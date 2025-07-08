إدارة واجهة برمجة التطبيقات

عزّز نماذج وقنوات تفاعل جديدة عن طريق تسريع تحولك الرقمي القائم على واجهات برمجة التطبيقات

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قيمة API management

يستخدم IBM Cloud Pak® for Integration إمكانية إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ ®IBM API Connect لمساعدتك في إنشاء نظامك المتكامل من واجهات برمجة التطبيقات وإدارته وتأمينه ونشره، وتطبيق استراتيجية قوية لواجهات برمجة التطبيقات.

مع تبني الشركات لرحلة التحول الرقمي، تصبح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ضرورية لتحقيق قيمة البيانات والأصول. مع الاعتماد المتزايد لواجهات برمجة التطبيقات، هناك حاجة إلى الاتساق والحوكمة عبر المؤسسة.

 
خدمة API gateway

قم بتأمين والتحكم والتوسط في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام IBM DataPower Gateway.
بوابة المطور

قم بتخصيص البوابات بسهولة مع العلامة التجارية للشركة لتوفير تنشئة اجتماعية متسقة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك، بدءاً من الاستكشاف وحتى الاستهلاك.
لوحة معلومات تحليلات واجهة برمجة التطبيقات 

تتيح لك لوحات المعلومات والتصورات الغنية فهم وتقييم القيمة التجارية لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات.
تحقيق الدخل من واجهة برمجة التطبيقات

أنشئ وادِرْ خططًا لتحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك باستخدام مجموعة متنوعة من نماذج التسعير.

كيفية الاستخدام

لقطة شاشة لمخطط من نوع واجهة برمجة التطبيقات
قم بإنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

تسريع عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات مع تجربة مستخدم مبسطة لعرض البيانات والخدمات المصغرة وتطبيقات المؤسسات وخدمات SaaS من خلال معايير مفتوحة. تحسين إنتاجية المطور وجودة واجهة برمجة التطبيقات باستخدام أدوات المطور المتكاملة وإنشاء الاختبار الآلي. 

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لقطة شاشة لوثيقة الكتالوج الخارجي
إدارة واجهات برمجة تطبيقاتك

نظّم واَنشر وحلّل أي واجهة برمجة تطبيقات (API) بسرعة مع الحوكمة والتحكم بالإصدار عبر دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات.  نظّم العديد من أشكال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في منتجات API مع تحكم كامل في مستوى الرؤية للمستهلكين، الداخليين والخارجيين.

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لقطة شاشة لمخطط سير العمل
تأمين واجهات برمجة تطبيقاتك (APIs)

تسريع الوقت المناسب للقيمة مع السياسات المضمنة سهلة التطبيق لتأمين واجهات برمجة التطبيقات والتحكم فيها والتوسط في تسليمها. احمِ بياناتك وأصول عملك عن طريق نشر البوابات، بالقرب من تطبيقاتك وخدماتك السحابية المصغّرة، أو في DMZ.

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لقطة شاشة لآلية تتبع رحلات واجهة برمجة التطبيقات
إضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة تطبيقاتك

مكّن مطوري التطبيقات من استكشاف واستهلاك واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك باستخدام بوابات الخدمة الذاتية ذات العلامة التجارية.  تفاعل مع المستهلكين باستخدام ميزات بناء المجتمع مثل المدونات والمنتديات.

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