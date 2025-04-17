على مدار عقود من الزمان، كانت الأنظمة المصرفية الأساسية أساس البنية التحتية في القطاع المالي. وعلى الرغم من أنها تعمل خلف الكواليس مقارنةً بحلول التكنولوجيا المالية الأكثر بروزًا، فإن هذه الأنظمة ضرورية لتشغيل الخدمات المصرفية. مع بدء القطاع المصرفي رحلة التحول الرقمي، أصبحت الأنظمة الأساسية قديمة بشكل متزايد.
يشير تزايد المعاملات الرقمية إلى أنه يجب على البنوك التعامل مع كم هائل من المعاملات في الثانية، لا سيما خلال فترات ارتفاع الطلب. وتتعامل البنوك أيضًا مع قدر كبير من البيانات المالية الحساسة وتخضع لمتاهة من اللوائح التنظيمية التي تختلف باختلاف البلد والمنطقة، وقد وُضع العديد منها قبل فترة طويلة من انتشار الحوسبة السحابية. علاوة على ذلك، فإن الوجود المتزايد للمنافسين غير التقليديين يعيد تشكيل توقعات العملاء.
لمواجهة هذه التحديات الجديدة، تلجأ البنوك بشكل متزايد إلى تبني تقنيات السحابة. توفر هذه الحلول إمكانات توسيع نطاق الخدمات المخصصة وتسريع عملية تطوير تجارب العملاء المبتكرة ونشرها. ولإطلاق العنان لإمكانات الحوسبة السحابية بالكامل، تحتاج البنوك إلى نظام أساسي رقمي محدث ومصمم خصوصًا للبيئات السحابية.
Finacle هو حل مصرفي رقمي أساسي رائد مقدم من شركة EdgeVerve Systems، وهي شركة منتجات فرعية مملوكة بالكامل لشركة Infosys. يحظى هذا الحل بثقة البنوك في أكثر من 100 دولة ويخدم أكثر من 1.7 مليار شخص. بوصفها شريكًا متميزًا من شركاء IBM، دمجت شركة Infosys حل Finacle في منصة IBM Cloud.
تساعد هذه الشراكة البنوك على تحقيق التحوّلات الرقمية من خلال تحديث أنظمتها الأساسية التقليدية على السحابة. بفضل Finacle on IBM Cloud، يمكن للبنوك الاستفادة من مزايا السحابة العامة كاملةً في تطبيقاتها المصرفية الأساسية. يساعد هذا الحل البنوك على إطلاق العنان للابتكار في النظام البنائي، وتعزيز مرونة الأعمال، وأتمتة العمليات الذكية، وضمان أفضل مستويات الأمان والامتثال. ومن ثَم، تقل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، وتُعزز المرونة وقابلية التوسع.
بالنسبة إلى العملاء الذين يسعون إلى إعادة هيكلة أو إعادة بناء منصاتهم، تقدم IBM Cloud مجموعة من الخدمات والحلول المتقدمة، مثل ®Red Hat® OpenShift وIBM Cloud Kubernetes Service وIBM Cloud Databases وخيارات التخزين والشبكات المتنوعة (الكتلة، والملفات، وتخزين الكائنات، والشبكة الافتراضية الخاصة، والبوابات، وموازنات التحميل). تُستكمل هذه الخدمات السحابية الأصلية بخدمة ®IBM Power Virtual Server وخدمات التشفير الرئيسية وإدارة دورة الحياة. تساعد كل خدمة على ضمان قدرة البنوك على تشغيل أنظمتها المصرفية الأساسية وتوسيع نطاقها بشكل آمن على السحابة.
من المميزات الرئيسية لحل Finacle on IBM Cloud التكامل السلس والمرونة والأداء المحسّن والأمان المعزز. تسمح هذه الإمكانات للبنوك بتوسيع نطاق العمليات بكفاءة مع إدارة التكاليف والحفاظ على أُطر عمل صارمة للأمان والامتثال.
بالنسبة إلى البنوك التي تعمل بالفعل بأنظمة Power المحلية المدعومة بحل Finacle، يوفر IBM Power Virtual Server حلاً مثاليًا "للنقل والتحويل"، ما يتيح النقل السلس لأحمال التشغيل المهمة إلى السحابة من دون الحاجة إلى إعادة بناء المنصة. يحافظ IBM Power Virtual Server على تكامل التطبيقات مع توفير مزايا السحابة وتقديم أداء وموثوقية الأنظمة المحلية نفسها على مستوى المؤسسة.
بفضل التسعير حسب الاستخدام والتكامل المباشر مع خدمات IBM Cloud الأخرى، فإن IBM Power Virtual Server يسرع من عملية الانتقال إلى السحابة، ما يجعله ميسور التكلفة ومناسبًا تمامًا لإستراتيجيات السحابة الهجينة. ويضمن نهج الانتقال المحسّن هذا استمرارية أحمال التشغيل فائقة الأداء بسلاسة. يمكن للبنوك اختيار تشغيل بيئة مركز البيانات لديها محليًا والتعافي من الكوارث على IBM Power Virtual Server لتحقيق مزايا التكلفة الإجمالية للملكية. ومن خلال هذا النموذج الهجين لنشر Finacle، يمكن للعملاء تحقيق انخفاض كبير في التكلفة الإجمالية للملكية، حيث يمكنهم استخدام سعة أقل من التعافي من الكوارث والتي يمكن زيادة سعتها بنسبة 100 بالمائة عند الحاجة الفعلية إلى التعافي من الكوارث.
من خلال إمكانات ®IBM Cloud for Financial Services وIBM Power Virtual Server معًا، يعمل حل Finacle على زيادة تفاعلات العملاء، وتحقيق التميز التشغيلي، والبنية السحابية الأكثر أمانًا ومرونة - كل ذلك مع تعزيز الابتكار والنمو في القطاع المصرفي.
حقق العملاء تحسينات مالية كبيرة بفضل نشر مجموعة الخدمات المصرفية الأساسية من Finacle على IBM Cloud.
شهدت الشركات زيادة في العوائد على الأصول بنسبة 33% مقارنةً بنظيراتها، حيث بلغ متوسط العوائد 1.2% وبلغت عوائد العملاء الأفضل أداءً 4.7%. بالإضافة إلى ذلك، حقق العملاء زيادة في العوائد على رأس المال بنسبة 19%، حيث بلغ المتوسط 15.6% وللعملاء الأفضل أداءً بنسبة 33%. كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 3.9 نقطة مئوية، حيث بلغ متوسط النسبة 47.2% وحقق العملاء الأفضل أداءً 16%.
Infosys، التي تأسست في عام 1981 ومقرها في بنغالور، هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات وخدمات تقنية المعلومات. تقدم الشركة خدماتها للعملاء عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القطاع المالي والصناعي والتقني. تشتهر شركة Infosys، التي تتمتع بحضور قوي في أكثر من 50 دولة، بحلولها المبتكرة وإمكاناتها الممتازة في مجال التحول الرقمي. وفقًا لأحدث التقارير، يعمل لدى شركة Infosys أكثر من 300000 موظف وتحقق إيرادات سنوية كبيرة، ما يجعل لها دورًا رئيسيًا في سوق خدمات تقنية المعلومات العالمية.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.