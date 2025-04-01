IBM Cloudant عبارة عن خدمة قاعدة بيانات NoSQL مُدارة بالكامل، وهي خدمة قاعدة بيانات NoSQL مُدارة بالكامل، وتوفر قابلية قابلية القدرات للمطورين والشركات. تتيح المعلومات التكنولوجية للمستخدمين التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وأحمال حركة المرور العالية بأقل قدر من الصيانة دون عناء. تم تصميمه على CouchDB التقنية مع واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة وبروتوكولات التكرار، IBM Cloudant يدعم التخزين التخزين المرن والخالي من المخططات لمستندات JSON، وهو مثالي للتطبيق الذي يتطلب تطويرًا سريعًا ومتكررًا وهياكل بيانات ديناميكية. يضمن التوافر العالي والتجاوز التلقائي للأعطال في تكنولوجيا المعلومات الموثوقية بنسبة 99.99% من اتفاقية مستوى الخدمة وأقل فترة تعطل. IBM Cloudant يتكامل أيضًا بسلاسة مع IBM الخدمة السحابية الأخرى، مما يوفر متماسك النظام البنائي لتطوير وإدارة التطبيق الحديث.