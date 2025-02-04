تمكَّن من البحث عن بياناتك وتصنيفها. ورصد حالات تعرُّض البيانات لفرص الاختراق. وتحديد أولويات المخاطر والثغرات الأمنية. ومعالجة التهديدات والاستجابة لها.
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تواجه المؤسسات تحديات تتمثل في فهم مكان تواجد بياناتها وإذا ما كانت تحتاج إلى مزيد من الحماية. وبإمكان حل Guardium اكتشاف وتصنيف وفهرسة البيانات المنظمة وغير المنظمة الخاضعة للوائح والتي توجد في البيئات المحلية أو السحابية لكشف الثغرات الأمنية.
يتمثل التحدي الأساسي لأمن البيانات في تحديد من لديه حق الوصول وتحديد صلاحياته.إذ تحتاج المؤسسات إلى مراقبة النشاط في الوقت الفعلي لمصادر البيانات في البيئات المحلية والسحابية، كي تظل بيانات المهمة الحساسة محمية.ويحمي Guardium البيانات من خلال التشفير وإدارة المفاتيح والتنبيهات في الوقت الفعلي والتنقيح الديناميكي وعزل المعرِّفات المشتبه بها وغير ذلك الكثير.
تشكل احتياجات الامتثال المتنوعة والمتغيرة في كثير من الأحيان تحديًا. وبإمكان Guardium تسريع أنشطة الامتثال باستخدام بيئة تقنية مبسَّطة وقوالب معدَّة سابقًا للوائح مثل PCI DSS و SOX و HIPAA و GDPR و CCPA وغيرها الكثير التي تعمل على أتمتة حلول سير العمل الخاصة بالامتثال. ويتيح ذلك إعداد التقارير بشكل أسرع، وتبسيط العمليات، وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية، وتقوية وضع الامتثال.
تواجه المؤسسات صعوبة في تحقيق الرؤية الواضحة، وتحديد أولويات المخاطر، ومعالجة الثغرات الأمنية عبر مجموعة من حالات الاستخدام المختلفة — بدءًا من البيانات الظلية والذكاء الاصطناعي الظلي ووصولاً إلى الوضع التشفيري — حيث يمكن أن تكون البيانات معرَّضة للخطر، ما يزيد من التعقيد بسبب الأدوات المعزولة عن بعضها. يوفِّر Guardium ضوابط موحدة لأمن البيانات داخل منصة واحدة لإدارة دورة الحياة الكاملة لأمن البيانات لجميع بيانات المؤسسة.
”إنه نظام مثالي للشركات التي لديها حجم كبير من البيانات؛ لأنه يسمح بتأمين البيانات، ويكشف عن التهديدات فوريًا وتلقائيًا، ولا يتطلب إجراءات معقدة، ويساعدنا أيضًا على إصلاح المشكلات على الفور.“
Meena Prasad
محلل أمن تقنية المعلومات في شركة ManTech
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