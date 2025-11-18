الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

23 عرضًا من من عروض IBM المختلفة تفوز بجائزة TrustRadius 2026 Buyer’s Choice2026

تُجسِّد هذه الجائزة الثقة التي يضعها عملاؤنا في حلول IBM، وتعكس التزامنا بتقديم تجربة عملاء سلسة وموثوقة، إلى جانب التقنية القوية.

تاريخ النشر 18 نوفمبر 2025
By Chaitali Pramanik

حصلت ثلاثة وعشرون من عروض IBM المختلفة على جائزة "2026 Buyer’s Choice Award" من TrustRadius، وهي جائزة تعكس صوت عملائنا والقيمة التي تقدّمها IBM كل يوم.

تشكِّل تعليقات العملاء ورؤاهم وتفاعلاتهم الأساس الذي نبني عليه ابتكارنا وتصميمنا وتنفيذنا، لضمان أن يقدّم كل حل من حلول IBM أكثر من مجرد القوة والأداء، فيوفّر أيضًا الشراكة والثقة.

ما يتطلبه الأمر ليكون اختيار المشتري

ولكي يتأهل أي منتج من منتجات IBM لنيل هذا التكريم، كان عليه أن يستوفي معيارين أساسيين: أولًا، الحصول على ما لا يقل عن 10 مراجعات موثَّقة خلال الفترة من 1 يناير إلى 17 أكتوبر 2025. وثانيًا، أن يختار 75% أو أكثر من المراجعين IBM ضمن فئات "أفضل القدرات" أو "أفضل قيمة مقابل السعر" أو "أفضل علاقات العملاء".

أما الفئة الأخيرة، "أفضل علاقات العملاء"، فلها مكانة خاصة لدينا، لأنها تستند إلى ما يعتقده العملاء فعلًا وما يشعرون به عبر كل تفاعل: بدءًا من مرحلة التنفيذ والالتزامات البيعية إلى قرارهم باختيار IBM مرة أخرى. هذه النوعية من التعليقات هي ما يدفعنا إلى مواصلة الابتكار وتلبية تطلعات العملاء حيثما كانوا.

التعرف على الفائزين

يشمل تكريم Buyer’s Choice هذا العام مجموعة متنوعة من عروض IBM عبر مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات والتحليلات والسحابة الهجينة والأمن، مما يعكس مدى التزامنا العميق بمساعدة الشركات على التحوّل والازدهار.

الفائزون بجائزة 2026 TrustRadius Buyer’s Choice

IBM API Connect: API Management

IBM Apptio: Technology Business Management

IBM Aspera on Cloud: Managed File Transfer (MFT)

IBM Cloudability: Cloud Cost Management

IBM Cloud Object Storage: Infrastructure-as-a-Service

IBM Cognos Analytics: Business Intelligence (BI)

IBM Db2: Relational Databases

IBM Guardium: Database Security

IBM Instana: Observability

IBM Maximo Application Suite: Enterprise Asset Management

IBM Planning Analytics: Corporate Performance Management (CPM)

IBM SevOne: Network Performance Monitoring

IBM SPSS Statistics: Statistical Analysis

IBM Storage FlashSystem: Enterprise Flash Array Storage

IBM StreamSets: Data Pipeline

IBM Targetprocess: Agile Development

IBM Turbonomic: Cloud Management

IBM Verify: Identity Management

IBM watsonx.ai: AI Development

IBM watsonx.data: Data Lakehouse

IBM watsonx Code Assistant: AI Code Generation

IBM watsonx Orchestrate: AI Agent Builder

IBM webMethods: Integration Platform as a Service (iPaaS)

شكرًا لعملائنا

نحن نقدّر ثقتكم وتقديراتكم تقديرًا كبيرًا، ونفخر أكثر بفِرقنا وعملائنا الذين يقفون وراء هذه الإنجازات. إن ثقتكم وشراكتكم هما ما يدفع ابتكارنا ويحفّزاننا على إعادة تعريف الممكن باستمرار.

وها نحن ماضون معًا نحو بناء تجارب أكثر ذكاءً وترابطًا.

