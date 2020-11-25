نشر مجموعات آمنة ومتاحة للغاية في تجربة Kubernetes الأصلية
تجربة حل Kubernetes معتمد ومُدار من Kubernetes، مصمم لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر وإدارة التطبيق في حاويات على ®IBM Cloud. IBM يدير النظام الرئيسي، مما يعفيك من الاضطرار إلى إدارة نظام التشغيل المضيف، ووقت التشغيل وعملية تحديث إصدار Kubernetes.
استخدم الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات التي تعرفها للحصول على تجربة متناسقة، حتى عند العمل عبر البنى التحتية السحابة.
قم بحماية البنية الأساسية لمجموعتك وعزل موارد الحوسبة وضمان الامتثال في النشر.
قم بدمج الحلول المعرفية مع مجموعة متنوعة من ®IBM واجهات برمجة تطبيقات Watson لتوسيع ®قوة التطبيق لديك.
ينشر حاوية الحوسبة تلقائيًا على مضيفي الحوسبة استنادًا إلى الموارد المتاحة عبر المجموعة.
قم بتكوين مجموعة Kubernetes المخصصة التي تقوم بالتوزيع التلقائي والاسترداد التلقائي حسب السياسات المحددة.
استخدم خدمة التسجيل والمقاييس المدمجة لمراقبة أداء المجموعات والحاويات.
توصيل شبكات الخدمة المصغرة وإدارتها وتأمينها - بغض النظر عن النظام الأساسي أو المصدر أو البائع.
قم ببناء السحابة الأصلية وتشغيلها وتشغيلها بدون خادم على Kubernetes.
أنشئ خطوط أنابيب CI/CD الأصلية لـ Kubernetes بأقصى سرعة ومرونة.
اجعل عمليات تسجيل الوصول في المطارات سريعة وسهلة من خلال نشر السحابة في بيئات مختلفة حسب الحاجة للامتثال للوائح حماية البيانات المحلية.
قم بتوسيع النطاق، وأضف قدرًا كبيرًا من مرونة IBM Kubernetes Service.
قام متجر التجزئة للملابس الرجالية الفاخرة بتحويل أعمال التجزئة للملابس الرجالية الفاخرة رقميًا باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service كأساس لتطبيق تجربة العملاء الشخصية للغاية.
شركة برمجيات الفوترة إلغاء القفل القابل للتسييل لزيادة ولاء العملاء من خلال منصة السحابة الأصلية مع حل مرن مُدار بالكامل ®مرن.
مرفق مرفق الخدمات الشركات وغيرها في الأرجنتين بترقية البنية التحتية للمعلومات بالحاويات، ثم حركة المعلومات المتنوعة بأكملها.
تقوم شركة المعلومات والاستخبارات بتطوير الاستراتيجية التسويقية لتلبية المعايير الجديدة من خلال وضع موقع طبقة الإنترنت الخاصة بطبقة الإنترنت الخاصة بشركة تكنولوجيا المعلومات في دفتر حسابات متوافق مع مجموعة Kubernetes.
تعلّم كيفية إنشاء مجموعة البيانات الخاصة بك وإعداد نموذج لتصنيف الصور. تتوفر النماذج في Tensorflow ويتم تشغيلها على مجموعة Kubernetes العنقودية.
تعرف على كيفية بناء ونشر تطبيق إلى مجموعة Kubernetes على IBM Cloud ، باستخدام خط أنابيب Tekton.
قم ببناء مهارات Kubernetes من خلال الدورات التدريبية الواردة في شهادة المطور المحترف IBM Cloud.
قم ببناء مهارات Kubernetes من خلال الدورات التدريبية التي تتضمنها شهادة IBM Cloud مهندس معماري محترف.
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول IBM Cloud Kubernetes Service.
IBM Cloud Kubernetes Service توفر خدمة حاوية حاوية مُدارة بالكامل لـ Docker (OCI) حاوية حاوية، بحيث يمكن للعملاء نشر حاويات حاوية على مجموعة من مضيفي الحوسبة وإدارة تلك الحاويات لاحقًا. تتم جدولة الحوسبة تلقائيًا ووضعها على مضيفي الحوسبة المتاحين بناءً على متطلباتك وتوافرها في المجموعة.
يتم تزويد كل مجموعة عنقودية بـ Kubernetes الرئيسي IBM الذي يقوم بتشغيلها وإدارتها، وينشر العامل العامل في البنية التحتية المملوكة للعميل. عامل العقدة الخاص بك هو مستجر واحد مخصص لك، العميل. قم بإدارة العقدة العاملة الخاصة بك باستخدام IBM-الأدوات المتوفرة لتصحيح نظام التشغيل وتحديثات نظام التشغيل وإصدارات Kubernetes الجديدة.
باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service ، يمكنك نشر Docker Docker في حجيرات تعمل على العقدة العاملة لديك. تأتي العقدة العاملة مزودة بمجموعة من الإضافات الإضافية لمساعدتك في إدارة حاويتك. قم بتثبيت المزيد من الوظائف الإضافية من خلال Helm، وهو مدير حزم Kubernetes. يمكن لهذه الوظائف الإضافية أن توسع نطاق التطبيق الخاص بك من خلال خدمات لوحة المعلومات والتسجيل IBM Cloud و ®IBM واتسون وغيرها.
في IBM Cloud Kubernetes Service ، يمكنك تمكين التحجيم التلقائي الأفقي للحجيات لزيادة أو تقليل حجياتك تلقائيًا استجابةً لاحتياجاتك من حجيات التشغيل.
أنت تريد التحكم والوصول إلى البنية التحتية للحوسبة التي تعمل بالحاويات والوصول إليها لضمان حصول التطبيق على احتياجاتك من المعلومات التكنولوجية. أنت تريد أيضًا بيئة مستقرة لعمليات التطبيق وانخفاض تكاليف الصيانة. IBM Cloud Kubernetes Service يدير النظام الرئيسي، مما يعفيك من الاضطرار إلى إدارة نظام التشغيل المضيف، وعملية تحديث إصدار Kubernetes.
يمكنك توفير Block Storage لمجموعتك العنقودية واستخدام التخزين من قبل التطبيق الخاص بك كمخزن بيانات دائم. IBM Cloud Kubernetes Service يوفر فئات التخزين Kubernetes التخزين المحددة مسبقًا التي يمكنك استخدامها لاختيار سعة Block Storage وخصائص الأداء التي تلبي متطلبات التطبيق لديك.
يتكامل IBM Cloud Kubernetes Service بشكل كامل مع العنوان IP الخاص بـ IBM سحابية سحابية العنوان IP، وتوجيه الشبكة، و ACL، وموازنة التحميل وجدر الحماية للقدرات. عندما تقوم بنشر مجموعات قياسية، يمكنك تحديد الشبكة الافتراضية للعامل الخاص بك التي توفر تجزئة الشبكة وعزلها. يتم إعداد كل مجموعة مع نُهج شبكة محددة مسبقاً.
يتم إعداد كل مجموعة عنقودية كمجموعة عنقودية ذات مستأجر واحد مخصص لك فقط. لتأمين الاتصال بين خادم Kubernetes API وخادم Kubernetes API والعامل الخاص بك، يستخدم العامل IBM Cloud Kubernetes Service نفق OpenVPN وشهادات TLS، ويراقب الشبكة الرئيسية لكشف الهجمات الضارة ومعالجتها. يمكنك التحكم في وصول المستخدم إلى موارد المجموعة.
الحصول على سجل صور Docker الخاص كخدمة في المنصة. يحتوي كل مستأجر في IBM Cloud Container Registry على سجل مستضاف خاص، تم إنشاؤه باستخدام سجل Docker v2 لتأمين التخزين الآمن لصور Docker في السحابة. تقوم سياسة Vulnerability Advisor المدمجة بمسح الصور باستخدام IBM X-Force Exchange و تكنولوجيا المعلومات ISO27k بمسح مباشر للصور مع و تكنولوجيا المعلومات ISO27k يمسح حزم وحزم حية.
مع خدمة IBM Cloud Kubernetes Service، يمكنك التحكم في مجموعتك ويمكنك تنفيذ جدولة Kubernetes المخصصة الخاصة بك ومنطق التقارب لعمليات نشر Kubernetes الخاصة بك.
قم بتشغيل تطبيقك أو وظيفتك أو حاويتك على منصة بدون خادم مُدارة.
نشر وأمان أحمال التشغيل علىRed Hat OpenShift الأصلي مع أدوات تركز على المطورين لتشغيل التطبيق المتاح بشكل كبير.
استكمل البنية الأساسية لـ Kubernetes بمجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.
يؤدي استخدام بناء السحابة الأصلية لبناء الاستراتيجية الاستراتيجية إلى تسريع الابتكار بتكلفة أقل، وتحقيق وقت أسرع للتسويق ودفع نمو الإيرادات من خلال منصات مفتوحة وآمنة ومفتوحة ومأمونة ومفتوحة.
بدعم من IBM Cloud Paks و ®Red Hat OpenShift، نقوم بتسريع الجداول الزمنية للتطبيق من أشهر إلى أسابيع وتقليل التكاليف بنسبة تزيد عن 30%.
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