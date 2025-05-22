بناء مرونة التكامل باستخدام IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2.

عمليات التكامل هي نبض الأعمال. لكل رسالة، أو استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات، أو تحويل دور أساسي في تحقيق قيمة الأعمال، ورضا العملاء، والاستخدام الفعَّال للبيانات. ومن غير المحتمل أن يقتصر عملك على موقع واحد فقط، سواء أكان ماديًا أو افتراضيًا.

يتضمن IBM Cloud Pak for Integration واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة (Platform UI) كأداة قوية وبسيطة لإنشاء وربط ونشر وإدارة عمليات التكامل. يوفر رؤية وتحكمًا من خلال نافذة واحدة. حتى الآن، كانت هذه الرؤية والتحكم مقتصرًا على مجموعة OpenShift واحدة لكل نافذة.

باستخدام الإصدار الأخير، يمكن للمستخدمين الآن تحديد حقل "موقع المثيل" في Platform UI، والذي يتكامل مع وكيل موقع جديد يتم نشره في كل مجموعة OpenShift. معًا، يُتيح هذا لمثيل واحد من Platform UI عرض عمليات التكامل ليس فقط في المجموعة المحلية، بل في أي مجموعة OpenShift تُنشَر فيها عمليات التكامل.

بالإضافة إلى توفير رؤية حول عمليات التكامل التي تم نشرها، يعرض أيضًا حالة تشغيلها ويجعل التحكم التشغيلي أسرع وأسهل للمستخدم الفردي. ومن المزايا الرئيسية الأخرى القدرة على النقر للانتقال إلى المجموعة المحلية لإدارة التكامل من نافذتك الموحدة، ما يُتيح لك التحكم الكامل في أيٍّ من عمليات التكامل في أي مجموعة OpenShift.