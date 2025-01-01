تم تصميم IBM API Connect لمساعدتك في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال كل حالة من دورة حياتها - من تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتجات، وتجميع الإصدارات في بيئات، ونشرها والتحكم في وصول مطوري التطبيقات إليها، وتقديم إصدارات جديدة وإهمال القديمة، والتقاعد النهائي والأرشفة.