استخدم Terraform لأتمتة توفير وتكوين موارد IBM Cloud الخاصة بك. تمكَّن من بناء، وتكرار، وتوسيع البيئات السحابية المعقدة متعددة الطبقات بسرعة باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام. للمزيد من المعلومات، اطَّلِع على Schematics Workspaces.
استخدم أدلة Ansible لتنفيذ عمليات اليوم الثاني على السحابة والبيئات السحابية وأحمال تشغيل التطبيقات. سواء أكنت تريد نشر برنامج تطبيق متعدد الطبقات، أو بدء تشغيل خوادم افتراضية أو إيقافها، أو تدوير المفاتيح، أو النسخ الاحتياطي لبيانات التطبيقات واستعادتها، أو إدارة مخططات قواعد البيانات، ما عليك سوى تحديد المهام التي تريد تشغيلها في الدليل الخاص بك والسماح لبرنامج Schematics بالاتصال بشكل آمن وإنجاز المهام. للمزيد من المعلومات حول إدارة Schematics Actions وميزاتها، اطَّلِع على Schematics Actions.
حدِّد المخزون لتحديد أهداف عمليات Ansible باستخدام Schematics Actions. تمكَّن بشكل ديناميكي من تحديد المضيفين الذين تم نشرهم باستخدام Schematics Workspaces، باستخدام استعلامات الموارد لتحديد الأهداف الخاصة بنشر التطبيقات أو العمليات.
وسِّع نطاق قدرة Schematics على توفير وتكوين الموارد والبنية التحتية للشبكات السحابية المعزولة الخاصة أو البنية التحتية في البيئات المحلية. يتم نشر الوكلاء في شبكتك المعزولة أو الخاصة لتمكين مهام الأتمتة في Terraform أو Ansible من العمل محليًا على أنظمتك.
تسريع توفير البنية التحتية عن طريق أتمتة المهام، والتخلص من التكوين اليدوي.
تحسين التناسق من خلال استخدام وحدات وتكوينات Terraform و Ansible المعرَّفة مسبقًا والقابلة لإعادة الاستخدام.
تسريع كل مرحلة من مراحل دورة حياة تسليم البرمجيات، بما في ذلك توفير البيئات التجريبية، وضمان الجودة، والمزيد.
تقليل تكاليف السحابة عن طريق توفير الموارد عند الحاجة فقط، ما يسمح للأتمتة بإدارة توفير وحذف الموارد عند الطلب.
يعمل Schematics مع موارد IBM Cloud، ما يُتيح لك إدارة مواردك في مكان واحد من أجل IBM Cloud.
يوفر دمج تسجيل النشاط وتتبُّع العمليات للبنية التحتية كرمز (IaC) رؤى حول سلامة وفعاليات موارد IBM Cloud الخاصة بك.
دع فريقك يبني وينشر ويكرر عمليات أتمتة البنية التحتية الخاصة بك.
التكامل مع IBM Cloud IAM و Key Protect و LogDNA و SysDig والمزيد.
تحسين دورة حياة عمليات التطوير، بدءًا من التخطيط والبناء وحتى اختبار البرامج ومراقبة التطبيقات.
نشر IBM Cloud Paks باستخدام IBM Cloud Schematics والوصول إلى حلول البيانات والأتمتة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات (AIOps) والمزيد.
توظيف Satellite و Schematics لأتمتة إنشاء مواقع Satellite و Red Hat OpenShift on IBM Cloud.
يشرح هذا الفيديو مفهوم البنية التحتية كرمز (IaC)، والفرق بين الأساليب الأمرية والإعلانية، وكيفية تأثير كل منهما في بيئة التطوير لديك، والمزيد.
تُعَد Terraform أداة مفتوحة المصدر تُتيح لك أتمتة بنيتك التحتية، ومنصاتك، وخدماتك وإدارتها باستخدام لغة إعلانية.
جرِّب دليل Ansible المقدَّم من IBM لتنفيذ العمليات السحابية على المضيفين المستهدفين أو ابدأ باستخدام إجراءات IBM Cloud Schematics.
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يوفِّر IBM Cloud Schematics أدوات قوية لأتمتة عملية توفير وإدارة البنية التحتية السحابية، وتكوين وتشغيل الموارد السحابية، ونشر أحمال تشغيل التطبيقات.
لتحقيق ذلك، يستفيد Schematics من المشاريع مفتوحة المصدر مثل Terraform و Ansible و OpenShift و Operators و Helm، ويوفِّر لك هذه القدرات كخدمة مُدارة. وبدلًا من تثبيت كل مشروع مفتوح المصدر على جهازك وتعلم واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، ما عليك سوى تحديد المهام التي تريد تنفيذها على IBM Cloud ومراقبة Schematics وهو ينفِّذ هذه المهام نيابةً عنك.
تساعدك البنية التحتية كرمز (IaC) على تحويل بيئتك السحابية إلى رمز، ما يُتيح لك أتمتة توفير مواردك السحابية وإدارتها. وبدلًا من توفير وتكوين موارد البنية التحتية يدويًا أو استخدام النصوص لتعديل بيئتك السحابية، تستخدِم لغة برمجة عالية المستوى لتحديد مواردك وتكوينها. بعد ذلك، يمكنك استخدام أدوات مثل Terraform لتوفير الموارد في السحابة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها. يتم التعامل مع كود البنية التحتية الخاص بك بنفس طريقة التعامل مع كود تطبيقك بحيث يمكنك تطبيق عمليات التطوير الأساسية مثل التحكم في الإصدار والاختبار والمراقبة المستمرة.
يتم توفير مساحات عمل IBM Cloud Schematics لك دون أي تكلفة. ومع ذلك، عندما تقرِّر تطبيق قالب Terraform في IBM Cloud بالنقر فوق Apply "تطبيق" الخطة من صفحة تفاصيل مساحة العمل أو تشغيل أمر "ibmcloud terraform apply"، سيتم تحصيل رسوم عن موارد IBM Cloud التي تم وصفها في قالب Terraform الخاص بك. اطَّلِع على خطط الخدمات المتاحة ومعلومات التسعير لكل مورد ستنشئه. تُقدم بعض الخدمات بحد أقصى للاستخدام لكل حساب IBM Cloud. إذا كنت على وشك الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به للخدمة على حسابك، فلن يتم توفير المورد حتى تزيد الحصة المخصصة للخدمة أو تُزيل الخدمات الحالية أولًا.
باستخدام IBM Cloud Schematics، يمكنك تشغيل أدلة Ansible أو إجراءات Schematics على IBM Cloud باستخدام موفِّر Ansible في ملف تكوين Terraform الخاص بك. على سبيل المثال، استخدم موفِّر Ansible لنشر البرامج على موارد IBM Cloud أو تنفيذ إجراءات على مواردك، مثل إيقاف تشغيل مثيل الخادم الافتراضي. للمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام موفِّر Ansible، راجع المدونات التالية:
تُعَد Terraform أداة مفتوحة المصدر للبنية التحتية كرمز (IaC)، تم إنشاؤها بواسطة HashiCorp. وهي أداة برمجة وصفية تُتيح للمطورين استخدام لغة تكوين عالية المستوى تُسمَّى HCL (لغة تكوين HashiCorp) لوصف الحالة النهائية المرغوب بها للبنية التحتية السحابية أو المحلية لتشغيل التطبيقات. ثم تُنشئ خطة للوصول إلى تلك الحالة النهائية وتنفيذ الخطة لتوفير البنية التحتية.
نظرًا لأن Terraform تستخدم بنية بسيطة، يمكنك توفير البنية التحتية عبر مراكز بيانات سحابية ومحلية متعددة. يمكنك إعادة توفير البنية التحتية بأمان وكفاءة استجابةً لتغييرات التكوين. وهي تُعَد من أشهر أدوات أتمتة البنية التحتية المتوفرة حاليًا. إذا كانت مؤسستك تخطط لنشر بيئة سحابية هجينة أو متعددة السحابات، فربما ترغب أو تحتاج إلى التعرُّف على Terraform.
نعم، يدعم IBM Cloud Schematics العديد من إصدارات موفِّر Terraform. وينبغي عليك إضافة قالب موفِّر Terraform مع إصدار الموفِّر الصحيح. بشكل افتراضي ينفِّذ الموفِّر الإصدار الأحدث 1.21.0، ويتم دعم الإصدارات الأربعة السابقة مثل 1.20.1، و1.20.0، و1.19.0، و1.18.0.
يُعَد Ansible محركًا لأتمتة تكنولوجيا المعلومات، ويتميز بأنه بسيط للغاية ويعمل على أتمتة توفير السحابة، وإدارة التكوين، ونشر التطبيقات، وتنسيق الخدمات بين الأنظمة، وتلبية العديد من الاحتياجات الأخرى ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات. وبما أنه لا يستخدم أي وكلاء ولا بنية تحتية أمنية مخصصة إضافية، فإنه سهل النشر. والأهم من ذلك، أنه يستخدم لغة بسيطة (YAML، بتنسيق أدلة Ansible) التي تُتيح لك وصف مهام الأتمتة الخاصة بك بطريقة قريبة من اللغة الإنجليزية العادية.
بعد إطلاق إصدارات جديدة من Terraform و Ansible بواسطة المجتمع، يبدأ فريق IBM في عملية تعزيز واختبار الإصدار الجديد لبرنامج Schematics. تعتمد إتاحة الإصدارات الجديدة على نتائج هذه الاختبارات وتحديثات المجتمع، والتصحيحات الأمنية، والتغييرات التقنية بين الإصدارات. تأكد من أن قوالب Terraform وأدلة Ansible متوافقة مع أحد الإصدارات المدعومة لكي تتمكن من تشغيلها في Schematics.