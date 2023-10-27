يمكنك التكامل مع النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج التعلم الآلي (الموجودة بالفعل أو بإمكانك إضافة نماذجك الخاصة) لتوفير قدرات التعلم الآلي الأساسية مثل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) للبحث الحواري، أو التعرُّف على الكيانات، أو استخراج الرؤى. تشمل مجموعة IBM Watson التي تستخدِم هذه القدرات كلًا من Watsonx.Assistant وWatsonx.Orchestrate وWatsonx.ai.