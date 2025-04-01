IBM Security and Compliance Center

العنوان رؤية موحدة للأمان والامتثال والمخاطر عبر بيئات سحابة متعددة هجينة

ابدأ إصدار تجريبي مجاني
مراقبة أحمال التشغيل للأمان والامتثال

IBM Security and Compliance Center (SCC) هو تطبيق السحابة الأصلي للحماية الأساسية (CNAPP) لشبكة السحابة المتعددة.

تكنولوجيا المعلومات عبارة عن حل أمني شامل يوفر الرؤية وإدارة الموقف والحماية عبر بيئات متعددة هجينة. إدارة مركزية لأمن مجموعتك ومخاطرها وامتثالها للمعايير التنظيمية و معيار معيار. تمكين فرق الأمن وفرق عمليات التطوير باستخدام السياسة كرمز، وتأمين البيانات الحساسة وحماية التشغيل من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي وإدارة الثغرات الأمنية.
العرض التنفيذي لكوبينجر كول

اقرأ العرض التنفيذي لشركة KuppingerCole من شركة IBM SCC
اكتشف كيف IBM CIO يستخدم مكتب IBM مكتب SCC لإدارة الأمن والامتثال
تعرف على سبب تصنيف شركة KuppingerCole لشركة IBM SCC كشركة رائدة.
ميزة
إدارة السحابة الوضع الأمني (CSPM) عبر سحابة هجينة وسحابة متعددة

وضوح الرؤية في السحابة الأصل والهويات (CIEM) وسوء التكوينات والمخاطر عبر سحابة هجينة. إنشاء بيئات متعددة سحابة متعددة مع بروتوكولات امتثال مدمجة قائمة على الصناعات للاستعداد للتدقيق.
منصة حماية السحابة أحمال التشغيل (CWPP) لحساس أحمال التشغيل

قم بتأمين حاويتك وKubernetes و OpenShift والمضيفين من خلال أمان وقت التشغيل الجاهز والطب الشرعي والاستجابة للحوادث، حتى تتمكن من فهم اختراق الأمن واحتياجات الامتثال لديك بشكل أفضل.
النتائج الموحدة للمخاطر وتحليل مسار الهجوم

الاستفادة من رؤية موحدة للمخاطر الأمنية عبر الموقف والهوية ونقاط الضعف وأحداث وقت التشغيل. الربط بين نتائج المخاطر الموحدة وتحليل مسارات الهجمات المحتملة عبر سحابة متعددة هجينة أحمال التشغيل.

 تعرَّف على المزيد
إدارة الثغرات الأمنية وإدارة السحابة كشف الثغرات الأمنية والاستجابة لها (CDR)

قم بأتمتة خط أنابيب CI/CD، وحظر الثغرات الأمنية قبل الإنتاج، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة مع إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي من خلال اكتشاف ومنع الانجراف عبر التطبيقات.
السحابة إدارة استحقاقات البنية التحتية (CIEM) لإدارة الأذونات

يمكنك الحصول على رؤية واضحة في هويات السحابة لإدارة الأذونات وتحديد الأذونات غير النشطة أو الزائدة وتحسين نُهج الوصول لتبسيط تلبية احتياجات إدارة الهوية والوصول الأمنية.
الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحواجز الأمنية

إدارة المخاطر الأمنية والامتثال أثناء قيامك بتوسيع نطاق استخدامك لـ الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية وضوابط البيانات ذات الصلة المطلوبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي أحمال التشغيل.


 تعرف على المزيد (1:56)
المزايا
تبسيط الامتثال

مصممة لمساعدتك على تقليل الوقت الذي تقضيه في تحديد متطلبات الامتثال والاستعداد للتدقيق من خلال سياسات مخصصة أو محددة مسبقًا تم تعيينها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.
إدارة الأمن

التخفيف من المخاطر الأمنية بشكل استباقي من خلال الحماية المرتكزة على البيانات والعمليات التشغيلية مع إدارة الثغرات الأمنية في الوقت الحقيقي وذات الأولوية والسياسة الآلية ككود.
اكتساب الرؤى

العنوان العنوان رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر واكتساب رؤية موحدة للأمان والامتثال والمخاطر واكتساب الرؤى عبر بيئات حساسمال التشغيل.
المنتجات ذات الصلة IBM Cloud الخدمات الأمنية الأساسية وخدمات قابلية الملاحظة

ينشر الأمان الأساسي وخدمات الدعم الأخرى لإعداد إدارة التوافق الأمني للموارد في حسابك.

 IBM Cloud Secrets Manager

إدارة أسرارك بشكل مركزي في مثيل مخصص ومستأجر واحد

 IBM Cloud Key Protect

مراقبة مفاتيح التشفير والتحكم في البيانات طوال دورة حياة المفتاح، من موقع واحد

 IBM Cloud Monitoring

احصل على رؤية تشغيلية في التطبيق والخدمات والأنظمة الأساسية المستندة إلى Kubernetes.

الموارد

تعرف على كيفية توفير IBM Security and Compliance Center عرضًا موحدًا لبيئتك الهجينة متعددة الرؤوساء مما يتيح لك الوصول الفوري إلى حالات أحمال التشغيل ونقاط الضعف والتكوينات الخاصة بك.

الثقة في التطبيقات والبيانات والبنية التحتية أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تدير الذكاء الاصطناعي. IBM Security and Compliance Center يساعد المؤسسات على تنفيذ ضوابط السياسة ومراقبة الالتزام بها. انظر كيف.
العنوان المخاطر والمتطلبات التنظيمية الخاصة بـ الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل

اكتشف كيف يمكن أن يؤدي تطبيق السحابة السليمة للبرنامجين الاستراتيجي والتقني إلى تعزيز الابتكار مع تقليل مخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي في الصناعات المنظمة.
كيفية عمل المعلوماتية

اقرأ عن بنية الخدمة وحدد تدفق المستخدم المناسب لمجموعتك.

إدارة الوضع الأمني والوضع الأمني والامتثال المحلي والهجين/المتعدد الوظائف في جزء واحد من زجاج مع مجموعة ضوابط العمل القياسية من ®IBM Cloud للخدمات المالية في IBM Cloud Security and Compliance Center.
الخطوات التالية

ابدأ في إدارة الأمان والامتثال اليوم.

 إصدار تجريبي مجاني