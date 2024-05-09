تستفيد الحاويات من شكل من أشكال المحاكاة الافتراضية لنظام التشغيل (OS) حيث يمكن استخدام ميزات نواة نظام التشغيل (مثل مساحات أسماء Linux ومجموعات التحكم cgroups، و Windows silos و job objects) لعزل العمليات والتحكم في مقدار وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص التي يمكن لتلك العمليات الوصول إليها.

الحاويات أكثر كفاءة وقابلية للنقل في استخدام الموارد من الأجهزة الافتراضية (VMs)، وقد أصبحت وحدات الحوسبة الفعلية لتطبيقات السحابة الأصلية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الحاويات بالغة الأهمية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأساسية التي تدعم إعدادات البيئة السحابية المتعددة الهجينة—وهي مزيج من البيئات المحلية، والسحابة الخاصة، والسحابة العامة وأكثر من خدمة سحابية واحدة من أكثر من بائع سحابي.

وفقًا لتقرير صادر عن Business Research Insights1، بلغت قيمة سوق تقنيات الحاويات العالمية 496.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 3123.42 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 19.8%.