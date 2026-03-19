يتكون IBM watsonx Code Assistant for Z من العناصر الرئيسية التالية (موضَّحة في المخطط أعلاه):

يعمل IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) على مسح كود المصدر للتطبيقات لاكتشاف وفهم العلاقات بين البرامج في نظام التطبيق. كما يوفر ADDI القدرة على تصوُّر هذه الاعتماديات والتقارير عنها، بالإضافة إلى البحث في قاعدة الكود.

تحتوي قاعدة البيانات الوصفية على نتائج عملية فهم وإعادة هيكلة كود COBOL التي ينفِّذها ADDI. يتم استخدام البيانات في قاعدة البيانات الوصفية من قِبل IBM watsonx Code Assistant لتمكين إعادة هيكلة أنظمة برمجية كبيرة تتكون من عدة برامج COBOL ونسخ مكتبية (Copybooks) وغيرها.

توفِّر أداة إدارة التحكم في مصدر COBOL (SCM) التحكم في كود COBOL المُراد تحويله. يرتبط مستودع SCM أيضًا بمشروع ADDI بحيث يمكن مسح خدمات COBOL الجديدة وإرسال البيانات الوصفية إلى قاعدة البيانات الوصفية.

يُعَد Refactoring Assistant جسرًا يربط بين ADDI وخدمة IBM watsonx Code Assistant. يتصل Refactoring Assistant بـ ADDI ويستخرج خدمات أعمال COBOL المحددة لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى كود Java.

خدمة IBM watsonx Code Assistant (WCA for Z) هي تطبيق من IBM watsonx.ai يستقبل طلبات من Microsoft Visual Studio Code (VS Code) ويطابقها مع نموذج لغوي كبير للكود (Code LLM). يعمل WCA for Z على تحليل فقرات COBOL وفئات Java ويولِّد مقترحات كود تتَّبِع أفضل الممارسات.

يُعَد النموذج اللغوي الكبير للكود نموذج أساس للذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد الكود، يعتمد على نموذج IBM Granite لأنظمة Z. يمكن أيضًا تدريبه ليشمل كود COBOL إضافيًا تم إنشاؤه من قِبل المورِّدين أو مستخدمي المؤسسات.

برامج COBOL هي برامج مستقلة و/أو عناصر لنظام برمجي أكبر يمكن إعادة هيكلتها إلى خدمات Java.