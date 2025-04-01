IBM Cloud Secrets Manager

إدارة أسرارك بشكل مركزي في مثيل مخصص ومستأجر واحد

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إدارة دورة حياة الأسرار

باستخدام IBM Cloud Secrets Manager ، يمكنك إنشاء أسرار بشكل ديناميكي وتأجيرها للتطبيق أثناء التحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك المبني على مصدر مفتوح Hashicorp Vault ،Secrets Manager في الحصول على عزل البيانات لبيئة مخصصة مع فوائد السحابة العامة.
ميزة المنتج
IBM Cloud Secrets Manager

احصل على إدارة مركزية للأسرار.
مستأجر واحد الإدارة

قم بتأمين الأسرار في قبو مخصص لك.
لوحة التحكم

قم بإدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبيانات الاعتماد والمزيد في واجهة مستخدم واحدة (UI).
التسجيل والمراقبة

مراقبة الوصول وإصدار تقارير التدقيق.
مجموعات الأسرار

إدارة نُهج الوصول على مستوى المؤسسة.
المزايا
مركزية الأسرار

إدارة أنواع متعددة من الأسرار من خدمة واحدة.
تحديد الوصول في مجموعات

استخدم المجموعات السرية لتنظيم وإحكام الوصول إلى الأسرار.
إنشاء سر ديناميكي

أنشئ أسرارك وأجرها عند الطلب للتحكم في عمرها الافتراضي.
حماية الأسرار في حالة الراحة

عزز أمن أسرار تخزين تخزين مع IBM Key Protect.
مراقبة النشاط ومراجعته

تتبع تفاعل المستخدم والتطبيق مع الأسرار.
أسرار الاستيراد

توسيع البنية التحتية الحالية لإدارة الأسرار من خلال استيراد الأسرار بأمان.
حالة الاستخدام
إنشاء مفاتيح IBM Cloud API أنشئ مفاتيح IBM Cloud API للخدمات أو المستخدمين عند الحاجة إليها باستخدام محركنا السري المتخصص. يمكن أيضًا تخزين هذه المفاتيح أو تدويرها أو إبطالها أو حتى تأجيرها إذا كنت ترغب فقط في توفير وصول مؤقت لأعضاء الفريق أو الخدمات الأخرى. IBM Cloud تمكّن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، بالاقتران مع سياسة إدارة الهوية والوصول (إدارة الهوية والوصول (IAM)) الصحيحة، من الوصول إلى Cloud Object Storage والتسليم المستمر وخدمات المنصة الأخرى.
الموارد ابدأ

تعرف على كيفية تخزين وإدارة اسم المستخدم وكلمة المرور في Secrets Manager.

تعرف على كيفية تخزين الأسرار بأمان وتجنب سوء إدارة بيانات البيانات.

 الأسئلة الشائعة ل Secrets Manager

اطّلع على الأسئلة المتداولة للمستخدمين.
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