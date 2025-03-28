كان مكتب خدمات المعلومات (OIS) التابع لهيئة الصحة في ولاية أوريغون (OIS)، وهو أحد أكبر مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في الولاية، يواجه تحديًا حساسًا في دعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا لديه، والتي تضم أكثر من 30000 شخص من ذوي الإعاقة.
كان تطبيق الدفع الخاص بهم، نظام المعالجة وإعداد التقارير الإلكتروني السريع (eXPRS)، وهو أداة أساسية لإدارة الخدمات والدعم لهؤلاء الأفراد، يعاني من مشاكل في الأداء وانقطاعات في الخدمة. بالإضافة إلى ذلك ، أدى الافتقار إلى الرؤى والرؤية لأداء eXPRS إلى إطالة أوقات حل المشكلات وإحباط المستخدمين النهائيين.
كانت هذه الصعوبات تعرض إمكانية المؤسسة في تقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين لها للخطر. وبالتالي، أدرك مكتب خدمات المعلومات (OIS) أن قابلية الملاحظة للتطبيق أمر بالغ الأهمية لضمان موثوقية وأمن وكفاءة نظام eXPRS، وبالتالي رفاهية أولئك الذين يعتمدون عليه.
لتلبية التحديات التي تواجهه، واستمرار دعم السكان المعينين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، اختار مكتب خدمات المعلومات IBM Instana® Observability، وهو حل رائد لقابلية ملاحظة ومراقبة أداء التطبيقات (APM). لقد عمل IBM Customer Success جنبًا إلى جنب مع مكتب خدمات المعلومات (OIS) في رحلته مع Instana. ساعد كلًا من OIS و Customer Success في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال دمج قدرات Instana ضمن منصتها القوية الحالية—والتي تعمل بتقنية Java EE وتعمل على خوادم ®IBM® Power ووقت تشغيل تطبيق IBM WebSphere® Liberty وقواعد بيانات ®IBM DB2 .
وفرت ®Instana رؤية شاملة ومتكاملة امتدت إلى بنية eXPRS بأكملها وإلى أداءه، بدءًا من منطق التطبيق إلى معلمات الأجهزة الأساسية. وعلاوة على ذلك، سهّلت ميزات الاكتشاف الآلي في Instana الاستيعاب السريع للتحديثات الجديدة وتكامل العناصر. قد سمحت قدراتها الخاصة لمكتب خدمة المعلومات بإدخال تحسينات eXPRS وتبعياتها بسرعة، مما يوفر رؤية شاملة لأداء التطبيق.
"ساهم تحليل المنصة في الوقت الفعلي مع التقاط %100 من البيانات وآليات الإخطار الفورية بشكل كبير في تقليل متوسط وقت الكشف (MTTD) ومتوسط وقت الحل (MTTR) لقدرات التحليلات والتنبيهات. وقد مكّن ذلك فرق مكتب خدمات المعلومات من تحديد مشكلات الأداء والاستجابة لها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت ميزات التعاون في Instana التواصل ومشاركة المعلومات الحيوية ومشاركة المعرفة، وبالتالي زيادة تبادل المعلومات بين فرق تكنولوجيا المعلومات، وكسر الصوامع، وتحسين الإنتاجية الإجمالية لتكنولوجيا المعلومات.
علاوة على ذلك، ساعدت نماذج الخوارزميات التكيفية المضمنة من Instana التي تعمل باستمرار على ضبط إعدادات الحد بشكل دقيق، وتجنب المخاطر الوشيكة وتعزيز الاستجابة المؤسسية. وتُترجَم هذه القابلية المرتفعة للملاحظة والبروتوكولات الإدارية الجوهرية المُحسّنة لمكتب خدمات المعلومات مباشرةً إلى رضا المستهلك الاستثنائي. من خلال نشر الحلول الحديثة المصممة خصيصًا لتعزيز الرؤية والتحكم، تمكن مكتب خدمات المعلومات من التنقل في البيئة التكنولوجية المعقدة بمهارة، وبالتالي تعزيز التزامه بتقديم خدمات مثالية وفعالة للقطاع العام.
ساعدت Instana مكتب خدمات المعلومات على تحقيق هدفه المتمثل في توفير فوائد كبيرة لولاية أوريغون وأولئك الذين يعتمدون على تطبيق الدفع الخاص بها. "لقد منحتنا Instana الرؤية اللازمة لضمان توافر eXPRS باستمرار وأدائه على النحو الأمثل. وهذا ضروري للأفراد الذين يعتمدون على هذه الخدمات،" قال Dan Major، كبير محللي النظم المؤسسية في مكتب خدمات المعلومات (OIS).
بفضل Instana، حققت ولاية أوريغون خفضًا بنسبة %50 في متوسط وقت الكشف (MTTD) و %30 في متوسط وقت الحل (MTTR) لـ eXPRS، مما أدى إلى تحسين توافر الخدمة وتقليل وقت التعطل. كما أن قدرات الاكتشاف والتخطيط الآلي للمنصة وفرت على فرق تكنولوجيا المعلومات ما يقدر بـ 20 ساعة أسبوعياً من الجهد اليدوي، مما أتاح لهم التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
علاوة على ذلك، مكّنت التحليلات الفورية لـ Instana الولاية من تحديد مشكلات الأداء ومعالجتها قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين الذين يعتمدون على eXPRS. أدى ذلك إلى انخفاض بنسبة %25 في الشكاوى وتحسن كبير في الرضا العام، مع تسريع الوصول إلى الخدمات الحيوية الحساسة، وتقليل الإحباط، وتحسين الرفاهية العامة. قال Major: "نحن فخورون بقدرتنا على تقديم دعم أفضل بشكل أسرع وبثقة أكبر لسكاننا الذين هم في أمس الحاجة إليه".
يعد مكتب خدمات المعلومات (OIS) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) مؤسسة خدمات مشتركة تدعم كل من وزارة الخدمات البشرية في ولاية أوريغون (ODHS) وهيئة الصحة في ولاية أوريغون (OHA). يقدم OIS خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يجعله واحد من أكبر مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في الولاية. يكرس الفريق جهوده لتطوير أفضل ما في التقنية، ويقدم حلولاً تساعد في دعم كلتا الوكالتين لمساعدة سكان أوريغون على تحقيق السلامة والرفاهية والاستقلالية.
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