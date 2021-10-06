ما المقصود بالتطوير والأمن والعمليات (Devsecops)؟

التطوير والأمن والعمليات، واختصارًا "DevSecOps". وهي ممارسة لتطوير التطبيقات تعمل على أتمتة دمج ممارسات الأمن والأمان في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج، بدءًا من التصميم الأولي وحتى التكامل والاختبار والتسليم والنشر.
يمثل DevSecOps تطورًا طبيعيًا وضروريًا في الطريقة التي تتعامل بها مؤسسات التطوير مع الأمان. في الماضي، كان يتم 'إضافة' الأمن إلى البرامج في نهاية دورة التطوير، وكأنه مجرد فكرة لاحقة. قام فريق أمني مستقل بتطبيق هذه الإجراءات الأمنية، ثم قام فريق مستقل لضمان الجودة (QA) باختبار هذه الإجراءات.
كانت هذه القدرة على التعامل مع مشكلات الأمان قابلة للإدارة عندما كان يتم إصدار تحديثات البرامج مرة أو مرتين فقط في السنة. ولكن مع تبني مطوري البرامج لممارسات الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير، بهدف تقليص دورات تطوير البرامج إلى أسابيع أو حتى أيام، فإن النهج التقليدي "المضاف" للأمن خلق عائق غير مقبول.
تدمج DevSecOps أمان التطبيقات والبنية التحتية بسلاسة في أدوات وعمليات التطوير والأسلوب الرشيق. فهي تعالج مشكلات الأمان عند ظهورها، عندما يكون إصلاحها أسهل وأسرع وأقل تكلفة وقبل نشرها في الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، تجعل DevSecOps من أمن التطبيقات والبنية التحتية مسؤولية مشتركة بين فرق التطوير والأمن وعمليات تكنولوجيا المعلومات، بدلاً من أن تكون مسؤولية الأمن وحده. إنها تمكّن شعار "برمجيات أكثر أمانًا وبشكل أسرع"—شعار DevSecOps–من خلال أتمتة تسليم البرمجيات الآمنة دون إبطاء دورة تطوير البرمجيات.
تتمثل ميزة DevSecops الرئيسية في السرعة والأمان. وبالتالي، تقدم فرق التطوير تعليمات برمجية أفضل وأكثر أمانًا بشكل أسرع وأرخص.
تصف Shannon Lietz، مؤلف مشارك في "DevSecOps Manifesto"، الغرض والنية من DevSecOps على أنهما يقومان على عقلية أن الجميع مسؤول عن الأمن بهدف التوزيع الآمن لقرارات الأمن بسرعة وفعالية لأولئك الذين لديهم أعلى مستوى من السياق دون التضحية بالسلامة المطلوبة.
عندما يتم تطوير البرنامج في بيئة غير DevSecOps، يمكن أن تؤدي مشكلات الأمان إلى تأخيرات زمنية كبيرة. قد يستغرق إصلاح التعليمات البرمجية والمشكلات الأمنية وقتاً طويلاً ومكلفاً. يوفر التسليم السريع والآمن لعمليات DevSecOps الوقت ويقلل من التكاليف من خلال تقليل الحاجة إلى معالجة المشكلات الأمنية بعد وقوعها.
وتصبح هذه العملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لأن الأمان المتكامل يقلل من المراجعات المكررة وعمليات إعادة البناء غير الضرورية، مما يؤدي إلى تعليمات برمجية أكثر أمانًا.
تقدم DevSecOps عمليات الأمن السيبراني من بداية دورة التطوير. طوال دورة التطوير، تتم مراجعة التعليمات البرمجية وتدقيقها وفحصها واختبارها بحثًا عن مشكلات أمنية. تتم معالجة هذه المشكلات بمجرد تحديدها. يتم إصلاح مشكلات الأمان قبل إدخال تبعيات إضافية. تصبح المشكلات الأمنية أقل تكلفة في الإصلاح عند تحديد تقنية الحماية وتنفيذها في وقت مبكر من الدورة.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل التعاون الأفضل بين فرق التطوير والأمن والعمليات على تحسين استجابة المؤسسة للحوادث والمشاكل عند وقوعها. تقلل ممارسات DevSecOps من الوقت اللازم لتصحيح الثغرات الأمنية وتحرر فرق الأمان للتركيز على العمل ذي القيمة الأعلى. تضمن هذه الممارسات أيضا الامتثال وتبسطه، مما يوفر على مشاريع تطوير التطبيقات الحاجة إلى تعديلها من أجل الأمان.
ومن الميزة الرئيسية لممارسات DevSecOps مدى سرعتها في إدارة الثغرات الأمنية التي تم تحديدها مؤخرًا. نظرا لأن DevSecOps تدمج فحص الثغرات الأمنية وتصحيحها في دورة الإصدار، تتضاءل القدرة على تحديد الثغرات الأمنية والتعرضات الشائعة (CVE) وتصحيحها. تحدّ هذه القدرات من النافذة التي يمكن أن يستغلها فاعل التهديد في استكشاف الثغرات في أنظمة الإنتاج التي تواجه الجمهور.
يمكن دمج اختبار الأمن السيبراني في مجموعة اختبار آلية لفرق العمليات إذا كانت المؤسسة تستخدم مساؤ التكامل المستمر/التسليم المستمر لشحن برامجها.
تعتمد أتمتة عمليات التحقق الأمنية بشكل كبير على المشروع والأهداف التنظيمية. يمكن أن يضمن الاختبار التلقائي أن تبعيات البرامج المدمجة في مستويات التصحيح المناسبة، والتأكد من اجتياز البرمجيات لاختبار وحدة الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه اختبار التعليمات البرمجية وتأمينها من خلال التحليل الثابت والديناميكي قبل ترقية التحديث النهائي إلى الإنتاج.
مع نضوج المؤسسات، تنضج أوضاعها الأمنية. تتيح عمليات التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) إمكانية العمليات القابلة للتكرار والمتكيفة. تضمن DevSecOps تطبيق الأمان باستمرار عبر البيئة، حيث تتغير البيئة وتتكيف مع المتطلبات الجديدة. سيشتمل التنفيذ الناضج لعمليات التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) على أتمتة قوية، وإدارة التكوين، والتنسيق، والحاويات، والبنية التحتية الثابتة، وحتى بيئات الحوسبة بدون خادم.
يجب أن تكون DevSecOps هي الدمج الطبيعي لعناصر التحكم الأمنية في عمليات التطوير والتسليم والتشغيل.
"التحول إلى اليسار" هو شعار DevSecOps: يشجع مهندسي البرمجيات على نقل الأمن من اليمين (النهاية) إلى اليسار (البداية) من عمليات التطوير (التسليم). في بيئة DevSecOps، يعد الأمان جزءا لا يتجزأ من عملية التطوير من البداية.
تجلب المؤسسة التي تستخدم ممارسات DevSecOps مهندسي ومهندسي الأمن السيبراني كجزء من فريق التطوير. مهمتهم ضمان تحديث كل مكون، وكل عنصر تكوين في المجموعة، وتكوينه بشكل آمن، وتوثيقه.
يسمح التحول إلى اليسار لفريق DevSecOps بتحديد المخاطر الأمنية والتعرضات مبكرًا ويضمن معالجة هذه التهديدات الأمنية على الفور. لا يقتصر الأمر على تفكير فريق التطوير في بناء المنتج بكفاءة، بل إنهم يطبقون الأمان أثناء بنائه.
الأمان هو مزيج من الهندسة والامتثال. يجب على المؤسسة تشكيل تحالف بين مهندسي التطوير وفرق العمليات وفرق الامتثال لضمان فهم الجميع في المؤسسة للوضع الأمني للشركة واتباع نفس المعايير.
يجب أن يكون جميع المشاركين في عملية التسليم على دراية بالمبادئ الأساسية لأمن التطبيقات. يجب أن يفهموا أفضل 10 مشاريع لأمن تطبيقات الويب المفتوحة (OWASP)، واختبار أمان التطبيقات وغيرها من ممارسات هندسة الأمان. يحتاج المطورون إلى فهم نماذج التهديدات، والتحقق من الامتثال، وأن يكون لديهم معرفة عملية بكيفية قياس المخاطر والتعرض لها وتنفيذ الضوابط الأمنية
القيادة الجيدة تُعزز ثقافة جيدة تُشجع التغيير داخل المؤسسة. من الضروري والأساسي في منهجية DevSecOps التواصل بشأن مسؤوليات أمن العمليات وملكية المنتج. عندئذ فقط يمكن للمطورين والمهندسين أن يصبحوا أصحاب العملية ويتحملوا مسؤولية عملهم.
يجب أن تنشئ فرق عمليات DevSecOps نظاماً يناسبها، باستخدام التقنيات والبروتوكولات التي تناسب فريقها والمشروع الحالي. من خلال السماح للفريق بإنشاء بيئة سير العمل التي تناسب احتياجاتهم، يصبحون أطراف معنية في نتائج المشروع.
يؤدي تطبيق إمكانية التتبع والتدقيق والرؤية في عملية DevSecOps إلى رؤى أعمق وبيئة أكثر أمانًا: