هناك العديد من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار النماذج التي ستعمل بشكل جيد لمشروعك.

قد يقيد ترخيص النموذج كيفية استخدامه. فعلى سبيل المثال، قد يمنع ترخيص النموذج من استخدامه كجزء من تطبيق تجاري.

لمجموعة البيانات المستخدمة في تدريب النموذج تأثير مباشر في أداء النموذج في تطبيق محدد، كما تؤثِّر بشكل كبير في احتمال توليد النموذج لإجابات غير منطقية، أو مسيئة، أو غير مرغوب فيها ببساطة. وبالمثل، النماذج المدرَّبة على بيانات محمية بحقوق الطبع والنشر أو بيانات خاصة قد تعرِّض مستخدميها للمسؤولية القانونية. تقدِّم IBM شفافية كاملة حول بيانات التدريب وتعويض المستخدمين عن أي دعاوى قانونية ناشئة عن نماذجها.

حجم النموذج، أي عدد المعاملات التي تم تدريبه عليها، وحجم نافذة السياق، أي طول مقطع النص الذي يمكن للنموذج معالجته، يؤثِّران في أداء النموذج ومتطلبات الموارد، وبالتالي في التكلفة وسرعة المعالجة. رغم الإغراء باتِّباع فلسفة "الأكبر أفضل" واختيار نموذج بـ 20 مليار معاملة، قد لا تبرر متطلبات الموارد والتحسين المحتمل في الدقة هذا الاختيار. أظهرت الدراسات الحديثة أن النماذج الصغرى قد تتفوق بشكل كبير على النماذج الكبرى في بعض الحلول.

يمكن لأي ضبط دقيق يتم تطبيقه على نموذج ما أن يؤثر على ملاءمته لمهمة ما. على سبيل المثال، تقدم شركة IBM نسختين من نموذج Granite: إحداهما نسخة مضبوطة لتطبيقات الدردشة العامة، والنسخة الأخرى مضبوطة لاتباع التعليمات.

تشمل الاعتبارات الأخرى عند اختيار النموذج ما يلي: