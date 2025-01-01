IBM Informix هو نظام قاعدة بيانات قوي يتعامل بسهولة مع أحمال العمل الصعبة، ويمزج بين القدرات التناسبية والموضوعية لنمذجة البيانات المرنة، ويدعم SQL وNoSQL/JSON والبيانات المتسلسلة زمنيًا، مع تكامل سلس ومعالجة معاملات عالية الأداء ومعالجة ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي باستخدام watsonx™.
قم بتشغيل Informix على مجموعة كبيرة من الأجهزة ، بدءًا من أجهزة الحافة الصغيرة (بحجم 100 ميجابايت على جهاز الراسبيري Pi) وحتى الخوادم الكبيرة من فئة المؤسسات.
اجمع القدرات التناسبية والموضوعية لنمذجة هياكل وعلاقات بيانات معقدة ضمن قاعدة بيانات واحدة.
استخدم موصل Informix الجديد في watsonx.data للوصول بسهولة إلى البيانات في IBM Informix وغيرها من المصادر دون حاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL).
سرّع الإنتاجية. يُعدّ IBM Informix مناسبًا تمامًا للمعاملات المستمرة والتحليلات الفورية في التطبيقات المدمجة.
تقدم Informix نظام قاعدة بيانات هجين يتميز بمتطلبات إدارية قليلة وبصمة ذاكرة منخفضة، مع أداء قوي. وبفضل ميزاتها الرئيسية، تعد Informix الخيار الأمثل للبنى متعددة الطبقات التي تتطلب معالجة على مستوى الأجهزة، وطبقات البوابة، والتقنية السحابية.
خادم قاعدة بيانات IBM Informix مجاني، مصمم لتطوير التطبيقات الفردية، والاختبار، والنمذجة الأولية. تشمل السمات الرئيسية: التكرار المؤسسي (ER)، وتجمعات التوافر العالي (HA) غير المحدودة، والأنظمة الذاتية المدمجة، وعدم الحاجة للإدارة، وسهولة الترقية، ودعم مختلف المنصات لأنظمة التشغيل UNIX وmacOS وMicrosoft Windows وARM.
حل قاعدة بيانات مجاني للتطوير والاختبار وأعمال الإنتاج الصغيرة. يوفر خيارًا فعالاً من حيث التكلفة دون تكاليف سابقة، مع إمكانيات التكوين الذاتي والإدارة الذاتية، ودعم NoSQL و التشفير أثناء السكون. متاح على أنظمة Linux وmacOS وMicrosoft Windows، مع قيود تتمثل في نواة واحدة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت.
مثالي للمطورين الخارجيين الذين يسعون إلى دمج قواعد البيانات في تطبيقاتهم. متاح على جميع المنصات المدعومة، ويقتصر على أربعة أنوية و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).
إصدار مخصص للشركات متوسطة الحجم أو الأقسام التي تحتاج إلى خادم جاهز للتعامل مع أعباء العمل الإنتاجية. يتضمن جميع خيارات التكرار، وتخزين البيانات بمرونة والاستفادة منها، وإدارة الرسومات بشكل متطور، والعديد من الميزات الأخرى على كافة المنصات المدعومة.
تمكّن من تخزين البيانات والوصول إليها والاستعلام عنها بكفاءة ومرونة فائقة. استفد من التحليلات الفورية، والمعاملات المستمرة، ودمج البيانات بسلاسة. يشمل هذا الإصدار جميع ميزات Informix على كافة المنصات المدعومة، باستثناء Informix Warehouse Accelerator.
يوفر مجموعة شاملة من ميزات Informix، بما في ذلك Informix Warehouse Accelerator، عبر جميع المنصات المدعومة، ما يتيح قابلية توسيع شبه محدودة ويوفر ذكاء أعمال عالي السرعة.
استكشف ميزات وفوائد Informix وما الذي يجعله فريدًا.
تعرّف على Informix TimeSeries واستخدامه وكيفية تكوينه.
احصل على تفاصيل مهمة حول آلية تثبيت Informix 14.10 الجديدة.
وسّع نطاق تحليلات البيانات وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي في أي مكان باستخدام مخزن بيانات مفتوح، وهجين، ومحكوم.
تمكّن من تدريب نماذج التعلّم الأساسي والآلي والتحقق منها وضبطها ونشرها بسهولة.
عزّز الشفافية، والمسؤولية، وقابلية التفسير في بياناتك وعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام watsonx.governance.