الحاويات على IBM Cloud

مع خدمات الحاويات من IBM، المبنية على تقنيات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes، يمكنك تسهيل وتسريع رحلتك إلى السحابة بطريقة سريعة وآمنة. استخدِم خدمة IBM Cloud Continuous Delivery لبناء ونشر تطبيقاتك المعبأة في حاويات على السحابة. نظِّم حاوياتك باستخدام ®Red Hat® OpenShift على ®IBM Cloud أو خدمة IBM Cloud® Kubernetes، أو استخدِم IBM Cloud Code Engine، وهي منصة مُدارة بالكامل وخالية من الخوادم، لتركيز جهودك على كتابة التعليمات البرمجية بدلًا من إدارة البنية التحتية. توفِّر ®IBM Cloud حل الحاوية الذي يًُلبي احتياجاتك.