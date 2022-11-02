IBM App Connect
اربط التطبيقات والبيانات بسرعة لأتمتة أعمالك
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امرأة تعمل على كمبيوتر محمول خاص بها، مع رسم توضيحي متراكب لسير عمل واجهة مستخدم App Connect

تخلّص من النظام الرقمي المنعزل لتشغيل أعمالك

يمكنك توصيل أي من تطبيقاتك وبياناتك، بغض النظر عن مكان تواجدها.

 اكتشف القدرات المعززة
خيارات نشر مرنة

انشر تطبيق IBM App Connect أينما كانت بياناتك باستخدام خيارات مرنة: في أماكن العمل، أو السحابة، أو البيئات الهجينة، أو كخدمة iPaaS مُدارة بالكامل على AWS.
تسريع عمليات التكامل

الاستفادة من قدرات التحويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمئات من والموصلات والقوالب المُعَدَّة مسبقًا والمعزّزة بالبيانات الوصفية لتسريع الوقت المناسب للقيمة.
تبسيط عمليات التكامل

تحويل تعبيرات البيانات المعقدة مع توصيات التخطيط الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بين المصادر وتطبيقات الوجهة.
تمكين التعاون

جعل التكامل في المتناول مع أدوات من دون رموز وواجهة مستخدم (UI) بديهية لمستخدمي الأعمال وخبراء التكامل من المواطنين.

إنشاء تجارب متصلة للجميع باستخدام IBM webMethods

تُكمِل IBM عملية الاستحواذ على منصتَي StreamSets وwebMethods، ما يُعزّز محافظها الخاصة بالأتمتة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي.

استكشف IBM webMethods

تجربتان ومنصة واحدة

تجربة دون تعليمة برمجية موجهة بالذكاء الاصطناعي استخدم المئات من الموصِّلات والقوالب المُعدَّة مُسبقًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS) وأتمتة أعمالك. تعرف على كيفية تصميم عمليات تكامل من دون رموز
منصة تعليمات برمجية متقدمة وقابلة للتخصيص بالكامل استفد من محرك رشيق وسريع الأداء يتسم بسهولة التوسع لدعم احتياجاتك المتزايدة وأنواع متعددة من تكامل البيانات. تصميم عمليات تكامل مخصصة باستخدام مجموعة الأدوات
تجربة دون تعليمة برمجية موجهة بالذكاء الاصطناعي استخدم المئات من الموصِّلات والقوالب المُعدَّة مُسبقًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع تكامل البرمجيات كخدمة (SaaS) وأتمتة أعمالك. تعرف على كيفية تصميم عمليات تكامل من دون رموز
منصة تعليمات برمجية متقدمة وقابلة للتخصيص بالكامل استفد من محرك رشيق وسريع الأداء يتسم بسهولة التوسع لدعم احتياجاتك المتزايدة وأنواع متعددة من تكامل البيانات. تصميم عمليات تكامل مخصصة باستخدام مجموعة الأدوات
بالأرقام أكثر من 200

موصّلات للتطبيقات شائعة الاستخدام.

 تصفّح الموصلات %67

إطلاق أسرع للميزات.

 أبرز العملاء: Tabadul %23

حل المشكلات في وقت أسرع.

 أبرز العملاء: IBM Dev support

قصص واقعية. تأثير حقيقي.

Highbroad

زادت الشركة المصنّعة للإضاءة الخلفية من كفاءة الإنتاج بين الأقسام، ما يساعد على تمكين تحليل البيانات ومراقبتها بشكل جيد.
TINE

تجعل TINE البيانات في المتناول وتبسط عمليات التشغيل وعمليات الأعمال عبر سلسلة التوريد المعقدة من خلال قدرات التكامل.
دعم IBM

يستخدم قسم دعم التطوير في IBM برنامج App Connect لدمج الأنظمة وأتمتة الإشعارات لتحسين سرعة حل التذاكر بنسبة 23%.
Tabadul

حسّنت Tabadul تبادل المعلومات في إجراءات الاستيراد والتصدير، ما أدى إلى تسريع وقت دخول السوق للمنتجات والخدمات.
 
بدء استخدام IBM App Connect
 

تعزيز مبادرات التكامل لديك باستخدام حل تكامل رائد في المجال يربط جميع تطبيقاتك وبياناتك بغض النظر عن مكان تواجدها.

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