إدارة الوصول، وتمكين الاكتشاف وتعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها من أي شيء ينفذ بروتوكول Kafka.

تطبيق IBM App Connect

قم بدمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS القوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.