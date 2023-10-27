IBM Cloud Databases for Elasticsearch
استخدِم التعلم الآلي للاستفادة القصوى من Elasticsearch المُدار بالكامل والجاهز للمؤسسات.
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محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات لتحليلات الأعمال تحتوي على مخططات، ومؤشرات أداء رئيسية وقياسات مرتبطة بقاعدة البيانات في المجالات التقنية، والمالية، والعمليات، والمبيعات والتسويق.

دعم مراقبة البنية التحتية والتحليلات الأمنية

يُعَد IBM Cloud Databases for Elasticsearch خدمة Elasticsearch مُدارة بالكامل على IBM Cloud. ويجمع بين مرونة محرك البحث الدلالي وقوة الفهرسة لقاعدة بيانات الوثائق JSON وإمكانات قاعدة بيانات المتجهات عبر مجموعة من الميزات المدمجة.
التوسع دون خوادم

تتيح لك IBM Cloud Databases for Elasticsearch تكبير/تصغير حجم القرص والذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مستقل لتلائم متطلبات تطبيقك بأفضل شكل ممكن.
متوافقة مع البرامج مفتوحة المصدر

الخدمة متوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات وتنسيقات البيانات والعملاء الخاصة بـ Elasticsearch. يمكن للتطبيقات التي تستفيد بالفعل من Elasticsearch استخدام IBM Cloud Databases for Elasticsearch كبديل مباشر.
التعلم الآلي لاستخلاص البيانات المهمة وتجاهل غير ذلك

احصل على قيمة فورية من التعلم الآلي بفضل الميزات الجاهزة والقوية في Elasticsearch. اجعل بيانات مؤسستك أكثر فاعلية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي من Elastic، والعُقد المتخصصة في التعلم الآلي، والبحث الدلالي.
اعتماد الأتمتة

انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز برمجي، مثل IBM Cloud Schematics مع دعم Terraform وRed Hat® Ansible دون أي تكلفة إضافية.

رصيد مجاني بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا للمستخدمين الجُدُد

 

يمكن لمستخدمي IBM Cloud Databases الجُدُد الحصول على رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا. استخدِم الكود DSFREE250.

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 حالات الاستخدام

الذكاء الاصطناعي التوليدي - نمط التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ودمج نماذج التعلم الآلي من الأطراف الثالثة

يمكنك التكامل مع النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج التعلم الآلي (الموجودة بالفعل أو بإمكانك إضافة نماذجك الخاصة) لتوفير قدرات التعلم الآلي الأساسية مثل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) للبحث الحواري، أو التعرُّف على الكيانات، أو استخراج الرؤى. تشمل مجموعة IBM Watson التي تستخدِم هذه القدرات كلًا من Watsonx.Assistant وWatsonx.Orchestrate وWatsonx.ai.

 
تضمينات المتجهات والبحث الدلالي

تخزين تمثيلات المتجهات وتمكين العمليات المتقدمة مثل البحث عن التشابهات، أو استرجاع المحتوى، أو معالجة اللغة الطبيعية، أو أنظمة التوصية أو الكشف عن حالات الخلل.

تحليل السجل

يمكنك تحليل السجلات والبيانات التي تم إنشاؤها آليًّا من الخوادم وأجهزة الاستشعار ومواقع الويب وتمثيلها رسوميًّا؛ لتصحيح أخطاء التطبيقات والأنظمة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي - نمط التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ودمج نماذج التعلم الآلي من الأطراف الثالثة

يمكنك التكامل مع النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج التعلم الآلي (الموجودة بالفعل أو بإمكانك إضافة نماذجك الخاصة) لتوفير قدرات التعلم الآلي الأساسية مثل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) للبحث الحواري، أو التعرُّف على الكيانات، أو استخراج الرؤى. تشمل مجموعة IBM Watson التي تستخدِم هذه القدرات كلًا من Watsonx.Assistant وWatsonx.Orchestrate وWatsonx.ai.

 
تضمينات المتجهات والبحث الدلالي

تخزين تمثيلات المتجهات وتمكين العمليات المتقدمة مثل البحث عن التشابهات، أو استرجاع المحتوى، أو معالجة اللغة الطبيعية، أو أنظمة التوصية أو الكشف عن حالات الخلل.

تحليل السجل

يمكنك تحليل السجلات والبيانات التي تم إنشاؤها آليًّا من الخوادم وأجهزة الاستشعار ومواقع الويب وتمثيلها رسوميًّا؛ لتصحيح أخطاء التطبيقات والأنظمة.

الموارد التدريب الاحترافي على IBM Cloud

يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).

 استكشِف تدريب IBM تقييم وثائق المنتج

ابدأ باستخدام IBM Cloud Databases for Elastisearch. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدمين، وتوفير المثيل، وجمع المقاييس، وتشغيل واجهة المستخدم (UI) على الويب.

ابدأ باستخدام Databases for Elasticsearch مجتمع مستخدمي IBM Cloud PaaS

يمكنك الوصول إلى خبراء قواعد بيانات IBM Cloud Databases، ومديري عمليات تقنية المعلومات، ومهندسي الحلول، ومهندسي أمن المعلومات، وغيرهم من المتخصصين في الصناعة والانضمام إلى المحادثة.

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