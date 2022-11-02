يمكنك توصيل أي من تطبيقاتك وبياناتك، بغض النظر عن مكان تواجدها.
انشر تطبيق IBM App Connect أينما كانت بياناتك باستخدام خيارات مرنة: في أماكن العمل، أو السحابة، أو البيئات الهجينة، أو كخدمة iPaaS مُدارة بالكامل على AWS.
الاستفادة من قدرات التحويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمئات من والموصلات والقوالب المُعَدَّة مسبقًا والمعزّزة بالبيانات الوصفية لتسريع الوقت المناسب للقيمة.
تحويل تعبيرات البيانات المعقدة مع توصيات التخطيط الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بين المصادر وتطبيقات الوجهة.
جعل التكامل في المتناول مع أدوات من دون رموز وواجهة مستخدم (UI) بديهية لمستخدمي الأعمال وخبراء التكامل من المواطنين.
موصّلات للتطبيقات شائعة الاستخدام.
إطلاق أسرع للميزات.
حل المشكلات في وقت أسرع.
زادت الشركة المصنّعة للإضاءة الخلفية من كفاءة الإنتاج بين الأقسام، ما يساعد على تمكين تحليل البيانات ومراقبتها بشكل جيد.
تجعل TINE البيانات في المتناول وتبسط عمليات التشغيل وعمليات الأعمال عبر سلسلة التوريد المعقدة من خلال قدرات التكامل.
يستخدم قسم دعم التطوير في IBM برنامج App Connect لدمج الأنظمة وأتمتة الإشعارات لتحسين سرعة حل التذاكر بنسبة 23%.
حسّنت Tabadul تبادل المعلومات في إجراءات الاستيراد والتصدير، ما أدى إلى تسريع وقت دخول السوق للمنتجات والخدمات.