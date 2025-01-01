®IBM API Connect هو حل دورة حياة كاملة API Management يتيح لك تجميع أنواع مختلفة من واجهات برمجة التطبيقات (SOAP وREST وREST والأحداث وASyncAPIs و GraphQL وغيرها) لأسواق استهلاكية محددة، وتوفير الحوكمة والتحكم في الإصدار، والترويج عبر بيئات مختلفة مع الاشتراكات وتحقيق الدخل وإدارة المجتمع.
تمتع بتحكم شامل في إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) بدءاً من مرحلة التدريج وحتى الإهمال، مما يلبي احتياجات الحوكمة المؤسسية.
قم بتجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتجات مصممة خصيصاً لأسواق مستهلكين محددين لواجهة برمجة التطبيقات مع سهولة إدارة وصول المستخدمين إليها.
نشر وترويج واجهات برمجة التطبيقات عبر البيئات للوصول إلى المطورين مع التوافق مع ممارسات التطوير.
استغل قدرات الاشتراك وإدارة المجتمع لتنمية قنوات طرح المنتجات في السوق بشكل فعال.
قم بتصفية بيانات أحداث واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها في مخططات وجداول وخرائط لإدارة مستويات الخدمة وتحليل الاتجاهات.
اعثر على تدفق القيمة المناسب لمجموعتك ودعم نموذج أعمالك ®من خلال مجموعة من الأساليب لتحقيق الدخل.
تم تصميم IBM API Connect لمساعدتك في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال كل حالة من دورة حياتها - من تجميع واجهات برمجة التطبيقات في منتجات، وتجميع الإصدارات في بيئات، ونشرها والتحكم في وصول مطوري التطبيقات إليها، وتقديم إصدارات جديدة وإهمال القديمة، والتقاعد النهائي والأرشفة.
يتيح لك IBM API Connect تحديد خطط تسعير مرنة لفاتورة عملائك تلقائيًا والبدء في تحقيق الدخل من عروض API الخاصة بك.
لاكتساب الرؤى في أعمال واجهة برمجة التطبيقات وفهم استهلاكك لواجهة برمجة التطبيقات، يجب أن تكون قادرًا على تحليل النظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات.
من خلال لوحة المعلومات الجاهزة، يمكنك تصفية بيانات واجهة برمجة التطبيقات وفرزها وتجميعها لتحليل الاتجاهات بسهولة واكتساب الرؤى مثل تحديد واجهات برمجة التطبيقات الأنسب لتحقيق الدخل.
تفضل العديد من الشركات إجراء تحليلات البيانات باستخدام حل "بحيرة البيانات" الخاص بالمؤسسة، وتجميعها عبر مصادر متباينين.