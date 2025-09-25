رسم توضيحي خطي للتطبيقات المعبأة في الحاويات

الحاويات على IBM Cloud

منصة حاويات مصممة لدعم البيئات الأكثر أمانًا وموثوقية وقابلية للتوسع.

خدمة مُدارة مع أدوات للأمان والإدارة والمراقبة

بيئة تشغيل مُدارة دون خوادم للحاويات، ومهام الدفعات، والتعليمات البرمجية والوظائف.

نظام Kubernetes مُدار للتوافر العالي وتأمين التطبيقات المعبأة في حاويات

سجل خاص مُدار بالكامل لتخزين صور الحاويات وتوزيعها

الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في Red Hat Summit

تفضَّل بزيارة جناح IBM رقم 1133 واكتشِف كيف يساهم Red Hat AI on IBM Cloud في تسريع ابتكار التطبيقات.

لمحة عامة

بناء خدمات مصغرة آمنة للانتقال بشكل أسرع من الفكرة إلى السوق. اختَر المعالج ومنسق الحاويات المناسب لاحتياجاتك مع موثوقية عالية في سحابتك الهجينة.

مع خدمات الحاويات من IBM، المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes، يمكنك تسهيل وتسريع رحلتك إلى السحابة بطريقة سريعة وآمنة. استخدِم خدمة IBM Cloud Continuous Delivery لبناء ونشر تطبيقاتك المعبأة في حاويات على السحابة. نظِّم حاوياتك باستخدام ®Red Hat® OpenShift على ®IBM Cloud أو خدمة IBM Cloud® Kubernetes، أو استخدِم IBM Cloud Code Engine، وهي منصة مُدارة بالكامل وخالية من الخوادم، لتركيز جهودك على كتابة التعليمات البرمجية بدلًا من إدارة البنية التحتية. توفِّر ®IBM Cloud حل الحاوية الذي يًُلبي احتياجاتك.
قبل خمس سنوات، كان الأمان وقابلية التوسع هما العذر الذي استخدمته البنوك لتجنب التحدث مع شركات مثل شركتنا. اليوم، هما سبب رغبتهم في العمل معنا.
Matthieu M. Job الرئيس التنفيذي لشركة Circeo عميل Red Hat OpenShift on IBM Cloud
الفوائد توفر الحاويات على IBM Cloud فوائد كبيرة للمطورين وفرق التطوير، خاصةً في المجالات التالية.
تمكين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي

دعم دورة حياة مشاريع ونماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام البنية التحتية للحاويات، سواء في البيئات المحلية أو السحابية باستخدام حلول IBM Cloud.

ابدأ بالبناء دون تكلفة

احصل على مجموعة Kubernetes مجانًا بالإضافة إلى أكثر من 40 منتجًا دائمًا مجانًا ورصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.

ملتزم باستخدام Kubernetes

يعمل IBM Cloud على Kubernetes لتحقيق قابلية التوسع وتنوع أعباء العمل ويدعم أكثر من 25,000 مجموعة.

مفتوح - دون احتكار الموردين لمنتج معين

تم بناء IBM Cloud على معايير مفتوحة لتحقيق المرونة، وقابلية النقل، وخدمات سحابية مدعومة بواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.

قدرات على مستوى المؤسسات

تقدِّم IBM Cloud ميزة الاحتفاظ بمفتاحك الخاص (KYOK) والأمن على مستوى الحاويات،
والامتثال الواسع للصناعة * تُطبَّق القيود

التصميم الآمن

يتم تمكين تطبيق أمان صورة IBM Cloud بشكل افتراضي على التركيبات الخاصة، ما يمنع هجوم الشيفرة الخبيثة من التأثير في الحاويات الأخرى أو نظام المضيف.

الحلول IBM Cloud Code Engine
شغِّل التطبيقات دون خوادم أو وظائف الدُفعات من مصدر الرمز أو صور الحاويات.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
نشر مجموعات OpenShift عالية التوافر والمُدارة بالكامل بضغطة زر.
IBM Cloud Kubernetes Service
تبسيط نشر Kubernetes وإدارته وتشغيله.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
تشغيل وإدارة أجهزة افتراضية آمنة على منصة سحابية وأصلية للذكاء الاصطناعي عبر IBM Cloud.
™IBM Cloud Satellite
نشر خدمة Red Hat OpenShift المُدارة على IBM Cloud في أي مكان (في البيئات المحلية أو على بنى تحتية سحابية أخرى).
Red Hat OpenShift IPI Installer
أنشئ مجموعتك الخاصة من Red Hat OpenShift بإدارة ذاتية على بنية IBM Cloud التحتية.
Red Hat AI InstrucLab
تبسيط وتوسيع نطاق وتأمين تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
دعم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن مجموعة IBM watsonx لتمكين دورة حياة مشروعات ونماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، سواء في البيئات المحلية أو السحابية.
IBM Cloud Container Registry
يمكنك تخزين وتوزيع صور الحاوية في سجل خاص.
IBM Cloud Continuous Delivery
تمكَّن من أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار باستخدام مسارات تسليم مبنية على Tekton.
IBM Cloud Schematics
تمكَّن من أتمتة عمليات تشغيل الموارد السحابية، وتثبيت البرامج، وتشغيل التطبيقات متعددة الطبقات بسرعة وسهولة.
IBM Cloud Logs
حسِّن مراقبة السجلات لتحسين أداء البنية التحتية والتطبيقات.
IBM Cloud Monitoring
تمكَّن من مراقبة حلول الحاويات الخاصة بك واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
حماية أعباء العمل في IBM Cloud من حيث الأمان والامتثال
تمكَّن من العثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، والكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات.
IBM Cloud Object Storage
إدارة تخزين السجل الداخلي الخاص بك.
IBM Cloud Secrets Manager
إدارة شهادات وأسرار النطاقات الفرعية للدخول.
IBM Cloud Key Protect
تشفير قاعدة بيانات etcd ومجلدات التمهيد لعُقد العامل.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
إدارة سياسات الأمان والتنسيق عبر بيئات السحابة المتعددة.
IBM Cloud Managed ODF
نشر وحدة التخزين المعرَّفة بالبرمجيات OpenShift Data Foundation في مجموعة OpenShift.
دراسات حالة
منظر ملعب ويمبلدون حيث يقوم لاعب التنس بإرسال الكرة عبر الشبكة.
بطولة ويمبلدون
تعمل عمليات سير العمل المؤتمتة في ويمبلدون على دمج وتنسيق تدفق البيانات من خلال مختلف التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي على الحاويات لإنتاج تجربة رقمية تجمع 2.7 مليون نقطة بيانات كل عام.
منظر طبيعي لملاعب جولف Masters مع الجمهور.
Masters
للتكيف مع الجائحة، استخدمت IBM تكنولوجيا السحابة الهجينة المفتوحة للمساعدة على حل التحديات الصعبة والاستفادة من البيانات غير المنظمة الضخمة لإنشاء تجربة رقمية سلسة.
منظر جوي لطائرة متوقفة في مطار.
شركة Etihad Airways
استخدمَت شركة الاتحاد خدمة Kubernetes من IBM Cloud لإنشاء منصة تنسيق خدمات مفتوحة تعتمد على الخدمات المصغرة.
أشخاص يمشون في الشارع
Sweap.io
تمكّن منصة IBM Cloud Code Engine شركة Sweap.io من التعامل مع قدرات توسيع النطاق التلقائية، وهو ما يسمح للشركة بالتركيز في تقديم القيمة للعملاء
التدريب والشهادات IBM Cloud Professional Architect
طوِّر مهاراتك في الحاويات من خلال الدورات المقدمة ضمن منهج IBM Cloud Professional Architect.
IBM Cloud Professional Developer
طوِّر مهاراتك في الحاويات من خلال الدورات المقدمة ضمن منهج IBM Cloud Professional Developer.
IBM Cloud DevSecOps Specialty
تعرَّف على كيفية إنشاء ونشر تطبيقاتك المعبأة في الحاويات في السحابة.

الخطوات التالية

 

ابدأ باستخدام أحد حلول الحاويات الخاصة بنا مجانًا الآن.
