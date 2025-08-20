اجمع البيانات الوصفية من مصادر متنوّعة ضمن نظام واحد متّسق عالميًا. باستخدام بنية CockroachDB الموزعة، تأكد من توفّر البيانات الوصفية بدرجة كبيرة، وسهولة الوصول إليها على الفور، وصحتها دائمًا، بغض النظر عن المنطقة. يمكنك إدارة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية من خلال الحفاظ على التحكم في مكان تخزين البيانات الوصفية، مع تمكين الوصول والتحديثات في الوقت الفعلي للخدمات الحرجة.