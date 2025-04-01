IBM Cloud Pak for Integration عبارة عن منصة تكامل هجين تطبق وظائف منصة التكامل الهجينة التي تطبق وظائف الحلقة المغلقة الذكاء الاصطناعي الأتمتة لدعم أنماط متعددة من التكامل. توفر المنصة مجموعة شاملة من أدوات التكامل ضمن تجربة واحدة وموحدة لربط التطبيق والبيانات عبر أي بيئة سحلية أو محلية.

Cloud Pak for Integrationبرنامج التكامل التكامل إلغاء القفل القابل للتشغيل صُمعة بيانات الأعمال والأصل API Connect السحابة و التطبيق المحلي للتطبيقات، ويحمي سلامة البيانات أثناء الطيران مع رسائل المؤسسات. كما توفر المنصة أيضًا تفاعلات الأحداث في الوقت الفعلي، وتنقل البيانات عبر أي سحابة وتنشرها وتتوسع مع بنية السحابة الأصلية, والخدمات التأسيسية المشتركة - كل ذلك بأمان شامل على مستوى المؤسسات والتشفير.