IBM Cloudant عبارة عن خدمة قاعدة بيانات NoSQL مُدارة بالكامل، وهي خدمة قاعدة بيانات NoSQL مُدارة بالكامل، وتوفر قابلية قابلية القدرات للمطورين والشركات. تتيح المعلومات التكنولوجية للمستخدمين التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وأحمال حركة المرور العالية بأقل قدر من الصيانة دون عناء. تم تصميمه على CouchDB التقنية مع واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة وبروتوكولات التكرار، IBM Cloudant يدعم التخزين التخزين المرن والخالي من المخططات لمستندات JSON، وهو مثالي للتطبيق الذي يتطلب تطويرًا سريعًا ومتكررًا وهياكل بيانات ديناميكية. يضمن التوافر العالي والتجاوز التلقائي للأعطال في تكنولوجيا المعلومات الموثوقية بنسبة 99.99% من اتفاقية مستوى الخدمة وأقل فترة تعطل. IBM Cloudant يتكامل أيضًا بسلاسة مع IBM الخدمة السحابية الأخرى، مما يوفر متماسك النظام البنائي لتطوير وإدارة التطبيق الحديث.
يمكن للمستخدمين الجدد لـ IBM Cloudant الحصول على رصيد بقيمة 250 دولاراً أمريكياً. استخدم الرمز DSFREE250
نشر مثيل على الفور، وإنشاء قواعد بيانات وتوسيع نطاق سعة الإنتاجية وتخزين البيانات بشكل مستقل لتلبية متطلبات التطبيق لديك.
تشفير جميع البيانات، مع إدارة مفاتيح التشفير الاختيارية التي يحددها المستخدم من خلال IBM Key Protect، والتكامل مع إدارة الهوية والوصول من IBM.
احصل على التوافر المستمر حيث يقوم ®Cloudant بتوزيع البيانات عبر مناطق التوافر و 6 مناطق لمتطلبات التطبيق التعافي من الكوارث.
استفادت Ticket Fairy من التوزيع العالمي لتعزيز قابلية التوسع والأداء. مع IBM Cloudant ، تمكنت تكنولوجيا المعلومات من التعامل مع أحجام كبيرة من معاملات التذاكر خلال أوقات الذروة لتقديم خدمة أكثر موثوقية وكفاءة لعملاء ومستخدمي تكنولوجيا المعلومات.
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول هذا المنتج.
®تتعامل Cloudant مع توفير البرامج والأجهزة وإدارتها وتوسيع نطاقها ودعمها. ستحصل على مستوى عالٍ من التوافر والتوسع المرن للأجهزة مع تغير احتياجاتك من السعة الإنتاجية الموفرة. تعرف على الفوائد الأخرى لقاعدة البيانات كخدمة (DBaaS).
يتم تمثيل بيانات مخزون المستندات في JSON، حيث يتم تمثيل كل مستند ببنية بيانات معقدة. يمكن أن تحتوي المستندات على هياكل متداخلة من أنواع بيانات مختلفة، ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن هذه الهياكل، واسترجاع أو تحديث المستند، أو أجزاء من تكنولوجيا المعلومات، دون إغلاق قاعدة البيانات. يتم تخزين المستندات واسترجاعها من خلال مفتاح أساسي فريد.
تنبع جاذبية JSON جزئيًا من مخطط تكنولوجيا المعلومات الذي يمكن أن يتطور بسرعة دون تدخل المشرف. يوفر JSON نموذجًا أنيقًا لاستمرار كائنات جافا أو جافا سكريبت بسبب تقارب المعلومات مع جافا سكريبت - دون الحاجة إلى "ذات الوزن الثقيل" مثل OpenJPA أو Hibernate لبناء حل طبقة البيانات. تخزين مستند JSON لتمثيل كائن حقيقي أمر بديهي إلى حد ما.
في حين أن ®كلاودانت متوافق مع واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Apache CouchDB، على عكس CouchDB، ®Cloudant لديه طبقات إضافية من مصدر مفتوح التقنية للبحث عن النص الكامل والفهرسة الجغرافية المكانية القدرات. كلاهما شاركا بروتوكولاً مشتركاً، بحيث يمكنك مزامنة نسخ من بياناتك ®Cloudant إلى مثيل CouchDB بعيد - أو العكس - بنقرة واحدة. استكشف الاختلافات.
تعني الهندسة المعمارية التي تركز على عدم الاتصال بالإنترنت إنشاء تطبيق بدون اتصال بالإنترنت؛ حيث تتيح لك الهندسة المعمارية التفاعل مع تطبيقك دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. باستخدام ®كلاودانت محمول مزامنة تطبيق الأجهزة المحمولة يمكن جمع البيانات وقراءتها عندما تكون الشبكة غير متوفرة. بمجرد إنشاء الاتصال، سيتم مزامنة البيانات مع ® Cloudant. ® يعمل Cloudant أيضًا مع Hoodie وPouchDB.
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