احمِ بياناتك طوال دورة حياتها باستخدام IBM Guardium
أمِّن البيانات الحساسة للمؤسسة من المخاطر الحالية والناشئة، أينما كانت.
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الدروس المستفادة من تسريب بيانات DeepSeek: أهمية أمن البيانات

تدعو IBM إلى وضع إطار عمل لتأمين الذكاء الاصطناعي يتمحور حول تأمين المبادئ الرئيسية لنشر الذكاء الاصطناعي - تأمين البيانات وتأمين النموذج وتأمين الاستخدام

اقرأ المدونة

اكتشف. وفِّر الحماية. حلِّل. استجب.

تمكَّن من البحث عن بياناتك وتصنيفها. ورصد حالات تعرُّض البيانات لفرص الاختراق. وتحديد أولويات المخاطر والثغرات الأمنية. ومعالجة التهديدات والاستجابة لها.
IBM Guardium Data Security Center احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والناشئة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة. قم بإدارة وضع الأمان والامتثال في بيئات مؤسستك المحلية والسحابية باستخدام حل مفتوح ومتكامل. الوحدات الخمس في IBM Guardium Data Security Center تشمل: IBM Guardium DSPM و IBM Guardium DDR و IBM Guardium Data Compliance و IBM Guardium AI Security و IBM Guardium Quantum Safe. استكشاف المزيد

منتجات Guardium الإضافية

أتمتة الامتثال للبيانات وحماية البيانات الحساسة

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تحقيق كفاءة أكبر وتبسيط العمليات باستخدام حل سير العمل المدمج

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تبسيط إدارة المفاتيح والحصول على رؤى حول انتهاء صلاحية الشهادات المركزية

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اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة في البيئات المحلية والسحابية

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الفوائد

أتمتة اكتشاف البيانات وتصنيفها

تواجه المؤسسات تحديات تتمثل في فهم مكان تواجد بياناتها وإذا ما كانت تحتاج إلى مزيد من الحماية. وبإمكان حل Guardium اكتشاف وتصنيف وفهرسة البيانات المنظمة وغير المنظمة الخاضعة للوائح والتي توجد في البيئات المحلية أو السحابية لكشف الثغرات الأمنية.
مراقبة النشاط وحماية البيانات

يتمثل التحدي الأساسي لأمن البيانات في تحديد من لديه حق الوصول وتحديد صلاحياته.إذ تحتاج المؤسسات إلى مراقبة النشاط في الوقت الفعلي لمصادر البيانات في البيئات المحلية والسحابية، كي تظل بيانات المهمة الحساسة محمية.ويحمي Guardium البيانات من خلال التشفير وإدارة المفاتيح والتنبيهات في الوقت الفعلي والتنقيح الديناميكي وعزل المعرِّفات المشتبه بها وغير ذلك الكثير.
تسريع وتيرة الامتثال لقوانين البيانات

تشكل احتياجات الامتثال المتنوعة والمتغيرة في كثير من الأحيان تحديًا. وبإمكان Guardium تسريع أنشطة الامتثال باستخدام بيئة تقنية مبسَّطة وقوالب معدَّة سابقًا للوائح مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA وغيرها الكثير التي تعمل على أتمتة حلول سير العمل الخاصة بالامتثال. ويتيح ذلك إعداد التقارير بشكل أسرع، وتبسيط العمليات، وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية، وتقوية وضع الامتثال.
إدارة الوضع الأمني

تواجه المؤسسات صعوبة في تحقيق الرؤية الواضحة، وتحديد أولويات المخاطر، ومعالجة الثغرات الأمنية عبر مجموعة من حالات الاستخدام المختلفة — بدءًا من البيانات الظلية والذكاء الاصطناعي الظلي ووصولاً إلى الوضع التشفيري — حيث يمكن أن تكون البيانات معرَّضة للخطر، ما يزيد من التعقيد بسبب الأدوات المعزولة عن بعضها. يوفِّر Guardium ضوابط موحدة لأمن البيانات داخل منصة واحدة لإدارة دورة الحياة الكاملة لأمن البيانات لجميع بيانات المؤسسة.
إنه نظام مثالي للشركات التي لديها حجم كبير من البيانات؛ لأنه يسمح بتأمين البيانات، ويكشف عن التهديدات فوريًا وتلقائيًا، ولا يتطلب إجراءات معقدة، ويساعدنا أيضًا على إصلاح المشكلات على الفور.

Meena Prasad

محلل أمن تقنية المعلومات في شركة ManTech

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