معالجة الأحداث باستخدام IBM Event Automation

تبسيط Apache Flink باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية: إنشاء تدفقات معالجة البث واختبارها على الفور لأي شيء ينفِّذ بروتوكول Kafka.
يمكن أن تؤدي معالجة تدفقات الأحداث باستخدام Apache Flink إلى تحويل البيانات الأوَّلية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. لكن العثور على الأشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة يمثِّل تحديًا. ماذا لو استطعت تمكين المزيد من الأشخاص الذين ليست لديهم مهارات عالية التخصص للعمل مع الأحداث في الوقت الفعلي؟
تروِّج IBM Event Automation لمنصة معالجة تدفق الأحداث القابلة للتوسع ومنخفضة الكود، والتي تساعدك على أتمتة البيانات والعمل عليها في الوقت الفعلي. كما تُتيح لك فلترة تدفقات الأحداث وتجميعها وتحويلها وجمعها مع المساعدة والتحقق من صحتها في كل خطوة. وبالمثل، يقلل هذا من حاجز المهارات ويمكِّن مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على حد سواء من تحديد سيناريوهات الأعمال واكتشافها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. تعمل معالجة الأحداث مع أي تطبيق من تطبيقات Kafka، وأي نوع آخر من وسطاء الأحداث الذين ينفِّذون بروتوكول Kafka.
ربط النقاط بين الأحداث المتباينة والاستجابة للتوجهات والتهديدات والفرص الجديدة في الوقت الفعلي. تمنحك IBM Event Automation القدرة على وضع الأحداث في سياقها والحصول على الرؤى التي تحتاجها قبل فوات الأوان.
معالجة الأحداث للحصول على ذكاء في الوقت الفعلي دون عوائق تقنية. تمكِّن IBM Event Automation المستخدمين من جميع الفرق من تسهيل معالجة الأحداث من خلال واجهة سحب ووضع منخفض الكود لـ Apache Flink.
تعزيز الثقة في توسيع نطاق المبادرات القائمة على الأحداث من خلال وظائف التجربة والممارسة في المنصة. تساعدك IBM Event Automation على اختبار الأفكار الجديدة بسرعة، والتوسع في حالات الاستخدام الجديدة وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
يمكنك دمج البيانات وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات والعمل على الأحداث باستخدام iPaaS قوية، وربط التطبيقات والبيانات بغض النظر عن مكان تواجدها.
أضِف IBM Event Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
معالجة تدفق PaaS استنادًا إلى Apache Kafka.
تعلّم كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قيمة الأحداث باستخدام IBM Event Automation.