حلول نسيج البيانات

بسبب تجزئة مجموعات البيانات، والضغوط الإنتاجية، وعدم جاهزية البيانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتجه المؤسسات نحو اعتماد استراتيجيات حديثة للبيانات. صُمِّم نسيج البيانات للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تبسيط عملية تكامل البيانات عالية الجودة وتنسيقها وحوكمتها وتسليمها لأغراض التحليلات والذكاء الاصطناعي.

يكون نسيج البيانات من الجيل التالي هجينًا من حيث التصميم ويمكن تشغيله في أي مكان، على أي بيئة محلية أو سحابية. وهو يتكامل عبر مستويات البيانات الهجينة، ما يدعم أي نمط من تكامل البيانات.

يقدِّم نسيج البيانات أدوات جديدة لذكاء البيانات وتكاملها لإعداد البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يساعد على ضمان الجاهزية لكلٍّ من البيانات المنظمة وغير المنظمة في مبادرات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تبسيط إعداد البيانات وتكاملها، يمكن للمؤسسات إطلاق العنان لإنتاجية فِرَق البيانات لديها وتعزيز ابتكار الأعمال.