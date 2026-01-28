التوليد المعزز بالاسترجاع المخصص للإنتاج في البحث القانوني: كيف وسعت Shorthills AI نطاق استرجاع البيانات باستخدام IBM watsonx.data

باستخدام Astra DB على ®IBM® watsonx.data بوصفها قاعدة بيانات متجهات واستخدام Langflow لتسريع عمليات التكرار عند إنشاء أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع، حققت Shorthills تحسنًا بنسبة 60% في الاستدعاء والدقة.
يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل الاسترجاع الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، أن تقلل من الوقت الذي تكرسه شركات المحاماة للبحث في الوثائق الطويلة. وهي تعمل من خلال العثور على الأقسام ذات الصلة من الناحية المفاهيمية، وتلخيص ما هو مهم، وإرجاع الاستشهادات القابلة للتتبع حتى يمكن التحقق من صحة النتائج.
عند تنفيذ تلك التقنيات بإتقان، يتحول البحث القانوني من سير عمل يدوي يستهلك الوقت إلى تجربة بحث موجهة ومدعومة بالأدلة من دون التضحية بالدقة التي تتطلبها الفرق القانونية. في البحث القانوني، لا يحتاج المستخدمون إلى إجابة فحسب، بل يحتاجون إلى الإجابة الصحيحة. ويجب أن تكون هذه الإجابة مدعومة بالمراجع القانونية المناسبة والاستثناءات ذات الصلة والمقاطع الدقيقة التي يمكنهم الاستشهاد بها بسرعة.
مع وضع هذا الهدف في الحسبان، طورت شركة Shorthills AI -التي تتخذ من نيوجيرسي مقرًا لها- إطار عمل وكيل ذكاء اصطناعي توليدي في شكل روبوتات محادثة محسّنة خاصة بالمجال باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع ومخطط المعرفة. ويوفر هذا الإطار رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقطاع القانوني، حيث تهم الصلة والكمال والمصادر القابلة للتحقق بقدر ما تهم السرعة المجردة.
باستخدام Astra DB على IBM watsonx.data بوصفها قاعدة بيانات متجهات واستخدام Langflow لتسريع عمليات التكرار عند إنشاء أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع، حققت Shorthills تحسنًا بنسبة 60% في الاستدعاء والدقة.
تساعد حلول IBM أيضًا على تحسين الشمولية، أي مدى جودة النتائج في التقاط تفاصيل استعلام المستخدم وجوانبه، بمقدار 4 أضعاف. كما أنها تحسن التنوع، أي القدرة على تقديم تفسيرات وزوايا متعددة للمستخدمين بدلاً من خط واحد من التفكير المنطقي، بمقدار 9 أضعاف. وهذه الميزة مهمة للغاية لإعداد الحجج والردود في مهام سير العمل القانونية.
تحتاج الإدارات القانونية التي تبحث في مجموعة بيانات تضم مئات الآلاف من المستندات القانونية إلى قدرة على الاسترجاع جديرة بالثقة، وزوايا متعددة للنظر في القضية، والقدرة على تتبع النتائج إلى المستندات وصولاً إلى المصادر الأصلية. وقد يشكل الحصول على 70% من الإجابة مخاطر كبيرة، كما أن الهلوسة غير مقبولة.
يعد النشر أحد القيود الرئيسية للعديد من العملاء القانونيين. قد لا تتمكن بعض المؤسسات من مشاركة البيانات الحساسة في المحتوى القانوني مع مزودي خدمات السحابة العملاقة بسبب القيود التنظيمية. وقد تتطلب هذه القيود بقاء قاعدة المعرفة محليًا، مثل المحتوى الذي يتضمن معلومات التعريف الشخصية (PII) أو المعلومات الصحية المحمية (PHI).
يتكون نظام الذكاء الاصطناعي القانوني لشركة Shorthills من مسارين:
تُستورد الملفات إلى بحيرة بيانات ثم تُجهز بحيث يعمل الاسترجاع بشكل جدير بالثقة على نطاق واسع:
على صعيد الاستعلام، تستخدم Shorthills فلسفة براغماتية لبيئة الإنتاج الخاصة بها: تجنب الاعتماد على طريقة بحث عالمية واحدة.
لتنفيذ هذا النهج، يتضمن النظام أجهزة توجيه ترسل الاستعلام إلى البحث بالكلمات المفتاحية أو المتجهات أو الرسوم البيانية حسب نية المستخدم. وكل خيار له مزايا وعيوب مختلفة من حيث الوقت والتكلفة.
تضمنت الاعتبارات المهمة الأخرى ما يلي:
وأخيرًا، تتجاوز التجربة مجرد التفاعل عبر واجهة محادثة. ففي حالة استخدام البحث القانوني هذه، يمكن للمستخدمين استرجاع أنواع متعددة من مصادر البيانات، بما في ذلك مستندات Word والصور وملفات PDF والملفات النصية.
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت Shorthills إلى بناء منصة المساعد الذكي هذه باستخدام مجموعة IBM هو واقع نشر المؤسسات في عالم القانون:
كان لا بد أن تعمل هذه العمليات ضمن معايير هندسية عملية: تتطلب النماذج اللغوية الكبيرة قدرًا كبيرًا من موارد الحوسبة، ويتطلب التوسع محليًا أدوات تشغيل ونشر مناسبة لتحقيق الكفاءة.
فيما يتعلق بالنتائج القابلة للقياس للمستخدم النهائي، أفادت Shorthills بما يلي:
تأثير ملموس: تحسن الاستدعاء والدقة وشمولية وتنوع أعلى ودعم عالي الجودة للاستشهادات. وتترجم هذه النتيجة إلى قضاء المستخدمين النهائيين وقتًا أقل في البحث عن المواد ووقتًا أطول في تقييمها.
كان الدرس الأساسي الذي تعلمته Shorthills هو أن البحث في بيئات الإنتاج عن حلول الذكاء الاصطناعي هو عملية هندسية متكررة. إذ إن الانتقال من التعامل مع بضعة مستندات إلى الآلاف (وما بعدها) يغير طبيعة المشكلة. وفي النهاية، يصبح "البحث" رحلة من التحسين المستمر — يتطور من خلال البحث بالكلمات المفتاحية والمتجهات والبحث الهجين والبحث القائم على الرسوم البيانية، مع توجيه دقيق بحيث يظل زمن الاستجابة والتكلفة قابلين للتنبؤ.
بالاعتماد على IBM watsonx.data وLangflow، نفذت Shorthills نظام بحث مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمهنيين القانونيين يمكنه العمل على نطاق المؤسسة، والتعامل مع قيود المؤسسة، بما في ذلك المتطلبات المحلية. يوفر النظام مكاسب في صلة النتائج قابلة للقياس، ويقدم الاستشهادات واتساع نطاق وجهات النظر التي يحتاجها المستخدمون النهائيون القانونيون لتحديد النتائج بثقة.
توجد احتياجات عملاء ومتطلبات حوكمة مماثلة في مختلف الصناعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية. وتتيح قابلية التوسع في البنية التحتية الأساسية لنا نشر حلول مماثلة في صناعات متعددة وفي كل أنحاء العالم.
كخطوة تالية، ترى Shorthills أن أساس الاسترجاع هذا سيمتد إلى مهام سير عمل قائمة على الوكلاء. ففي مهام سير العمل هذه، يمكن للوكيل البحث وصياغة النتائج وتجميعها لمراجعتها من قِبل البشر من دون الحاجة إلى إعادة بناء البيانات الأساسية ومجموعة الاسترجاع في كل مرة.