إنشاء واجهات برمجة تطبيقات جديدة
إنشاء وتوحيد وتأمين واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والحالية بسهولة باستخدام ®IBM API Connect
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تطوير واجهات برمجة التطبيقات بسرعة باستخدام معايير مفتوحة

الإنتاجية على بُعد نقرة واحدة مع خدمة IBM API Connect.

اعمل من واجهة المستخدم الرسومية أو سطر الأوامر لتسريع وأتمتة عمليات برمجة واختبار التطبيقات المدارة. طوّر داخل المتصفح أو باستخدام مجموعة الأدوات الأصلية للمطورين وبيئة الاختبار المحلية الاختيارية. ابقَ متوافقًا مع المعايير من خلال تجربتنا من الدرجة الأولى لإنشاء أو استيراد واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى REST (OpenAPI v2 و v3) و SOAP (WSDL) و WebSockets APIs المستندة إلى WebSockets، واستيراد GraphQL، والأحداث، Event Streams ، و ASyncAPIs.
كل ما تحتاجه لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات
سحب السياسات

توفير وقت المطورين وتقليل الأخطاء باستخدام نُهج وضع النماذج المستندة إلى النماذج لتجميعات واجهة برمجة التطبيقات البسيطة أو المعقدة. اختبار وتصحيح الأخطاء المتكاملة تحت تجربة مستخدم واحدة.

 الأمن المتكامل

قم بتأمين خدماتك بشكل معلن من خلال مجموعة غنية من السياسات المضمنة التي تفرضها بوابة IBM API Connect المتكاملة. المساعدة في توفير أمان متسق يمكن إدارته على نطاق واسع لتطبيقات المستهلكين وواجهات برمجة التطبيقات والبيئات.

 توثيق مبسط

عزز قابلية استهلاك واجهات برمجة التطبيقات باستخدام محرر وثائق مضمن (نص عادي، تخفيض السعر (Plaintext)، HTML) ودعم متعدد اللغات. عزِّز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك ببيانات وصفية مخصصة للتصنيف وإمكانية البحث.

 تجربة سلسة

قم بتعزيز سير العمل لديك من خلال إنشاء إصدارات مدمجة وسياسات دورة حياة النشر وحوكمة المستخدم. انسيابية في خط أنابيب عمليات التطوير باستخدام عمليات CLI أو API بدون رأس.

 اختبار API

إنشاء وتشغيل وأتمتة اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API). من اختبارات الوحدة البسيطة ومعاملات تصحيح الأخطاء إلى مجموعة الاختبارات الكاملة من النهاية إلى النهاية، تحقق جودة واتساق النتائج الخاصة بك.

 استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة

تحسين قدرة المطوّرين على فحص تدفق تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات وحمولة الاستجابة بسرعة من خلال التصحيح والتتبع التفاعلي.
تطوير واجهات برمجة تطبيقات جديدة بسرعة

تسريع تطوير التطبيق العملي والتطور المستمر للتطبيق مع محرر واجهة برمجة التطبيقات البديهي.

 استكشف IBM API Connect مجموعة الأدوات
واجهة المستخدم الرسومية أنشئ واجهة برمجة تطبيقات مع تعريفات في واجهة مستخدم رسومية بديهية (GUI) ترشدك بوضوح خلال الإدخال الاختياري والمطلوب لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. تعلم كيفية العمل مع IBM مجموعة الأدوات API
مجموعة أدوات سطر الأوامر أتمتة جوانب التطوير واجهة برمجة التطبيقات والإدارة باستخدام أداة سطر الأوامر من مطور مجموعة الأدوات IBM API Connect. اختر من واجهة برمجة تطبيقات REST API للإدارة أو CLI لتبسيط عمليات التطوير. تعلم كيفية استخدام أداة سطر الأوامر
التوكيل واستدعاء خدمات الويب أنشئ بسرعة وكلاء OpenAPI، ووكلاء SOAP من WSDLs، وREST إلى SOAP من WSDLs الحالية، ووكلاء GraphQL ووكلاء RESTful مع مسرعات التوجيه من مجموعة الأدوات IBM API Designer. قم بإثرائها بمجموعة من السياسات في التجميع، بما في ذلك تخطيط البيانات، والخدمات المركبة، والتوجيه، وغير ذلك. استكشف IBM إضافات لمواصفات OpenAPI
تهيئة الأمان قم بتكوين الأمان بشكل تعريفي أو استخدم نُهج وضع الأمان القوية لتلبية احتياجات أعمالك عبر ملكية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك. استكشاف إدارة المصادقة والأمان
التخصيص لتلبية الاحتياجات المتقدمة، استخدم سياسات مدمجة مثبتة في المؤسسات المالية وإدارات الدفاع - أو قم بتخصيص سياساتك الخاصة باستخدام IBM GatewayScript، وهو تطبيق ECMAScript (JavaScript) الذي يعتمد على الأمان أولاً. تعرف على كيفية تخصيص نُهج التدفق المسبق في IBM API Connect
بيئة الاختبار المحلية استخدم بيئة الاختبار المحلية لاختبار واجهات برمجة التطبيقات على جهازك المحلي، دون الحاجة إلى الاتصال بخادم إدارة IBM API Connect. تعرف على بيئة الاختبار المحلية
تحقق من أن واجهة برمجة التطبيقات (API) تعمل على النحو المطلوب تسريع إنتاجية المطورين لبناء واجهات برمجة تطبيقات موثوقة وذات جودة عالية من خلال إنشاء الاختبارات التلقائية. أنشئ اختبارات الوحدة والوظيفة والتكامل لتحقق من الصحة من سلوك واجهة برمجة التطبيقات باستمرار. تعرّف على اختبار ميزة الاختبار من IBM API Connect اختبار السلوك الآلي

قم بإنشاء اختبارات وتشغيلها وأتمتتها وجدولتها لتحقق من أن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تتصرف بالطريقة التي يجب أن تتصرف بها المعلومات التكنولوجية.

 عرض البرامج التعليمية للاختبار اختبار طوال دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API)

ابحث عن السلوكيات غير المختبرة وغير الواضحة المتأصلة في مكالمات واجهة برمجة التطبيقات باستخدام توليد الاختبارات المستندة إلى الرؤى.

 تعرّف على إنشاء الاختبارات المستندة إلى الرؤى
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام.

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