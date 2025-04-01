إدارة أسرارك بشكل مركزي في مثيل مخصص ومستأجر واحد
باستخدام IBM Cloud Secrets Manager ، يمكنك إنشاء أسرار بشكل ديناميكي وتأجيرها للتطبيق أثناء التحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك المبني على مصدر مفتوح Hashicorp Vault ،Secrets Manager في الحصول على عزل البيانات لبيئة مخصصة مع فوائد السحابة العامة.
احصل على إدارة مركزية للأسرار.
قم بتأمين الأسرار في قبو مخصص لك.
قم بإدارة مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبيانات الاعتماد والمزيد في واجهة مستخدم واحدة (UI).
مراقبة الوصول وإصدار تقارير التدقيق.
إدارة نُهج الوصول على مستوى المؤسسة.
إدارة أنواع متعددة من الأسرار من خدمة واحدة.
استخدم المجموعات السرية لتنظيم وإحكام الوصول إلى الأسرار.
أنشئ أسرارك وأجرها عند الطلب للتحكم في عمرها الافتراضي.
عزز أمن أسرار تخزين تخزين مع IBM Key Protect.
تتبع تفاعل المستخدم والتطبيق مع الأسرار.
توسيع البنية التحتية الحالية لإدارة الأسرار من خلال استيراد الأسرار بأمان.
تعرف على كيفية تخزين وإدارة اسم المستخدم وكلمة المرور في Secrets Manager.
تعرف على كيفية تخزين الأسرار بأمان وتجنب سوء إدارة بيانات البيانات.
اطّلع على الأسئلة المتداولة للمستخدمين.
احصل على الرؤية والتحكم في مفاتيح التشفير طوال دورة حياة المفتاح، من موقع واحد.
التحكم في الوصول عبر منصة IBM Cloud ومصادقة المستخدمين في بيئة آمنة.
ساعد فريقك وتوافق مع عمليات التطوير عندما تجمع بين IBM الخدمة السحابية وأداة التكامل.