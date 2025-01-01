IBM Informix

Informix Innovator-C Edition

حل قاعدة بيانات مجاني للتطوير والاختبار وأعمال الإنتاج الصغيرة. يوفر خيارًا فعالاً من حيث التكلفة دون تكاليف سابقة، مع إمكانيات التكوين الذاتي والإدارة الذاتية، ودعم NoSQL و التشفير أثناء السكون. متاح على أنظمة Linux وmacOS وMicrosoft Windows، مع قيود تتمثل في نواة واحدة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت.