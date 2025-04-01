يتم توفير مساحات عمل IBM Cloud Schematics لك دون أي تكلفة. ومع ذلك، عندما تقرِّر تطبيق قالب Terraform في IBM Cloud بالنقر فوق Apply "تطبيق" الخطة من صفحة تفاصيل مساحة العمل أو تشغيل أمر "ibmcloud terraform apply"، سيتم تحصيل رسوم عن موارد IBM Cloud التي تم وصفها في قالب Terraform الخاص بك. اطَّلِع على خطط الخدمات المتاحة ومعلومات التسعير لكل مورد ستنشئه. تُقدم بعض الخدمات بحد أقصى للاستخدام لكل حساب IBM Cloud. إذا كنت على وشك الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به للخدمة على حسابك، فلن يتم توفير المورد حتى تزيد الحصة المخصصة للخدمة أو تُزيل الخدمات الحالية أولًا.