IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

تشفير البيانات في خدمات IBM Cloud باستخدام مفاتيح تم توليدها عشوائيًا. لتعزيز الحماية، يمكنك التحكم في مفاتيح التشفير واستخدام مفاتيحك الخاصة لتشفير بياناتك. يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح الجذرية في Hyper Protect Crypto Services مع الخدمة السحابية التي تختارها، والاستفادة من تشفير الغلاف (Envelope Encryption) لإضافة طبقة حماية إضافية (KYOK) لبياناتك، حيث لا يمكن لأي جهة، بما في ذلك مسؤولو IBM Cloud، الوصول إلى بياناتك.