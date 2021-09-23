ما هو الترحيل السحابي؟

يشير الترحيل السحابي إلى عملية نقل البيانات والتطبيقات وأحمال التشغيل من مركز البيانات المحلي إلى البنية التحتية المستندة إلى السحابة، أو من بيئة سحابية إلى أخرى، فيما يُعرف الترحيل من سحابة إلى سحابة
قد ترحّل الشركة بياناتها إلى سحابة واحدة أو عدة سحابات. ويمكنهم استخدام نماذج السحابة العامة، حيث تُقدَّم الخدمات عبر الإنترنت العام، أو نماذج السحابة الخاصة التي توفر بنية تحتية سحابية آمنة ومخصّصة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبلهم. وتختار العديد من المؤسسات بيئة سحابة هجينة تجمع بين خدمات السحابة العامة والخاصة لإنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، تدعم إدارة أحمال التشغيل عبر بيئات السحابة وتعمل على أتمتتها.
وتوفر السحابات المتعددة خيارًا آخر، يسمح للشركات بترحيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام العديد من مزودي السحابة العامة. وقد تكون السحابات المتعددة بسيطة مثل استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS) من مزوّدين مختلفين للاستفادة من ميزات قابلية النقل عبر البنى التحتية. ومع ذلك، فهي غالبًا ما تتطلب إدارة تطبيقات المؤسسات عبر المنصات كخدمة (PaaS) أو البنية التحتية كخدمة (IaaS) من خلال عدة مزوّدي سحابة—مثل Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud وMicrosoft Azure—عبر وحدة تحكم مركزية.
هناك أنواع مختلفة من الترحيل إلى السحابة، تختلف حسب ما يتم ترحيله والجهة التي ينتقل إليها:
يشير هذا النوع من الترحيل السحابي إلى نقل جميع البيانات والتطبيقات والخدمات من مراكز البيانات المحلية إلى خوادم مزوّد السحابة. وهي عملية واسعة النطاق وتتطلب تخطيطًا واختبارًا شاملين لضمان تنفيذ فعّال.
يتضمن الترحيل السحابي الهجين نقل جزء من الموارد إلى السحابة العامة مع إبقاء جزء آخر في مراكز البيانات المحلية. ويسمح سيناريو السحابة الهجينة للمؤسسات بالاستفادة من استثماراتها الحالية في البنية التحتية المحلية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة والكفاءة والقيمة الاستراتيجية وغيرها من مزايا السحابة العامة.
تستخدم المؤسسات أيضًا الترحيل السحابي الهجين لأغراض النسخ الاحتياطي للبيانات. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة بعمل نسخة احتياطية من مواردها على السحابة الخاصة في سحابة عامة كإحدى وسائل التخفيف عندما يؤدي هجوم أو كارثة إلى جعل مركز البيانات المحلي خارج الخدمة.
قد تنقل المؤسسات مواردها من سحابة عامة إلى أخرى لأسباب عديدة. وتشمل هذه الأسباب الاستفادة من نماذج تسعير معيّنة، أو ميزات أمان أو منتجات محددة (مثل أدوات الذكاء الاصطناعي أو التعلّم الآلي الجديدة)، أو التغييرات في هيكل الشركة أو في اتفاقيات مستوى الخدمة.
خيار آخر هو ترحيل أحمال تشغيل محددة إلى السحابة. فعلى سبيل المثال، قد تختار إحدى المؤسسات ترحيل بعض قواعد البيانات أو أجهزة الكمبيوتر المركزيّة إلى السحابة للاستفادة من انخفاض التكاليف أو من أداء أكثر موثوقية وأمان أفضل وعوامل أخرى.
أصبح الترحيل إلى السحابة ضرورة تحديثية للشركات التي تسعى إلى تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق تدابير خفض التكاليف، وتحقيق التحوّل الرقمي الشامل. ويتوقع المحللون التقنيون أن 75% من المؤسسات ستتبنّى بنية تحتية للبيانات قائمة على السحابة بحلول عام 2026.1
لضمان نجاح عملية الترحيل، ينبغي للمؤسسات اتباع سير عمل واضح المعالم يركّز على التخطيط الشامل والتنفيذ والتحسين.
تتمثل الخطوة الأولى في سير العمل في تخطيط الترحيل إلى السحابة، بما يشمل توضيح المبررات أو الجدوى التجارية من هذا الترحيل بشكل واضح. وبعد أن يحدد الفريق أسباب الترحيل إلى السحابة، يصبح من المهم تقييم البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات والبيانات تقييمًا شاملًا لتحديد ما هو مناسب للترحيل، ودراسة الاعتماديات التي تتطلب عناية خاصة. في هذه المرحلة، تقوم الفرق عادةً بما يلي:
عند اكتمال التقييم، يحين وقت اختيار مزوّد السحابة الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات العمل. بعض العوامل التي يجب مراعاتها:
تتضمن هذه العملية تحديد كيفية تنظيم التطبيقات والبيانات والبنية التحتية داخل بيئة السحابة. فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب أخذها في الحسبان:
في هذه المرحلة، يقوم الفريق بنقل البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات إلى بيئة السحابة الجديدة. واستنادًا إلى استراتيجية الترحيل (مثل الرفع والنقل أو إعادة المنصة أو إعادة البناء)، تتضمن عملية التنفيذ ما يلي:
يُعدّ الاختبار الدقيق عنصرًا أساسيًا لضمان عمل التطبيقات والبيانات التي تم ترحيلها حديثًا بالشكل المطلوب. تختار العديد من الفرق تنفيذ ما يلي:
ومن المهم أيضًا معالجة أي مشكلات أو أخطاء يتم اكتشافها خلال الاختبار والتحقق من الصحة.
في هذه المرحلة، يتحول التركيز إلى تحسين موارد السحابة وتكويناتها. وتشمل هذه الخطوة:
لكن اعتماد السحابة ليس عملية مكونة من خطوة واحدة. فتنفيذ عمليات ترحيل واسعة للبنية التحتية والبيانات يتطلب مراقبة مستمرة وفي الوقت الفعلي للأداء، لضمان الاستفادة المثلى من قدرات البنية التحتية السحابية الجديدة وتحقيق نجاح طويل الأمد لعملية الترحيل. ويجب أن تستعد المؤسسات لتحديث البرمجيات وبروتوكولات الأمان أو ترقيتها، وتوسيع الموارد أو تقليصها حسب الطلب، إضافةً إلى مراقبة تكاليف السحابة لضمان أعلى مستويات الفعالية من حيث التكلفة.
يتطلب الترحيل السحابي الناجح استراتيجية شاملة تحدد أهداف الترحيل وتستبق التحديات. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون التطبيقات القديمة في شبكة المؤسسة مهيّأة للعمل في بيئة سحابية، ما يستدعي تجهيزها باستخدام أدوات واستراتيجيات ترحيل مصممة خصيصًا لهذه المهمة.
يجب أن تأخذ استراتيجية الترحيل في الاعتبار أحمال التشغيل التي ستنتقل إلى السحابة، وتلك التي ستبقى ضمن البنية التحتية المحلية، بالإضافة إلى أي قدرات أو تطبيقات جديدة ينبغي للفريق إضافتها بعد اكتمال عملية الترحيل. ويجب أن تتضمن خطة الترحيل أيضًا خارطة طريق، وجداول زمنية، ومقاييس وأهداف المشروع، إضافةً إلى استراتيجية واضحة لنقل المعلومات إلى قادة الفريق ومزوّدي السحابة والأطراف المعنية الأخرى.
وعلى الرغم من أن النهج يختلف من شركة لأخرى تبعًا لظروفها واحتياجاتها من الخدمات السحابية، فإن هناك استراتيجيات ترحيل سحابي مجرّبة يمكن أن تبسّط العملية بشكل كبير.
تُعد إعادة الاستضافة، المعروفة أيضًا بنهج الرفع والنقل، الطريقة الأسرع والأقل تعقيدًا، إذ تتضمن ترحيل التطبيقات والبيانات من البنية التحتية المحلية إلى منصة سحابية دون إجراء تغييرات كبيرة على البنية، وذلك غالبًا باستخدام أدوات IaaS. ومع ذلك، لا يستفيد هذا النهج بالكامل من الميزات السحابية الأصلية، لذلك يُناسب التطبيقات غير المرتبطة بشكل وثيق بالبنية التحتية الأساسية.
وتهدف استراتيجية إعادة بناء المنصة، المعروفة أيضًا بالرفع وإعادة التشكيل، إلى استخدام بعض الميزات السحابية الأصلية مع الحفاظ على التوافق، وذلك من خلال إدخال تغييرات محدودة على بنية تكنولوجيا المعلومات الحالية. ومن أمثلة الميزات السحابية الأصلية: بنية الخدمات المصغّرة، وحاويات Kubernetes، ونماذج التعلّم الآلي.
يتطلب نهج إعادة الهيكلة أو إعادة الهندسة المعمارية إعادة تصميم التطبيقات وإعادة تطويرها باستخدام أدوات PaaS للاستفادة الكاملة من القدرات السحابية الأصلية. ونظرًا لأنه يتطلب تغييرات كبيرة في البنية الحالية، فإنه يجعل عملية ترحيل البيانات أكثر قابلية للتوسع، وأكثر مرونة، وأكثر كفاءة في بيئة السحابة. وتُمكّن إعادة الهيكلة الشركات من تعظيم القيمة التجارية للأنظمة السحابية، واعتماد الأنماط والنماذج المعمارية الحديثة، مثل الخدمات المصغّرة والحوسبة بدون خادم.
تنطوي استراتيجية إعادة الشراء على سحب تطبيق موجود واستبداله ببديل SaaS. فبدلاً من ترحيل التطبيق إلى السحابة، تختار الشركات حل البرمجيات كخدمة (SaaS) المستند إلى السحابة الذي يلبي احتياجاتها. يوفر هذا النهج وصولًا فوريًا إلى التطبيقات السحابية دون الحاجة إلى جهود تطوير كبيرة. ويمكن أن تكون إعادة الشراء مفيدة لنقل التطبيقات غير الأساسية مثل البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الموارد البشرية.
وأخيرًا، يتطلب تنفيذ نهج إيقاف التشغيل إيقاف التطبيقات القديمة وغير المستخدمة. وكجزء من عملية الترحيل، تقوم الفرق بتحديد التطبيقات أو الأنظمة غير الضرورية وإيقافها، مما يخفض تكاليف الصيانة، ويُزيل الموارد الزائدة، ويسهّل عملية الترحيل من خلال التركيز فقط على التطبيقات الحيوية.
تأكد من تحديد حالات الاستخدام الخاصة بأحمال التشغيل التي تقوم بترحيلها (مثل تطبيقات المؤسسات الحيوية، والنسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها، وتطبيقات الإنتاجية أو التعاون، ومشاريع تطوير البرمجيات). يتيح تحديد حالات الاستخدام مقدما اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل وتنفيذ أكثر سلاسة.
تتبنّى الشركات حول العالم الترحيل السحابي للحصول على الفوائد المتعددة التي توفرها الحوسبة السحابية. فيما يلي بعض جوانب الاستفادة التي يمكن للمؤسسات تحقيقها من الترحيل السحابي:
نظرًا لأن البنية التحتية القائمة على السحابة تُزيل العديد من العوائق المادية والمالية أمام التوسع—مثل بنية مراكز البيانات أو صيانة الخوادم في الموقع—فهي تمكّن الشركات من زيادة أو تقليل متطلبات تكنولوجيا المعلومات بسهولة عند الحاجة.
وتتيح الخدمات السحابية للشركات الاشتراك في خدمات إدارة أحمال التشغيل بنظام الدفع حسب الاستخدام. وبدلًا من إضافة سعة في الموقع لتلبية الاحتياجات المستقبلية، يمكن للشركات الدفع مقابل السعة الحالية والتوسّع عند الحاجة. كما تساعد الخدمات السحابية في خفض التكاليف المرتبطة بإعداد وتشغيل مراكز البيانات المحلية، والتي غالبًا ما تتطلب إنفاقًا كبيرًا على الأجهزة والمرافق وشبكات الخوادم.
على الرغم من عدم وجود نظام آمن تمامًا، يطبق مزوّدو الخدمات السحابية تدابير واسعة لحماية البيانات الحساسة والامتثال لمعايير الصناعة واللوائح الحكومية. ويمكن لأدوات الأمان وبروتوكولاته حماية البيئات السحابية، كما يمكن للسحابة أتمتة تحديثات البرمجيات والأمان، وهي تدابير تقلل من مخاطر الأمن الإلكتروني.2
وعلاوة على ذلك، يساهم الترحيل السحابي في ضمان سلامة البيانات. وفي حال وقوع كارثة، تتيح البنية التحتية السحابية استرداد البيانات والحفاظ على استمرارية الأعمال مع أقل قدر من فترات التعطل أو مشكلات زمن الانتقال أو فقدان البيانات.
يسمح ترحيل التطبيقات إلى السحابة للشركات باعتماد التقنيات الجديدة بسرعة، وبتكلفة مناسبة، وفي الوقت المناسب استجابةً لفرص الأعمال.
على سبيل المثال، إذا أرادت شركة للبيع بالتجزئة إدخال نظام توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي في متجرها الإلكتروني دون استخدام البنية السحابية، فسيتعيّن عليها الاستثمار بكثافة في الأجهزة. وتشمل هذه الاستثمارات تكلفة شراء البنية التحتية المحلية وتثبيتها وصيانتها، بالإضافة إلى تعيين موظفين لإدارتها. كما أن تشغيل البنية التحتية الجديدة سيستغرق وقتًا طويلًا. أما مع البنية التحتية القائمة على السحابة، فيمكن للشركة تثبيت نظام الذكاء الاصطناعي الجديد على نطاق واسع خلال دقائق، مما يقلّل بدرجة كبيرة الوقت بين اتخاذ القرار وتنفيذه.
