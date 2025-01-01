تمكين مطوّري التطبيقات من اكتشاف أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات واستهلاكها بسهولة (SOAP وREST والأحداث وASyncAPIs و GraphQL وغيرها) باستخدام بوابات الخدمة الذاتية. ®IBM API Connect يستخدم بوابة المطور المخصصة، وأدوات المشاركة والاشتراك، والمنتديات حتى تتمكن من تقديم الدعم لمجتمعك المتنامي.