احصل على كشف متقدم للتهديدات
تنسيق وأتمتة الاستجابة
حماية نقطة النهاية في زمن شبه حقيقي
يُعدّ IBM QRadar Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بكامله. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.
من خلال واجهة مستخدم مألوفة ورؤى مشتركة وسير عمل متصل، يقدم لك هذا الحل المنتجات المتكاملة لكل مما يلي:
يتيح لك البحث الموحد البحث عن البيانات في السحابة أو في مكان العمل بطريقة أحادية موحَّدة. يمكنك تحليل صوامع البيانات وإتاحة الرؤى متعددة الوظائف من خلال تجربة بحث بديهية لا تتطلب أي نقل للبيانات، وهو ما يؤدي إلى انطلاق موارد تقنيات المعلومات.
يتيح مجمع البيانات إمكانية ضبط بيانات القياس عن بُعد واستيعابها بمجرد نقرات قليلة. يدعم العديد من البروتوكولات، بما في ذلك البروتوكولات الخاملة والنشطة. تستمع البروتوكولات السلبية للأحداث على منافذ محددة بينما تستخدم البروتوكولات الإيجابية واجهات برمجة التطبيقات أو طرق اتصال أخرى للاتصال بأدوات قياس خارجية عن بُعد تستقصي الأحداث.
يعمل المركز على تبسيط اعتماد حالات الاستخدام الجديدة من خلال الإدارة المركزية لحالات استخدام الكشف والاستجابة، وهو ما يقلل التعقيد ويحسِّن الكفاءة. يمكنك استخدام إدارة القواعد عبر السحابة أو محليًّا للعرض، والإنشاء، والضبط باستخدام محرر القواعد سهل الاستخدام.
حدد موعدًا مع أحد خبرائنا للحصول على جولة مخصصة في QRadar.