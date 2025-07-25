حلول قواعد البيانات

تشغيل تطبيقاتك والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام قواعد البيانات على أي سحابة.

طالع الحلول
رسم توضيحي لحل قاعدة البيانات: مربعات زرقاء وسحابة بيضاء مرتبة على خلفية بيضاء

مميزات قواعد بيانات IBM

 

تم تصميم قواعد بيانات IBM لتشغيل التطبيقات والتحليلات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر أي سحابة. تم تصميم مجموعة قواعد البيانات العلائقية وNoSQL لدينا لتشغيل جميع أعباء العمل مع الحفاظ على الأداء وكفاءة التكاليف. ندعم المعايير المفتوحة والتكاملات من خلال منصة البيانات لدينا watsonx.data، ونحسِّن التوازن بين التكلفة والأداء وفقًا لحالات الاستخدام الخاصة بك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات مفتوحة المصدر مثل Apache Iceberg والتكاملات الأصلية، يمكنك توحيد نسخة واحدة من البيانات والبيانات الوصفية ومشاركتها لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قواعد البيانات، دون الحاجة إلى ترحيل أو إعادة فهرسة أو استخدام SQL.

تمكَّن من النشر عبر بيئتك المحلية أو أي سحابة، بما في ذلك IBM Cloud وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، مع توافق تام مع عمليات النشر المحلية ودون أي توقف في التطبيقات. حيث تعمل عمليات التكامل الأصلية مع بنية نسيج البيانات وIBM watsonx على تمكين أساس بيانات موثوق به لتسريع الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه، مدعومًا بالمصدر المؤتمت وإثراء البيانات الوصفية والحوكمة واستنساخ البيانات.
IBM Databases

ابدأ بسرعة باستخدام قاعدة البيانات المناسبة للمهمة.

النوع

حالات الاستخدام

الحل
المعاملات
  • تحديث التطبيقات إلى SaaS
  • التطبيقات السحابية الأصلية الجديدة
  • إدارة علاقات العملاء (CRM) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)
  • التطبيقات والمساعدين القائمين على الذكاء الاصطناعي 
  • تقليل التكلفة الإجمالية للملكية عند استخدام Oracle

    IBM® Db2

    متوفر على IBM Cloud وAWS وAzure وGCP.
    • تطبيقات مفتوحة المصدر تعتمد على PostgreSQL وMySQL وتحتاج إلى إصدارات مؤسسية كخدمة مُدارة بالكامل.

     

      Databases for MySQL،

      Databases for PostgreSQL

      متوفر على IBM Cloud.
      مستودع بحيرة البيانات
      • توسيع قدرات مستودع البيانات 
      • تحديث بحيرة البيانات 
      • مشاركة البيانات 
      • رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي 
      • التحليلات الفورية وذكاء الأعمال
      • التحليلات التشغيلية 
      • أحمال تشغيل OLTP/OLAP المختلطة
      • قاعدة بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

      IBM watsonx.data

      • Presto للاستعلام بلغة SQL
      • Spark للتحليلات
      • Milvus لتضمينات المتجهات
      • Db2 Warehouse وNetezza لحلول تخزين البيانات

      متوفر على IBM Cloud وAWS وAzure وGCP.
      سلسلة زمنية
      • قاعدة بيانات محلية على الأجهزة 
      • تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT)
      • عمليات التطوير

      IBM® Informix

      متوفر على IBM Cloud وAWS وAzure وGCP.
      المستند
      • إدارة المحتوى
      • الكتالوجات
      • تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة
      • ملفات تعريف المستخدمين

      Databases for MongoDB

      Cloudant

      متوفر على IBM Cloud.
      المراسلة
      • تكامل التطبيقات عبر مجموعات بيانات متنوعة لتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT)

      Databases for RabbitMQ

      متوفر على IBM Cloud.
      القيمة الرئيسية
      • ذاكرة تخزين مؤقت لتطبيقات الهاتف المحمول والويب عالية الحركة
      • تخزين البيانات الشخصية لمستخدمين محددين
      • إدارة الجلسات (أنظمة التجارة الإلكترونية)
      في الذاكرة
      • التطبيقات الجغرافية المكانية القائمة على الموقع
      • تحليلات البيانات في الوقت الفعلي

      Databases for Redis

      متوفر على IBM Cloud.
      بحث النص الكامل
      • تحليل السجلات والبيانات الناتجة آليًا من الخوادم وأجهزة الاستشعار وتطبيقات الويب
      • البحث داخل التطبيق

      Databases for Elasticsearch

      متوفر على IBM Cloud.

      *الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
      خدمات شركائنا لقواعد البيانات توفر حلول شركائنا لقواعد البيانات منصة موحدة للشراء والتسعير والدعم، وتتميز بإصدارات المؤسسات من قواعد البيانات العلائقية المشتركة وحلول المصدر المفتوح، الكاملة مع تراخيص الضمان والتعويض. يمكنك التكامل بسلاسة مع خدمات IBM الحالية ذات الصلة بالبيانات وإدارتها والذكاء الاصطناعي عبر بيئة السحابة الهجينة لمعالجة حالات الاستخدام المحددة الخاصة بمؤسستك.
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      الفوائد ما ميزات اختيار IBM لتلبية احتياجات قاعدة بيانات السحابة الهجينة؟ إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام بيانات موثوق بها.

       

      استخدِم قدرات قواعد بيانات المتجهات الأصلية لاكتشاف بيانات المؤسسات وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتوليد المعزز بالاسترجاع. تكامَل مع مجموعتنا من قدرات دمج البيانات، والمراقبة، والأمان، والحوكمة لتوفير بيانات وصفية مشتركة وجودة بيانات مؤتمتة للذكاء الاصطناعي.

      توافر عالي وأمان

       

      لا أحد يعرف بياناتك مثلك. حافِظ على ذلك بفضل خبرتنا الممتدة لعقود في أمن البيانات، وتشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وإخفاء البيانات، والامتثال، وغير ذلك. تمكَّن من ضمان استمرارية أعمال تطبيقاتك الأكثر أهمية من خلال التوافر المستمر والعالي، والنشر عبر مناطق توافر متعددة، وقدرات التعافي من الكوارث.

             أفضل سعر وأفضل أداء

       

      ربط عبء العمل المناسب بمحرك التحليلات الأنسب (مثل Presto، وSpark، وDb2، وNetezza وغيرها) لتحسين التوازن بين الأداء والتكلفة، وتقليل تكلفة مستودع البيانات بنسبة تصل إلى 50%. 

             مفتوح لجميع احتياجات البيانات

       

      نلبّي احتياجاتك أينما كنت، وندعم جميع أعباء العمل وأنواع البيانات والمعايير المفتوحة والتكاملات من خلال منصة البيانات الخاصة بنا watsonx.data، لتوسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك.

             النشر في أي مكان

       

      تسريع المرونة وتقليل التكاليف وأتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات من خلال التحديث إلى قواعد البيانات المُدارة بالكامل وعمليات نشر تقنيات السحابة الهجينة مع توفير توافق مماثل في بيئتك المحلية.

      خبرة متعمقة

       

      نقدِّم خبرات صناعية تمتد لعقود، وحالات استخدام متنوعة، وخدمات IBM Consulting، إلى جانب عقود من الابتكار التقني في البيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة والأمن، لتأهيل أعمالك لمواجهة أعباء العمل المستقبلية.
      مصممة بواسطة تقنيات المصدر المفتوح

      صُممت عروضنا لقواعد البيانات باستخدام تقنيات المصدر المفتوح، وأُنشئت للتوافق مع المصادر المفتوحة لتمكين مرونة البيانات وتنسيقات الجداول ومحركات الاستعلام والحوكمة المفتوحة، ما يؤدي إلى القضاء على احتكار البائعين لمنتج معين وتمكين نقل بياناتك وأحمال التشغيل على مستوى كل قطاعات المؤسسة.

      استفد من محركات استعلام مفتوحة المصدر مثل Presto و Spark، وقواعد البيانات الموجهة مفتوحة المصدر، وتنسيق الجدول المفتوح Iceberg وتنسيقات البيانات المفتوحة مثل Parquet، و Avro، و ORC، ما يسهل المشاركة السلسة للبيانات والبيانات التعريفية عبر مؤسستك.  

      تعرَّف أكثر على المكونات مفتوحة المصدر في watsonx.data وDb2 Warehouse وNetezza.

       
      عمليات نشر SaaS وقاعدة بيانات السحابة الهجينة امنح الأولوية للابتكار وأتمتة إدارة قاعدة البيانات الخاصة بمؤسستك. حقق التوافق على قدم المساواة مع قواعد بيانات IBM و Oracle المحلية، دون أي توقف عن العمل أو الحاجة إلى إجراء تغييرات على التطبيقات. تعمل المؤسسات على تسهيل هذا الانتقال السلس عند انتقالها إلى SaaS أو حلول قواعد بيانات السحابة الهجينة.
      خذمة SaaS مُدارة بالكامل

      يمكنك الوصول إلى قواعد بيانات IBM كخدمة مُدارة بالكامل عبر عدة مزودي سحابة، بما في ذلك IBM Cloud، وAmazon Web Services (AWS) - بما يشمل Amazon Relational Database Service (RDS) for Db2 وAzure. تمكَّن من أتمتة مهام إدارة قاعدة البيانات والتحكم في قابلية التوسع والتوفر العالي والتحديثات المستمرة والتسعير الفعال من حيث التكلفة والمعتمد على الاستهلاك في السحابة.
      حاوية مُدارة بواسطة التقنيات السحابية

      تمكّن من نشر قواعد بيانات IBM كحاويات على Red Hat OpenShift أو Kubernetes services المتاحة على الخدمات السحابية AWS و Microsoft Azure.
      البنية التحتية المُدارة ذاتيًا أو IaaS

      احصل على برنامج قاعدة بيانات IBM من خلال التثبيت التقليدي سواء على البنية التحتية المحلية أو البنية التحتية السحابية كخدمة.
      دراسات حالة
      خلفية تظهر على شكل أعمدة بنفسجية مكوّنة من دوائر
      شرطة ساوث فولتون
      اقرأ كيف يستخدم قسم شرطة ساوث فولتون بجورجيا مستودع بيانات watsonx.data المفتوح لأتمتة البحث عن البيانات وإدارتها، ما يتيح مزيدًا من الوقت للقيام بالخدمات العامة.
      تعرف على كيف قامت أوينز-إلينوي بالتحويل من Oracle إلى IBM Db2، ما أدى إلى انخفاض بمقدار سبعة أرقام في إجمالي تكلفة الملكية وتحسينات في وقت استجابة أحمال تشغيل المعاملات بنسبة لا تقل عن 20% إلى 30%.
      شخص يقف في غرفة العمل في Conestoga
      شركة Conestoga Wood Specialties
      اكتشف الانتقال السلس الذي أجرته Conestoga من التقنيات الموجودة في مقر العمل إلى التقنيات السحابية باستخدام IBM Netezza Performance Server كخدمة مدارة بالكامل.
      امرأة تركض في الهواء الطلق
      شركة Puma
      تعرف على كيفية قيام Puma بدعم عدد أكبر من المستخدمين بنسبة 400% من خلال قاعدة بيانات قابلة للتشغيل الدائم وذات توفر عالٍ وقابلة للتوسع باستخدام IBM Db2 pureScale®.
      طائرة من شركة طيران الاتحاد عند غروب الشمس
      شركة Etihad Airways
      تعرف على كيفية قيام شركة الطيران بتقديم التحول الرقمي والتخصيص لركابها.
      جزء جانبي من سيارة مواجه لأضواء المدينة
      Booking.com
      نظرًا لقلقها بشأن تنسيقات المنشآت والاحتكار لمنتج معين على منصتها السحابية الفردية، تدير Booking.com ترحيل أحمال التشغيل الحساسة، مثل إجراء الحجوزات والتقارير المالية، إلى مزود خدمات سحابية مفتوح المصدر.
      الموارد مستند تقني
      كيفية اختيار قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.
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      5 مفاهيم خاطئة حول مستودعات البيانات السحابية
      اقرأ المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا التي تجعل الشركات تتردد في الانتقال من مستودعات البيانات في مقر العمل إلى استراتيجية إدارة قواعد بيانات السحابة الهجينة.
      ما المقصود بقاعدة البيانات العلائقية؟
      تعرف على ماهية قاعدة البيانات العلائقية وكيفية عملها وكيفية مقارنتها بالخيارات الأخرى لقواعد البيانات.
      متاح الآن: watsonx.data
      توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع بيانات مؤسستك في أي مكان.
      قواعد بيانات IBM على AWS
      معالجة تحديات بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد بيانات IBM على AWS.
      الخطوات التالية

      حدّد موعدًا لإجراء مكالمة فردية مجانية مع أحد خبراء IBM لاستكشاف حلول قواعد البيانات.
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      الحواشي

      1 عند مقارنة أسعار عام 2023 المنشورة، والتي تم تحويلها إلى ساعات VPC، بين watsonx.data وعدد من كبار مزوِّدي مستودعات البيانات السحابية. قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأعباء العمل والمورِّد.

      توفر IBM توافقًا في بيئتك المحلية يُماثل تمامًا التوافق المتوفر عند الانتقال إلى SaaS أو عمليات النشر الهجينة. البيانات المقدمة من Conestoga Wood Specialities تفيد بأنهم لم يواجهوا أي توقف أو تغييرات في التطبيقات عند التحديث من Netezza في مقر العمل إلى SaaS على AWS.

      البيانات المقدمة من Owen’s Illinois عند الترحيل من Oracle إلى Db2. 