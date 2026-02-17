تعزيز برمجيات IBM المؤسسية التي أثبتت جدواها بما يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي

يغير الذكاء الاصطناعي طريقة تحقيق المؤسسات للقيمة من الأنظمة والبيانات التي تدعم عملياتها الأكثر أهمية. عبر مختلف المجالات، تسعى المؤسسات إلى تجاوز مرحلة التجربة—باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط، واكتساب المعارف، وتحويل أصول البيانات طويلة الأمد إلى إمكانات تنبؤية داعمة للقرارات ويمكنها تحسين نتائج الأعمال بشكل ملموس.

بالنسبة إلى العديد من عملاء IBM، يجب تحقيق هذه الطموحات في بيئات معقدة تخضع لرقابة صارمة. تتطلب البيانات الحساسة، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وأحمال التشغيل المهمة نهجًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي يركز على الأمان والحوكمة والثقة—من دون عرقلة الابتكار.

ولهذا السبب، تطرح IBM مجموعة واسعة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في الربع الأول من عام 2026 عبر العديد من منتجات برمجيات IBM الأكثر استخدامًا. تدمج هذه التحسينات الذكاء الاصطناعي الوكيل مباشرة في منصات IBM التي يعتمد عليها العملاء بالفعل، ما يمكنهم من تبني الذكاء الاصطناعي بثقة ضمن أسسهم التشغيلية الحالية.