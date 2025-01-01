إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
حقق استراتيجيات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك مع إدارة واجهة برمجة التطبيقات البنائية الكاملة
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حقق أقصى استفادة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك

®IBM API Connect هو حل دورة حياة كاملة API Management يتيح لك تجميع أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات (SOAP وREST وREST والأحداث وASyncAPIs و GraphQL وغيرها) لأسواق استهلاكية محددة، وتوفير الحوكمة والتحكم في الإصدار، والترويج عبر بيئات مختلفة مع الاشتراكات وتحقيق الدخل وإدارة المجتمع.
المزايا
زيادة الرقابة على دورة الحياة

تمتع بتحكم شامل في إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) بدءاً من مرحلة التدريج وحتى الإهمال، مما يلبي احتياجات الحوكمة المؤسسية.
استهداف أسواق جديدة

قم بتجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتجات مصممة خصيصاً لأسواق مستهلكين محددين لواجهة برمجة التطبيقات مع سهولة إدارة وصول المستخدمين إليها.
وسّع نطاق وصولك

نشر وترويج واجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات للوصول إلى المطورين مع التوافق مع ممارسات التطوير.
إدارة المجتمعات المتنامية

استغل قدرات الاشتراك وإدارة المجتمع لتنمية قنوات طرح المنتجات في السوق بشكل فعال.
العمل على معارف

قم بتصفية بيانات أحداث واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها في مخططات وجداول وخرائط لإدارة مستويات الخدمة وتحليل الاتجاهات.
تمكين تحقيق الدخل

اعثر على تدفق القيمة المناسب لمجموعتك ودعم نموذج أعمالك ®من خلال مجموعة من الأساليب لتحقيق الدخل.
تتبع واجهات برمجة التطبيقات من التخطيط حتى التقاعد

تم تصميم IBM API Connect لمساعدتك في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال كل حالة من دورة حياتها - من تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتجات، وتجميع الإصدارات في بيئات، ونشرها والتحكم في وصول مطوري التطبيقات إليها، وتقديم إصدارات جديدة وإهمال القديمة، والتقاعد النهائي والأرشفة.

 تعرف على كيفية مساعدة API Management طوال دورة حياة المنتج
التدريج IBM API Connect يسمح لك بتقديم مسودة منتج إلى كتالوج لإنشاء نسخة محددة من هذا المنتج، بحيث يمكن الحصول على الموافقات المناسبة داخليًا داخل مجموعة الكتالوج، يمكن إعطاؤها لتكنولوجيا المعلومات قبل نشر المعلومات. في الحالة المرحلية، لا يكون المنتج مرئيًا بعد للمطورين. تعرف على كيفية تنظيم مسودة منتج في IBM API Connect
النشر IBM مطور مطور واجهة برمجة التطبيقات يشير إلى وقت نشر المنتج وإتاحته للاستخدام من قبل مطوري التطبيق. يمكن نشر المنتج لمجتمعات مختارة من مجموعة مطوري التطبيق، ويمكن استخدام الخطط داخل المنتج لتخصيص الوصول والرؤية بشكل أكبر. تعرف على المزيد حول نشر منتج في IBM API Connect
الإهمال والإحلال يمكنك إهمال أو استبدال منتج منشور في مدير واجهة برمجة التطبيقات باستخدام صفحة إدارة المنتجات داخل الكتالوج. عند إهمال أحد المنتجات، يمكن لمطوري التطبيق الذين اشتركوا بالفعل في المنتج الاستمرار في استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولكن لا يمكن للمطورين الجدد الاشتراك في المنتج. تعرف على كيفية إهمال منتج في IBM API Connect
التقاعد يمكنك سحب منتج منشور أو مهمل باستخدام صفحة إدارة المنتجات داخل كتالوج في مدير واجهة برمجة التطبيقات. عند إيقاف المنتج عن العمل، يتم إيقاف جميع واجهات برمجة التطبيقات المرتبطة به، ويتم حذف أي اشتراكات. تعرف على المزيد حول تقاعد منتج في IBM API Connect
الاشتراكات والفوترة الآلية

يتيح لك IBM API Connect تحديد خطط تسعير مرنة لفاتورة عملائك تلقائيًا والبدء في تحقيق الدخل من عروض API الخاصة بك.

 تعرف على كيفية مساعدة IBM API Connect في تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
فهم كيفية استخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك
راقب حركة المرور على مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك للحصول على الرؤى حول كيفية استهلاكها، حتى تتمكن من الحصول على فهم أوضح لمن وما الذي يقود عملك. استكشف تحليلات واجهة برمجة التطبيقات (API)
استخدام واجهة برمجة تطبيقات البحث

لاكتساب الرؤى في أعمال واجهة برمجة التطبيقات وفهم استهلاكك لواجهة برمجة التطبيقات، يجب أن تكون قادرًا على تحليل النظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات.

 تعرف على كيفية الوصول إلى التحليلات في IBM API Connect فرز البيانات وتصفيتها

من خلال لوحة المعلومات الجاهزة، يمكنك تصفية بيانات واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها لتحليل الاتجاهات بسهولة واكتساب الرؤى مثل تحديد واجهات برمجة التطبيقات الأنسب لتحقيق الدخل.

 تعرف على كيفية إجراء عمليات بحث متقدمة في IBM API Connect التكامل مع تحليلات المؤسسة

تفضل العديد من الشركات إجراء تحليلات البيانات باستخدام حل "بحيرة البيانات" الخاص بالمؤسسة، وتجميعها عبر مصادر متباينين.

 تعرف على كيفية إلغاء تحميل البيانات إلى أنظمة الجهات الخارجية
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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