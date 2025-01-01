الإنتاجية على بُعد نقرة واحدة مع خدمة IBM API Connect.
اعمل من واجهة المستخدم الرسومية أو سطر الأوامر لتسريع وأتمتة عمليات برمجة واختبار التطبيقات المدارة. طوّر داخل المتصفح أو باستخدام مجموعة الأدوات الأصلية للمطورين وبيئة الاختبار المحلية الاختيارية. ابقَ متوافقًا مع المعايير من خلال تجربتنا من الدرجة الأولى لإنشاء أو استيراد واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى REST (OpenAPI v2 و v3) و SOAP (WSDL) و WebSockets APIs المستندة إلى WebSockets، واستيراد GraphQL، والأحداث، Event Streams ، و ASyncAPIs.
توفير وقت المطورين وتقليل الأخطاء باستخدام نُهج وضع النماذج المستندة إلى النماذج لتجميعات واجهة برمجة التطبيقات البسيطة أو المعقدة. اختبار وتصحيح الأخطاء المتكاملة تحت تجربة مستخدم واحدة.
قم بتأمين خدماتك بشكل معلن من خلال مجموعة غنية من السياسات المضمنة التي تفرضها بوابة IBM API Connect المتكاملة. المساعدة في توفير أمان متسق يمكن إدارته على نطاق واسع لتطبيقات المستهلكين وواجهات برمجة التطبيقات والبيئات.
عزز قابلية استهلاك واجهات برمجة التطبيقات باستخدام محرر وثائق مضمن (نص عادي، تخفيض السعر (Plaintext)، HTML) ودعم متعدد اللغات. عزِّز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك ببيانات وصفية مخصصة للتصنيف وإمكانية البحث.
قم بتعزيز سير العمل لديك من خلال إنشاء إصدارات مدمجة وسياسات دورة حياة النشر وحوكمة المستخدم. انسيابية في خط أنابيب عمليات التطوير باستخدام عمليات CLI أو API بدون رأس.
إنشاء وتشغيل وأتمتة اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API). من اختبارات الوحدة البسيطة ومعاملات تصحيح الأخطاء إلى مجموعة الاختبارات الكاملة من النهاية إلى النهاية، تحقق جودة واتساق النتائج الخاصة بك.
تحسين قدرة المطوّرين على فحص تدفق تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات وحمولة الاستجابة بسرعة من خلال التصحيح والتتبع التفاعلي.
تسريع تطوير التطبيق العملي والتطور المستمر للتطبيق مع محرر واجهة برمجة التطبيقات البديهي.
قم بإنشاء اختبارات وتشغيلها وأتمتتها وجدولتها لتحقق من أن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تتصرف بالطريقة التي يجب أن تتصرف بها المعلومات التكنولوجية.
ابحث عن السلوكيات غير المختبرة وغير الواضحة المتأصلة في مكالمات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام توليد الاختبارات المستندة إلى الرؤى.