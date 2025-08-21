يُعيد AI تعريف قواعد المخاطر الإلكترونية استكشِف ساحة المعركة الجديدة بين المهاجمين والمدافعين

حلول أمن السحابة

انتقِل بثقة إلى تقنيات السحابة المتعددة الهجينة وتمكّن من دمج الأمن في كل مرحلة من مراحل رحلتك السحابية
احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025
رسم توضيحي لبرنامج أمن مؤسسي وإدارة السحابة الهجينة

الذكاء الاصطناعي الذكي يبدأ بأمن وحوكمة أكثر ذكاءً

انضم إلى هذه المحادثة مع أحد قادة الأمن الإلكتروني في مؤسسة رعاية صحية مدرجة ضمن أكبر 20 شركة على قائمة Fortune للاستماع إلى أفضل الممارسات في تأمين الذكاء الاصطناعي.

سجل في ندوة الإنترنت
أمان موثوق ومبتكر

لا يقتصر دمج السحابة في برنامج الأمن المؤسسي الموجود لديك على مجرد إضافة بعض عناصر التحكم أو الحلول النقطية الإضافية. يتطلب الأمر إجراء تقييم لمواردك واحتياجات عملك لإعداد نهج جديد لثقافتك واستراتيجية أمن السحابة التي تعتمد عليها. لإدارة برنامج أمن شامل على سحابة متعددة هجينة، تحتاج إلى إنشاء رؤية وتحكم. يمكن أن تساعدك منتجات وخبراء ®IBM Security في دمج عناصر التحكم المناسبة وتنظيم نشر أحمال التشغيل وإنشاء إدارة فعالة للتهديدات.

وقع الاختيار على IBM Guardium Data Security Center كمركز رائد في أربع فئات، وفقًا لتقرير KuppingerCole Analysts’ Leadership Compass لمنصات أمن البيانات لعام 2025.
اقرأ التقرير
حماية ومراقبة بياناتك وتطبيقاتك وبيئاتك باستخدام خدمات IBM الأمنية
حدد حالتك المستقبلية

فهم الحالة المستقبلية لأعمالك وبرنامج الأمن القائم على المخاطر. إنشاء أمن السحابة في كل طبقة من طبقات السحابة لتمكين تحقيق أهداف عملك.
بناء من أجل السحابة والانتقال إليها بشكل آمن

يمكنك دمج عناصر التحكم في أمن السحابة الأصلية، وتنفيذ منهجية التصميم الآمن، وإنشاء تنسيق وأتمتة الأمن لتحديد برنامج أمن السحابة الخاص بمؤسستك وتطبيقه.

 

 
تنفيذ الإدارة المستمرة للتهديدات والمرونة في التعامل معها

من خلال الرؤية المركزية والتحكم المركزي، ستتمكن مؤسستك من مراقبة عالم التهديدات والتكيف معها. يمكنك اكتشاف واحتواء الهجمات من خلال تنسيق الاستجابة الفعالة للحوادث على مستوى المنظمة.

 
الحلول الأمنية للسحابة المتعددة الهجينة إدارة التهديدات
يمكنك إدارة التهديدات ومعلومات الأحداث باستخدام معارف دقيقة للتكيف مع التهديدات الجديدة وسرعة الكشف عن الهجمات والرد عليها.
حماية البيانات
يمكنك تحديد موقع بياناتك الحساسة وتصنيفها وتأمينها وإدارتها أينما كانت. احتفظ بمفاتيح تشفير بيانات السحابة الخاصة بك معك دائمًا.
إدارة الهوية والوصول (IAM)
يمكنك تحديد وإدارة من لديه مستويات الوصول المناسبة في بيئة السحابة المتعددة الهجينة.
منصة أمن سحابة متعددة هجينة
اتصل بمصادر البيانات دون نقل بياناتك، وتصرف بشكل أسرع من خلال التنسيق والأتمتة على مستوى الأدوات والفرق.
حلول أمن الأجهزة المحمولة
يمكنك إدارة أجهزتك المحمولة وحمايتها من وحدة تحكم واحدة ومنع حدوث التهديدات الإلكترونية مثل التصيّد الاحتيالي.
حلول الحماية من الاحتيال
مصادقة بيانات العملاء، وكشف الاحتيال والحماية من المستخدمين الضارين عبر جميع القنوات.
خدمات أمن السحابة استراتيجية المخاطر وأمن السحابة
ابدأ باستراتيجية أمن سحابة شاملة قائمة على المخاطر وحوكمة وخطة الجاهزية.
حماية أحمال التشغيل
إنشاء أحمال التشغيل بمنهجية التصميم الآمن ونشرها وإدارتها.
خدمات الأمن الهجومي X-Force Red
قم بإشراك فريق عالمي من المخترقين لمحاولة اختراق منظمتك والكشف عن الثغرات الأمنية الخطرة.
خدمات إدارة التهديدات
استخدام إطار عمل أمني أكثر ذكاءً لإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة.
خدمات أمن البيانات
احصل على حماية شاملة لبيانات المؤسسة الأكثر حساسية.
خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية
انتقل في رحلتك إلى ترحيل برنامج إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية بنجاح.
دراسات حالة
ممرضات يتحدثن في القسم باستخدام جهاز لوحي رقمي
NHS Digital

تعاقدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرقمية NHS Digital مع IBM كشريك استراتيجي لمركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOC) لتقديم الدعم والخدمات الأمنية المحسنة.

 تعرف على المزيد
رسم توضيحي لمسارات الضوء على دوار في المدينة
البنك التجاري الدولي ش.م.م. (CIB)

دخل البنك التجاري الدولي (CIB) في شراكة مع شركة IBM للحد من جهود إدارة الهوية اليدوية من خلال توفير إدارة هوية آمنة وشفافة للتحقق من هوية 8000 موظف.

 تعرف على المزيد
الموارد تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025
%97 من المؤسسات التي تعرضت لحوادث أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تكن تمتلك ضوابط وصول مناسبة.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
تقرير IBM Security X-Force حول مشهد التهديدات السحابية لعام 2024
احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
شرح أمن السحابة
يمكنك فهم أمن السحابة، وهي مجموعة من الإجراءات والتقنيات المصممة لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال، وكيفية تطبيقها.
تنسيق خدمات أمن السحابة
تعرّف على كيفية تأمين سحابتك الهجينة وتعزيز الابتكار وتنسيق الاستجابة للحوادث لتقليل المخاطر التي تتعرض لها منظمتك.
منشورات المدونة
ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات والأخبار المتعلقة بالأمن.
تأمين سحابتك

يمكنك تخصيص تجربة السحابة لديك من خلال حلول وخدمات أمن السحابة التي تناسب احتياجات عملك.