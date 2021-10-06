ما المقصود بالتطوير والأمن والعمليات (Devsecops)؟

يمثل DevSecOps تطورًا طبيعيًا وضروريًا في الطريقة التي تتعامل بها مؤسسات التطوير مع الأمان. في الماضي، كان يتم 'إضافة' الأمن إلى البرامج في نهاية دورة التطوير، وكأنه مجرد فكرة لاحقة. قام فريق أمني مستقل بتطبيق هذه الإجراءات الأمنية، ثم قام فريق مستقل لضمان الجودة (QA) باختبار هذه الإجراءات.

كانت هذه القدرة على التعامل مع مشكلات الأمان قابلة للإدارة عندما كان يتم إصدار تحديثات البرامج مرة أو مرتين فقط في السنة. ولكن مع تبني مطوري البرامج لممارسات الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير، بهدف تقليص دورات تطوير البرامج إلى أسابيع أو حتى أيام، فإن النهج التقليدي "المضاف" للأمن خلق عائق غير مقبول.

تدمج DevSecOps أمان التطبيقات والبنية التحتية بسلاسة في أدوات وعمليات التطوير والأسلوب الرشيق. فهي تعالج مشكلات الأمان عند ظهورها، عندما يكون إصلاحها أسهل وأسرع وأقل تكلفة وقبل نشرها في الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، تجعل DevSecOps من أمن التطبيقات والبنية التحتية مسؤولية مشتركة بين فرق التطوير والأمن وعمليات تكنولوجيا المعلومات، بدلاً من أن تكون مسؤولية الأمن وحده. إنها تمكّن شعار "برمجيات أكثر أمانًا وبشكل أسرع"—شعار DevSecOps–من خلال أتمتة تسليم البرمجيات الآمنة دون إبطاء دورة تطوير البرمجيات.