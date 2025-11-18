23 عرضًا من من عروض IBM المختلفة تفوز بجائزة TrustRadius 2026 Buyer’s Choice2026
تُجسِّد هذه الجائزة الثقة التي يضعها عملاؤنا في حلول IBM، وتعكس التزامنا بتقديم تجربة عملاء سلسة وموثوقة، إلى جانب التقنية القوية.
حصلت ثلاثة وعشرون من عروض IBM المختلفة على جائزة "2026 Buyer’s Choice Award" من TrustRadius، وهي جائزة تعكس صوت عملائنا والقيمة التي تقدّمها IBM كل يوم.
تشكِّل تعليقات العملاء ورؤاهم وتفاعلاتهم الأساس الذي نبني عليه ابتكارنا وتصميمنا وتنفيذنا، لضمان أن يقدّم كل حل من حلول IBM أكثر من مجرد القوة والأداء، فيوفّر أيضًا الشراكة والثقة.
ولكي يتأهل أي منتج من منتجات IBM لنيل هذا التكريم، كان عليه أن يستوفي معيارين أساسيين: أولًا، الحصول على ما لا يقل عن 10 مراجعات موثَّقة خلال الفترة من 1 يناير إلى 17 أكتوبر 2025. وثانيًا، أن يختار 75% أو أكثر من المراجعين IBM ضمن فئات "أفضل القدرات" أو "أفضل قيمة مقابل السعر" أو "أفضل علاقات العملاء".
أما الفئة الأخيرة، "أفضل علاقات العملاء"، فلها مكانة خاصة لدينا، لأنها تستند إلى ما يعتقده العملاء فعلًا وما يشعرون به عبر كل تفاعل: بدءًا من مرحلة التنفيذ والالتزامات البيعية إلى قرارهم باختيار IBM مرة أخرى. هذه النوعية من التعليقات هي ما يدفعنا إلى مواصلة الابتكار وتلبية تطلعات العملاء حيثما كانوا.
يشمل تكريم Buyer’s Choice هذا العام مجموعة متنوعة من عروض IBM عبر مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات والتحليلات والسحابة الهجينة والأمن، مما يعكس مدى التزامنا العميق بمساعدة الشركات على التحوّل والازدهار.
IBM API Connect: API Management
IBM Apptio: Technology Business Management
IBM Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)
IBM Cloudability: Cloud Cost Management
IBM Cloud Object Storage: Infrastructure-as-a-Service
IBM Cognos Analytics: Business Intelligence (BI)
IBM Db2: Relational Databases
IBM Guardium: Database Security
IBM Instana: Observability
IBM Maximo Application Suite: Enterprise Asset Management
IBM Planning Analytics: Corporate Performance Management (CPM)
IBM SevOne: Network Performance Monitoring
IBM SPSS Statistics: Statistical Analysis
IBM Storage FlashSystem: Enterprise Flash Array Storage
IBM StreamSets: Data Pipeline
IBM Targetprocess: Agile Development
IBM Turbonomic: Cloud Management
IBM Verify: Identity Management
IBM watsonx.ai: AI Development
IBM watsonx.data: Data Lakehouse
IBM watsonx Code Assistant: AI Code Generation
IBM watsonx Orchestrate: AI Agent Builder
IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)
نحن نقدّر ثقتكم وتقديراتكم تقديرًا كبيرًا، ونفخر أكثر بفِرقنا وعملائنا الذين يقفون وراء هذه الإنجازات. إن ثقتكم وشراكتكم هما ما يدفع ابتكارنا ويحفّزاننا على إعادة تعريف الممكن باستمرار.
وها نحن ماضون معًا نحو بناء تجارب أكثر ذكاءً وترابطًا.
"قراءة قائمة الفائزين بجوائز TrustRadius 2026 Buyer’s Choice Award"