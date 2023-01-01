اكتشف كيف يمكن لحل API Management من IBM إلغاء القفل وزيادة ميزتك التنافسية.
تعرف على متطلبات النظام لتثبيت IBM API Connect Cloud Functions.
قم بالوصول إلى مجموعة كاملة من الخطوات مع نموذج من التعليمات البرمجية لإكمال مهام محددة في IBM API Connect.
الوصول إلى نظرة عامة تقنية على IBM API Connect ، ومراحل دورة حياة واجهة برمجة تطبيقات المعلومات ومراحل دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات، والمنتج الرئيسي للمنتج الرئيسي.
تعرف كيف يمكن ل IBM API Connect مساعدتك في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك خلال دورة حياتها بالكامل.
تعرّف على كيفية إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك باستخدام واجهة مستخدم مدير واجهة برمجة التطبيقات API Manager في IBM API Connect.
تعرف على كيفية مشاركة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع مطوري التطبيقات في بوابة المطورين.
تعرف على كيفية استيراد واجهة برمجة التطبيقات وإنشاء تعريف واختبار استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات في IBM API Connect.
تعرّف على كيفية تسخير API Management الشامل لدورة حياة واجهة برمجة التطبيقات بأكملها باستخدام IBM API Connect.
اقرأ مدونة خبير مدورونة IBM وانضم إلى المناقشات. أو قم بالتسجيل في ورش العمل الفنية الخاصة بمنتجات ميزة وخدمة الاستخدام.
IBM API Connect جنبًا إلى جنب مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) السحابة تقدم حزمة متكاملة قوية.
IBM API Connect Enterprise as a Service يمكن أن تتكامل البنية مع AWS. انظر كيف.
صنفت شركة جارتنر IBM كشركة رائدة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لعام 2023 لدورة الحياة الكاملة API Management للمرة الثامنة على التوالي.
IBM حصل على لقب رائد في قائمة جارتنر حساس القدرات لدورة الحياة الكاملة API Management.
إدارة الوصول، وتمكين الاكتشاف وتعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها من أي شيء ينفذ بروتوكول Kafka.
قم بدمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS القوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.
أضف IBM Event Automation إلى IBM Cloud Pak for Integration لتوسيع نطاق استثمارك وتوسيع نطاقه بثقة.