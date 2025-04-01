PostgreSQL هو كائن علائقي SQL Database يستخدم دوال JSON القابلة للفهرسة والنشر والبرنامج التشغيلي ووظائف النشر والتشغيل.



IBM Cloud Databases for PostgreSQL هي خدمة مُدارة بالكامل تُمكِّنك من إنشاء تطبيقات متطورة وعالية الأداء بكفاءة مع دعم JSON محسّن وتوازي استعلامات محسّن. يتعامل حلنا مع تعقيدات قاعدة البيانات، مما يتيح لك التركيز على تقديم تجربة مستخدم استثنائية.