصال، مثل:
أدت هذه الفرصة السوقية إلى تكوين neoleap في عام 2021. يهدف مصرف الراجحي، أكبر مصرف إسلامي في العالم وأكبر مصرف في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة. وهو أيضًا حجر الأساس للخدمات المصرفية المفتوحة. ومنذ تأسيسه، أصبح شركة المدفوعات الرقمية البارزة في الدولة.
أدركت neoleap الحاجة إلى الابتكار لمواكبة الطلب المتزايد في الدولة على المدفوعات الرقمية. بعد إجراء تحليل شامل للكفاءة، حددت الشركة الحاجة إلى بناء منصة التكامل المرن أو برنامج وسيط لبطاقات الائتمان.
وإدراكاً منها لحساسية عملية التطوير، تشاورت neoleap مع الأطراف المعنيين الرئيسيين الداخليين واعتمدت نهج السحابة الهجينة وأسلوب تطوير السحابة الأصلية. وقد ضمن هذا التوجه الاستراتيجي تنفيذ المشروع التأسيسي مع تلبية احتياجات العمل الحساسة.
كان الهدف من اتباع هذا المسار هو ضمان استمرار العمليات التجارية في خدمة وتلبية طلبات العملاء المتطورة أثناء التطوير. ثانيا، أرادت تسريع الوقت اللازم لإطلاق المنتجات الجديدة في السوق، مما يمكّن neoleap من وضع نفسها بشكل استراتيجي في سوق التكنولوجيا المالية التنافسي والحساس للأسعار. ثالثا، يجب أن تتماشى مع متطلبات SAMA واللوائح الوطنية الأخرى طوال فترة التطوير. أخيراً، كان عليها تعزيز استقرار ومرونة النظام البنائي، مما يجعل من neoleap منصة شاملة للتكنولوجيا المالية تقدم تجربة استثنائية لكل من التجار والعملاء.
ولتحقيق هذه الأهداف، أعطت neoleap الأولوية لتحديد القدرات والأنظمة الرئيسية اللازمة لدعم هذه المبادرة التحويلية. وتماشياً مع روحها الرائدة وطبيعتها التعاونية، أبرمت neoleap شراكة مع شركة IBM، الشريك التقني الذي كان إلى جانب الشركة منذ تأسيسها. وقد طورت المجموعتان معاً نهجاً شاملاً ومبتكراً للمساعدة في ضمان نجاح تطوير نشر منتجات neoleap الجديدة.
"لقد كان التطوير والنشر الناجح لمنصة neoleap ضرورة تجارية للحفاظ على حصة neoleap ومصرف الراجحي في السوق وتنميتها. وقد وقع اختيارنا على شركة IBM كشريك استراتيجي لنا نظرًا لما تتمتع به من حلول سحابة هجينة موثوقة وقوية وخبرتها الواسعة في التعاون مع مقدمي الخدمات المالية من جميع الأحجام."
بعد التقييم والاستشارات المكثفة، استفادت neoleap من IBM Cloud Pak® for Integration، التي تضم IBM App Connect و®IBM API Connect، إلى جانب منصة®Red Hat® OpenShift، لبدء تطوير المنصة. استخدمت الحلول بيانات مدمجة مسبقًا وأتمتة الذكاء الاصطناعي وقدرات الأمان. قدّم البرنامج تجربة منصة سحابية هجينة شاملة وموحدة، مما مكّن فرق العمل وتكنولوجيا المعلومات من بناء البرمجية الوسيطة لبطاقات الائتمان عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في neoleap.
تستخدم البرمجيات الوسيطة لشركة Neoleap قدرات تكامل التطبيقات في IBM App Connect لتوفير مرونة وقابلية نقل وقابلية توسع أكبر في عملية التطوير. كما تضمنت الحلول أيضًا قدرات API management القوية، باستخدام IBM API Connect للتكامل الآمن مع الأنظمة الأخرى، مثل بوابات الدفع وخدمات الكشف عن الغش، مما يساعد على ضمان العمليات السلسة عبر بيئات neoleap المحلية والسحابية. وقد ساعدت ميزات الأمان وأدوات إدارة الامتثال المدمجة في neoleap في الحفاظ على الالتزام بمعايير الصناعة من البداية إلى النهاية.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت neoleap حل IBM Instana® Observability، والذي يعمل حاليًا على بيئات أقل من أجل المراقبة والتحليلات المستمرة. ويفكر الفريق أيضاً بقوة في الاستفادة من حل IBM Instana Observability باعتباره الحل المفضل لقابلية الملاحظة المؤسسية لتوفير رؤى حول الأداء بعد النشر، مما يوفر إدارة استباقية وحل سريع للمشاكل.
نجح الفريق التقني لشركة neoleap في نشر منصة التكامل المرن الخاصة بها دون التسبب في أي تعطيل لأنظمة الدفع أو محافظ المستهلكين أو العمليات الشاملة. ومنذ النشر، قامت الشركة برفع قدراتها التجارية وعروضها بشكل كبير.
ومن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها نقل مسؤوليات معالجة البطاقات من مصرف الراجحي إلى neoleap، بعد نجاح المشروع التأسيسي الجديد. هذا التحول مهد الطريق لإطلاق محفظة أعمال (B2B) رائدة للتجار. تم الانتهاء من المحفظة في فترة قياسية مدتها 7 أشهر، مما منح التجار القدرة على الانضمام في أقل من 60 ثانية، بينما يستغرق أقرب المنافسين في مجال الدفع الرقمي ما بين 3 إلى 7 دقائق. ومع حصة سوقية في أجهزة نقاط البيع ذات العلامات التجارية تتجاوز الآن 40%، قامت neoleap بتبسيط دمج التجار مع أنظمة الدفع الرقمية الوطنية في المملكة. المحفظة متاحة عبر منصات متعددة، بما في ذلك متصفحات الويب والأجهزة المحمولة واللوحية، مما يعكس التزام neoleap بإمكانية الوصول إليها وراحة المستخدم.
"لقد غيرت عملية التطوير قواعد اللعبة بالنسبة لنا. بصفتنا شركة رقمية حديثة نسبيًا ولم نكن من أوائل الداخلين إلى سوق المدفوعات الرقمية، فقد سمح لنا ذلك باللحاق بالمنافسين وتجاوزهم من خلال تقديم منتجات وخدمات تعتمد على الرقمنة في المقام الأول وفعالة من حيث التكلفة تتوافق مع الاتجاهات التي نراها في المملكة. نظراً لأن منصة التكامل المرن الخاصة بنا مبنية على IBM Cloud Pak for Integration و Red Hat OpenShift، يمكننا إجراء تحسينات مستمرة على النظام كل أسبوعين دون فترة التعطل، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام ويضمن الامتثال. كان ذلك ممكنًا بسبب التأسيس الناجح لعمليات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) التي سمحت لنا بأتمتة كاملة لتطوير ونشر الخدمات على IBM Cloud Pak for Integration و Red Hat OpenShift،" كما أوضح المتحدث الرسمي لدى neoleap.
لقد أدى إطلاق محفظة التاجر إلى تحقيق فائدة كبيرة للعملاء التجار. فقد وفرت وسيلة للمدفوعات الدولية وقناة جديدة لكشوف المرتبات والمعاملات المالية. بالإضافة إلى زيادة التكامل مع الشركات الشقيقة داخل مجموعة مصرف الراجحي، بما في ذلك الجهات الخارجية الأخرى، باستخدام تقنيات السحابة الهجينة من IBM وذلك لتوفير تجارب مصرفية مفتوحة أكثر سلاسة وأمانًا للعملاء. كما توسعت neoleap دوليًا من خلال الخدمات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وتخطط للتوسع خارج المنطقة.
neoleap (الرابط يقع خارج موقع ibm.com) هي محطة واحدة لجميع احتياجات الحلول المالية لشركتك، بدءًا من إنشاء محفظة رقمية وحتى تلقي وإدارة مبيعاتك وإيراداتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طلب منتجات neoleap الموثوقة الخاصة بك، مثل نقاط البيع و SoftPOS وبوابة الدفع وبطاقات الشركات والمزيد. مع neoleap، يمكنك إدارة الشؤون المالية لشركتك بسهولة من أي مكان.
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