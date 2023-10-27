يُعَد IBM Cloud Databases for Elasticsearch خدمة Elasticsearch مُدارة بالكامل على IBM Cloud. ويجمع بين مرونة محرك البحث الدلالي وقوة الفهرسة لقاعدة بيانات الوثائق JSON وإمكانات قاعدة بيانات المتجهات عبر مجموعة من الميزات المدمجة.
تتيح لك IBM Cloud Databases for Elasticsearch تكبير/تصغير حجم القرص والذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مستقل لتلائم متطلبات تطبيقك بأفضل شكل ممكن.
الخدمة متوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات وتنسيقات البيانات والعملاء الخاصة بـ Elasticsearch. يمكن للتطبيقات التي تستفيد بالفعل من Elasticsearch استخدام IBM Cloud Databases for Elasticsearch كبديل مباشر.
احصل على قيمة فورية من التعلم الآلي بفضل الميزات الجاهزة والقوية في Elasticsearch. اجعل بيانات مؤسستك أكثر فاعلية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي من Elastic، والعُقد المتخصصة في التعلم الآلي، والبحث الدلالي.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز برمجي، مثل IBM Cloud Schematics مع دعم Terraform وRed Hat® Ansible دون أي تكلفة إضافية.
يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).
ابدأ باستخدام IBM Cloud Databases for Elastisearch. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدمين، وتوفير المثيل، وجمع المقاييس، وتشغيل واجهة المستخدم (UI) على الويب.
يمكنك الوصول إلى خبراء قواعد بيانات IBM Cloud Databases، ومديري عمليات تقنية المعلومات، ومهندسي الحلول، ومهندسي أمن المعلومات، وغيرهم من المتخصصين في الصناعة والانضمام إلى المحادثة.
توفر حلول قواعد بيانات ®IBM Cloud كخدمة مجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.
قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع لتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات التي تعمل دون حاجة إلى خوادم.
يتوفر مخزن سريع لقيم المفاتيح داخل الذاكرة يعمل كمخزن مؤقت، أو قائمة انتظار، أو مخزن مؤقت مصمم لمجموعة التطبيقات الحديثة.
يدعم قاعدة بيانات PostgreSQL المُدارة بالكامل، ومصمم ليكون جاهزًا للاستخدام على مستوى المؤسسة، مع التكامل الأصلي مع IBM Cloud