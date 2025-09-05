معالجة الأحداث باستخدام IBM Event Automation

يمكن أن تؤدي معالجة تدفقات الأحداث باستخدام Apache Flink إلى تحويل البيانات الأوَّلية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. لكن العثور على الأشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة يمثِّل تحديًا. ماذا لو استطعت تمكين المزيد من الأشخاص الذين ليست لديهم مهارات عالية التخصص للعمل مع الأحداث في الوقت الفعلي؟

تروِّج IBM Event Automation لمنصة معالجة تدفق الأحداث القابلة للتوسع ومنخفضة الكود، والتي تساعدك على أتمتة البيانات والعمل عليها في الوقت الفعلي. كما تُتيح لك فلترة تدفقات الأحداث وتجميعها وتحويلها وجمعها مع المساعدة والتحقق من صحتها في كل خطوة. وبالمثل، يقلل هذا من حاجز المهارات ويمكِّن مستخدمي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على حد سواء من تحديد سيناريوهات الأعمال واكتشافها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. تعمل معالجة الأحداث مع أي تطبيق من تطبيقات Kafka، وأي نوع آخر من وسطاء الأحداث الذين ينفِّذون بروتوكول Kafka.