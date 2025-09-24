منظومة kubernetes المجانية من IBM Cloud

الأسئلة الشائعة

يمنحك حساب IBM Cloud المجاني الذي تحصل عليه إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا تضم خطط تسعير Lite. وهذا يعني أن الخطة مجانية دائمًا. لن تُفرض عليك مطلقًا أي رسوم، ولن تنتهي صلاحية الخطة أبدًا. 

  • يمكنك توفير مثيل واحد لأي خدمة باستخدام خطة Lite.
  • بعد مرور 10 أيام من عدم وجود أي نشاط تطويري، تنتقل تطبيقاتك إلى وضع السكون. يمكنك تنشيط التطبيقات عن طريق معاودة العمل عليها.
  • وبعد مرور 30 يومًا من عدم وجود أي نشاط تطويري، تُحذَف مثيلات الخدمة الخاصة بك التي تعمل بخطط Lite.

للبدء بالبناء على IBM Cloud، ستحتاج أولًا إلى إنشاء حساب باستخدام عنوان بريد إلكتروني (يجب ألا يكون البريد الإلكتروني مرتبطًا بحساب موجود).

يلزم توفير معلومات الدفع مسبقًا، لكن لن تُفرض عليك رسوم إلا عند استخدام خدمة مدفوعة، ومع ذلك سيكون هناك خصم رمزي على بطاقتك للتحقق من صلاحيتها.

ستكون هناك رسالة تأكيد تعرض الرسوم على شاشتك بعد قيامك بإدخال معلومات بطاقة الائتمان. يحدد التاجر المبلغ ولكن عادةً ما يكون المبلغ حوالي دولار أمريكي واحد. 

والاحتفاظ بهذه المعلومات مسجّلة، يساعد على تحقيق انتقال سلس إلى خطة Pay-As-You-Go، إذا اختَرت ذلك.

لن يترتب على استخدام خطط Lite تحمُّل أي رسوم أبدًا؛ ومع ذلك، لاستخدام الخطط الأخرى بخلاف Lite في الطبقة المجانية، يلزم الترقية إلى خطة الدفع حسب الاستخدام (Pay-As-You-Go). عند استهلاكك لما يتجاوز حد الطبقة المجانية للخدمة، تتم فوترة استخدامك للموارد شهريًا. 

يمكنك تعيين حدود إنفاق منفصلة لكلٍّ من الحساب والحاوية ووقت التشغيل وجميع الخدمات وخدمات محددة. تصِلك إشعارات تلقائيًا عندما يصل إنفاقك الشهري إلى 80% و90% و100% من هذه الحدود. لتعيين الإشعارات المتعلقة بالإنفاق، انقر فوق إدارة > الفوترة والاستخدام وحدِّد إشعارات الإنفاق. للمزيد من المعلومات، راجِع تعيين إشعارات الإنفاق.

مجانية دائمًا – هذه منتجات تحتوي على خطة Lite، ولا تنتهي صلاحيتها أبدًا. وقد تم تصميمها؛ لتتمكن من العمل على مشاريعك دون قلق والمساعدة على منع تكوين فاتورة عن طريق الخطأ. تعتمد حصص خطة Lite على الاستخدام، لا تنتهي أبدًا، وتتجدد شهريًا أو عند الاستخدام لمرة واحدة. شاهِد جميع منتجات خطة Lite.

الإصدار التجريبي المجاني – فكِّر في هذه الإصدارات على أنها إصدارات تجريبية متميزة؛ ومع ذلك، فإنها تتطلب حساب Pay-As-You-Go أو حساب اشتراك. استنادًا إلى المنتج، قد تعمل الحصة لفترة زمنية محددة أو على أساس الاستخدام أو لا تنتهي صلاحيتها أبدًا. ستبدأ بعض المنتجات في فرض رسوم إذا استهلكت ما يتجاوز الطبقة المجانية. شاهِد جميع منتجات الخطة المجانية (Free).

يؤدي الوصول إلى الحد الأقصى لأي حصة لمثيلات خطة Lite إلى تعليق الخدمة لذلك الشهر. وتُحتسب حدود الحصص على مستوى المنظمة، وليس على مستوى المثيل. كما ينعكس أي استخدام من المثيلات السابقة على المثيلات الجديدة التي يتم إنشاؤها في المنظمة نفسها. يتم إعادة تعيين حدود الحصص في اليوم الأول من كل شهر.

يمكنك التحقق من استخدامك بالانتقال إلى إدارة > الفوترة والاستخدام في وحدة التحكم واختيار "الاستخدام". للمزيد من المعلومات، راجِع عرض استخدامك.

للحصول على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي، يتعين عليك أولًا الترقية إلى حساب Pay-As-You-Go. إذا كنت قد سبق وفعلت ذلك، فانتقِل إلى صفحة الاستخدام في وحدة تحكم IBM Cloud لرؤية الرصيد بقيمة 200 دولار أمريكي. يمكنك أيضًا الانتقال إلى صفحة إعدادات الحساب للاطِّلاع على عروضك الترويجية النشطة. تتم إضافة رصيدك الترويجي بقيمة 200 دولار أمريكي تلقائيًا، وقد يستغرق ظهوره في الحساب بعض الوقت. يتوفر الرصيد لحسابات Pay-As-You-Go التي يتم إنشاؤها لأول مرة فقط ولا يمكن استخدامه مع عروض الجهات الخارجية.

تتوفر حسابات IBM Cloud التجريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المؤسسات الأكاديمية المعتمدة. للتأهل للحصول على حساب تجريبي، انتقِل إلى Harness the Power of IBM وتحقَّق من صحة بيانات اعتماد مؤسستك. تنتهي صلاحية الحسابات التجريبية بعد 30 يومًا.

عند إضافة بطاقة ائتمان إلى حسابك التجريبي، تتم ترقية حسابك إلى حساب دفع حسب الاستخدام (Pay-As-You-Go)؛ ولا يمكن تحويله مرة أخرى إلى حساب تجريبي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام رموز الميزات التعليمية في حساب Pay-As-You-Go. للمزيد من المعلومات حول الحسابات التجريبية التعليمية، اطَّلِع على الأسئلة الشائعة لمبادرة IBM الأكاديمية.

انتقِل إلى صفحة الفوترة والعروض الترويجية، وأدخِل الرمز الترويجي الخاص بك، وراجِع التفاصيل الترويجية، ثم انقر فوق "تطبيق".

يُرجى العلم أنه يجب أن تكون لديك بطاقة ائتمان مُسجلة في الحساب لتطبيق أكواد الخصم، وذلك لأغراض التحقق من الهوية.

يمكنك استخدام أداة تقدير التكلفة لتقدير تكلفة منتجات ®IBM Cloud عن طريق تخصيص الخطط التي تناسب احتياجاتك. استكشِف الكتالوج للعثور على العروض لإضافتها إلى القيمة التقديرية.

ستحصل على الدعم الفني مجانًا من خلال Stack Overflow. يمكنك فتح الحالات المتعلقة بإدارة الوصول والحسابات والفوترة والاستخدام.
ابدأ رحلتك على IBM Cloud مجانًا واستكشِف خيارات kubernetes.

تدريب تفاعلي لتشغيل مجموعة ونشرها على IBM® Cloud Kubernetes Service. لا حاجة للتنزيل أو التكوين.

قم بتشغيل أحمال التشغيل القائمة على الحاويات باستخدام الريادة الأمنية والابتكار مفتوح المصدر والقدرات التي توفرها IBM Cloud.

