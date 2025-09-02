إدارة الوصول، وتمكين الاكتشاف، وتعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها من أي نظام يستخدم بروتوكول Kafka.
تساعد إدارة نقاط نهاية الأحداث على تسريع تنفيذ التطبيقات القائمة على الأحداث والتطبيقات الظرفية من خلال جعل الأحداث المسؤولة عنها متاحة بسهولة للجميع. إدارة نقاط نهاية الأحداث تعمل مع أي تنفيذ لـ Kafka أو أي وسيط أحداث يدعم بروتوكول Kafka.
توفِّر إدارة نقاط نهاية الأحداث تجربة موحَّدة يمكن من خلالها التعامل مع تدفقات الأحداث على النحو التالي:
• وصفها بطريقة موحَّدة باستخدام مواصفة AsyncAPI.
• مشاركتها مع الآخرين من خلال كتالوج قابل للبحث وخدمة ذاتية، مع التحكم في الوصول وفق السياسات المطبقة وتنفيذ بوابة الوصول.
• تبسيطها عبر لوحة تحكُّم موحَّدة لإدارة الحوكمة لجميع مجموعات Kafka الخاصة بك، أو المجموعات التي تلتزم ببروتوكول Kafka.
توثيق مصادر الأحداث بسهولة وفق مواصفة AsyncAPI ومساعدة المستخدمين على تفسير البيانات بسرعة وكفاءة والبدء بمشاريع جديدة. لا تضيع الوقت في البحث عن بيانات الاعتماد، والشهادات، ومجموعات Kafka والمواضيع داخل مؤسستك.
تنظيم الأحداث في كتالوج واحد لزيادة وضوح المواضيع وضمان سهولة اكتشاف الأحداث. تعزيز مشاركة الأحداث وإعادة استخدامها للابتكار بشكل أسرع مع حرية الاستكشاف.
تأمين أحداث عملك وتمكين الوصول الذاتي عبر ضوابط مخصصة تعتمد على السياسات. يمكن للفرق الموسَّعة تجربة أفكار جديدة بأمان باستخدام بيانات اعتماد للوصول القائم على الأدوار.
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
يمكنك دمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS قوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.
أضِف IBM Event Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
معالجة تدفق PaaS استنادًا إلى Apache Kafka.
تعلّم كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قيمة الأحداث باستخدام IBM Event Automation.