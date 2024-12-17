تعمل المؤسسات اليوم على أتمتة العديد من العمليات التجارية ومهام سير العمل الرئيسية باستخدام أدوات مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA) ومؤخرًا، وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي. تحتاج هذه الكيانات غير البشرية، مثلها مثل المستخدمين من البشر، إلى بيانات اعتماد—غالباً ما تسمى "الأسرار"—للوصول إلى الموارد المؤسسية.

غالباً ما يحتاج المستخدمون غير البشريين إلى امتيازات مرتفعة لإكمال مهامهم. على سبيل المثال، قد يكون لعملية النسخ الاحتياطي التلقائي إمكانية الوصول إلى الملفات السرية وإعدادات النظام.

هذه الحسابات المميزة الغير البشرية هي أهداف عالية القيمة بالنسبة إلى المخترقين الذين يمكنهم إساءة استخدام حقوق الوصول الخاصة بها لسرقة البيانات وإتلاف الأنظمة الحساسة مع التهرب من الكشف. في الواقع، تعد سرقة الحسابات الصالحة أكثر نواقل الهجمات الإلكترونية شيوعًا اليوم، وفقًا لمؤشر IBM® X-Force® Threat Intelligence Index. تمثل هذه الهجمات 30% من جميع الحوادث التي استجابت لها X-Force مؤخرًا.

تسمح أنظمة وعمليات إدارة الأسرار للمؤسسات بإنشاء ومراقبة وتأمين الأسرار التي يستخدمها المستخدمين غير البشريين للوصول إلى موارد تكنولوجيا المعلومات. من خلال استخدام أدوات إدارة الأسرار لإدارة وحماية بيانات الاعتماد طوال دورة حياتها الشاملة، يمكن للمؤسسة تبسيط سير العمل مع منع اختراق أمن البيانات والتلاعب والسرقة والوصول غير المصرح به.