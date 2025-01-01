إضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
تمكين المطورين الداخليين والخارجيين من اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك واستخدامها
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رسم توضيحي لوجهين يشاهدان واجهات برمجة التطبيقات الاجتماعية
شارك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع المجتمعات التي تحتاجها

تمكين مطوّري التطبيقات من اكتشاف أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات واستهلاكها بسهولة (SOAP وREST والأحداث وASyncAPIs و GraphQL وغيرها) باستخدام بوابات الخدمة الذاتية. ®IBM API Connect يستخدم بوابة المطور المخصصة، وأدوات المشاركة والاشتراك، والمنتديات حتى تتمكن من تقديم الدعم لمجتمعك المتنامي.
ميزة احصل على المزيد من القيمة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال التواصل الاجتماعي بوابة الخدمة الذاتية المطور

تسمح البوابة الإلكترونية القابلة للتخصيص بإعداد مطوري التطبيقات بسهولة من خلال تجربة الخدمة الذاتية التي تقلل من الاحتكاك.

 بوابة المطور التحليلات

تساعد الرؤى المتعلقة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات مطوري التطبيقات على اتخاذ خيارات ذكية ومستنيرة بالبيانات وتحسين تطبيقاتهم.

 المنتديات والمدونات والتقييمات

تساعدك الميزة المدمجة مثل المنتديات والمدونات والتقييمات على بناء مجتمع من مطوري واجهة برمجة التطبيقات والحفاظ عليه.

 التخصيص القوي

تتيح لك التخصيصات البسيطة والفعالة والقابلة للتوسيع المبنية على مصدر مفتوح Drupal 9 تخصيص بوابتك الإلكترونية لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
أدوات إضفاء الطابع الاجتماعي على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

تمنحك بوابة المطورين من IBM API Connect طرقاً سهلة للبقاء على اتصال مع المطورين ومنحهم ما يحتاجون إليه.
بوابة لوحة المعلومات راقب واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك، بما في ذلك الاستخدام والاستجابة ذات الصلة، باستخدام لوحة المعلومات. تعرف على كيفية عرض التحليلات في بوابة المطورين
مشاركة واجهة برمجة التطبيقات شارك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع المطورين من خلال إنشاء اشتراكات للمنتجات والخطط. تعرّف على اشتراكات الخطة
ميزة الخطوبة أنشئ مجتمعًا حول واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك وقدم الدعم باستخدام المنتديات وغيرها من وسائل الدعم الأخرى. تعلم كيفية تهيئة المنتديات عبر الإنترنت في بوابة المطورين
تخصيص البوابة قم بتخصيص المطور المطور ليتناسب مع أسلوب وتصميم مجموعتك. تعلم كيفية تخصيص بوابة المطورين
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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