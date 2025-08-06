تم إنشاء منصة OVERBLIQ لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على بيئة IBM Cloud من أجل قابلية التوسع والسرعة، حيث يمكن للعملاء التركيز على تطوير المحتوى، وليس على بناء البنية التحتية لتطبيقاتهم الجديدة. وقد أدى ذلك إلى تسريع وقت تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة بنسبة 50%، وتقليل تكلفة التطوير بنسبة 80% أقل من التكاليف الداخلية المعتادة.