حلول قواعد البيانات

تشغيل تطبيقاتك والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام قواعد البيانات على أي سحابة.
تم تصميم قواعد بيانات IBM لتشغيل التطبيقات والتحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر أي سحابة. تم تصميم مجموعة قواعد البيانات العلائقية وNoSQL لدينا لتشغيل جميع أعباء العمل مع الحفاظ على الأداء وكفاءة التكاليف. ندعم المعايير المفتوحة والتكاملات من خلال منصة البيانات لدينا watsonx.data، ونحسِّن التوازن بين التكلفة والأداء وفقًا لحالات الاستخدام الخاصة بك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Iceberg والتكاملات الأصلية، يمكنك توحيد نسخة واحدة من البيانات والبيانات الوصفية ومشاركتها لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قواعد البيانات، دون الحاجة إلى ترحيل أو إعادة فهرسة أو استخدام SQL.
تمكَّن من النشر عبر بيئتك المحلية أو أي سحابة، بما في ذلك IBM Cloud وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، مع توافق تام مع عمليات النشر المحلية ودون أي توقف في التطبيقات. حيث تعمل عمليات التكامل الأصلية مع بنية نسيج البيانات وIBM watsonx على تمكين أساس بيانات موثوق به لتسريع الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه، مدعومًا بالمصدر المؤتمت وإثراء البيانات الوصفية والحوكمة واستنساخ البيانات.
النوع
حالات الاستخدام
الحل
IBM® Db2
متوفر على IBM Cloud وAWS وAzure وGCP.
متوفر على IBM Cloud.
IBM watsonx.data
متوفر على IBM Cloud وAWS وAzure وGCP.
IBM® Informix
متوفر على IBM Cloud وAWS وAzure وGCP.
Databases for RabbitMQ
متوفر على IBM Cloud.
Databases for Redis
متوفر على IBM Cloud.
Databases for Elasticsearch
متوفر على IBM Cloud.
استخدِم قدرات قواعد بيانات المتجهات الأصلية لاكتشاف بيانات المؤسسات وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتوليد المعزز بالاسترجاع. تكامَل مع مجموعتنا من قدرات دمج البيانات، والمراقبة، والأمان، والحوكمة لتوفير بيانات وصفية مشتركة وجودة بيانات مؤتمتة للذكاء الاصطناعي.
لا أحد يعرف بياناتك مثلك. حافِظ على ذلك بفضل خبرتنا الممتدة لعقود في أمن البيانات، وتشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وإخفاء البيانات، والامتثال، وغير ذلك. تمكَّن من ضمان استمرارية أعمال تطبيقاتك الأكثر أهمية من خلال التوافر المستمر والعالي، والنشر عبر مناطق توافر متعددة، وقدرات التعافي من الكوارث.
ربط عبء العمل المناسب بمحرك التحليلات الأنسب (مثل Presto، وSpark، وDb2، وNetezza وغيرها) لتحسين التوازن بين الأداء والتكلفة، وتقليل تكلفة مستودع البيانات بنسبة تصل إلى 50%.
نلبّي احتياجاتك أينما كنت، وندعم جميع أعباء العمل وأنواع البيانات والمعايير المفتوحة والتكاملات من خلال منصة البيانات الخاصة بنا watsonx.data، لتوسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك.
تسريع المرونة وتقليل التكاليف وأتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات من خلال التحديث إلى قواعد البيانات المُدارة بالكامل وعمليات نشر تقنيات السحابة الهجينة مع توفير توافق مماثل في بيئتك المحلية.
نقدِّم خبرات صناعية تمتد لعقود، وحالات استخدام متنوعة، وخدمات IBM Consulting، إلى جانب عقود من الابتكار التقني في البيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة والأمن، لتأهيل أعمالك لمواجهة أعباء العمل المستقبلية.
صُممت عروضنا لقواعد البيانات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح، وأُنشئت للتوافق مع المصادر المفتوحة لتمكين مرونة البيانات وتنسيقات الجداول ومحركات الاستعلام والحوكمة المفتوحة، ما يؤدي إلى القضاء على احتكار البائعين لمنتج معين وتمكين نقل بياناتك وأحمال التشغيل على مستوى كل قطاعات المؤسسة.
استفد من محركات استعلام مفتوحة المصدر مثل Presto و Spark، وقواعد البيانات الموجهة مفتوحة المصدر، وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg وتنسيقات البيانات المفتوحة مثل Parquet، و Avro، و ORC، ما يسهل المشاركة السلسة للبيانات والبيانات التعريفية عبر مؤسستك.
تعرَّف أكثر على المكونات مفتوحة المصدر في watsonx.data وDb2 Warehouse وNetezza.
يمكنك الوصول إلى قواعد بيانات IBM كخدمة مُدارة بالكامل عبر عدة مزودي سحابة، بما في ذلك IBM Cloud، وAmazon Web Services (AWS) - بما يشمل Amazon Relational Database Service (RDS) for Db2 وAzure. تمكَّن من أتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات والتحكم في قابلية التوسع والتوفر العالي والتحديثات المستمرة والتسعير الفعال من حيث التكلفة والمعتمد على الاستهلاك في السحابة.
تمكّن من نشر قواعد بيانات IBM كحاويات على Red Hat OpenShift أو Kubernetes services المتاحة على الخدمات السحابية AWS و Microsoft Azure.
احصل على برنامج قاعدة بيانات IBM من خلال التثبيت التقليدي سواء على البنية التحتية المحلية أو البنية التحتية السحابية كخدمة.
1 1 عند مقارنة أسعار عام 2023 المنشورة، والتي تم تحويلها إلى ساعات VPC، بين watsonx.data وعدد من كبار مزوِّدي مستودعات البيانات السحابية. قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأعباء العمل والمورِّد.
2 توفر IBM توافقًا في بيئتك المحلية يُماثل تمامًا التوافق المتوفر عند الانتقال إلى SaaS أو عمليات النشر الهجينة. البيانات المقدمة من Conestoga Wood Specialities تفيد بأنهم لم يواجهوا أي توقف أو تغييرات في التطبيقات عند التحديث من Netezza في مقر العمل إلى SaaS على AWS.
3 البيانات المقدمة من Owen’s Illinois عند الترحيل من Oracle إلى Db2.