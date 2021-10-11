Cloud

ما المقصود بنهج الرفع والنقل؟

هيكل سقف معدني في مبنى مكاتب.

يشير الرفع والنقل، المعروف أيضًا باسم إعادة الاستضافة، إلى عملية ترحيل نسخة مطابقة من التطبيق أو أحمال التشغيل، إلى جانب مخزن البيانات ونظام التشغيل (OS)، من بيئة تكنولوجيا معلومات إلى أخرى—عادةً من البيئة المحلية إلى السحابة العامة أو السحابة الخاصة.

ونظرًا لعدم الحاجة إلى تغيير بنية التطبيق، ولوجود تغييرات قليلة جدًا—أو بدون تغيير—في التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق، تتيح استراتيجية الرفع والنقل ترحيلًا أسرع، وأقل جهدًا، وأقل تكلفة في البداية مقارنة بالأساليب الأخرى. كما يُعدّ هذا النهج الطريقة الأسرع والأقل تكلفة لبدء تحويل إنفاق تكنولوجيا المعلومات من النفقات الرأسمالية (CapEx) إلى النفقات التشغيلية (OpEx)، لبدء استراتيجية السحابة الهجينة والاستفادة من قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات الأكثر كفاءة ومرونة في السحابة.

في بدايات الحوسبة السحابية، كان نهج الرفع والنقل خيارًا مناسبًا لمعظم التطبيقات، باستثناء التطبيقات الأقدم، والأكثر تعقيدًا، والأكثر ارتباطًا بالبنية المحلية. ولكن مع تطوّر البنى السحابية—وتحسين إنتاجية المطورين، وتقديم نماذج تسعير سحابية أكثر ملاءمة—تراجعت بشكل كبير القيمة طويلة الأجل لترحيل تطبيق "كما هو" دون الاستفادة من قدرات البيئة السحابية.

أما اليوم، فيُنظر إلى الرفع والنقل كخيار مناسب لترحيل أحمال التشغيل الجاهزة للسحابة بدرجة معينة، مثل أحمال عمل VMware، أو التطبيقات المعبأة في حاويات، أو التطبيقات المبنية على بنية الخدمات المصغّرة، أو كخطوة أولى لإعادة تصميم التطبيقات الأحادية (Monolithic) لتعمل في السحابة وعلى السحابة.

منظر جوي للطرق السريعة

فوائد الرفع والنقل

مقارنةً بالاستمرار في تشغيل التطبيق محليًا، يمكن لترحيل الرفع والنقل أن يقدم عدة فوائد مهمة:

  • ترحيل سريع وفعّال من حيث التكلفة وبأقل قدر من التعطيل: يتيح نهج الرفع والنقل تنفيذ عملية الترحيل بسرعة، دون الحاجة إلى تخصيص فريق كبير للمهمة. يمكن أن يظل التطبيق المحلي في مكانه أثناء عملية الترحيل دون أي انقطاع في الخدمة، وبما يضمن بقاء تجربة التطبيق نفسها للمستخدمين.

  • إمكانية تحسين الأداء: يتيح الرفع والنقل تشغيل التطبيقات على أجهزة مُحدَّثة وذات أداء أفضل، دون الحاجة إلى شراء الأجهزة بنفسك.

  • سعة محسّنة لدمج البنية المحلية: يمكنك زيادة سعة الحوسبة والتخزين وعرض النطاق الشبكي من السحابة على أساس الدفع مقابل الاستخدام، مع دمج بنية مركز البيانات المحلي وتكاليفه في الوقت نفسه.

  • قابلية توسّع عند الطلب: يمكّن الرفع والنقل المؤسسة من توسيع نطاق التطبيق دون الحاجة إلى شراء أو تثبيت سعة حوسبية جديدة فعليًا. ولن تحتاج أيضًا إلى الإفراط في توفير الأجهزة لاستيعاب فترات ذروة الاستخدام.

  • مرونة تقلّل التكاليف: قد تستفيد بعض التطبيقات من مرونة السحابة—وهي القدرة على زيادة الموارد أو خفضها تلقائيًا بما يتوافق بدقة مع الطلب. وكلما ازدادت مرونة بيئتك السحابية وزادت قدرة التطبيق على الاستفادة منها، زادت وفوراتك من خلال استخدام الموارد المطلوبة فقط في كل لحظة.

  • تعزيز الأمان: بعد الترحيل، قد تتمكن حتى التطبيقات القديمة من الاستفادة من خدمات أمان السحابة مثل التحكم في الوصول القائم على الأدوار، والمصادقة متعددة العوامل، وعمليات الأمان الموحدة في البيئات الهجينة.

  • تقليل تكاليف مركز البيانات المحلي وأعبائه: كلما زاد عدد التطبيقات التي تُرحَّل إلى السحابة، أسرعت في تقليص البنية التحتية المحلية وتكاليف إدارتها وصيانتها.

  • خطوة بسيطة نحو السحابة الهجينة: يُعدّ الرفع والنقل وسيلة سهلة لنقل التطبيقات الأكثر جاهزية والأفضل ملاءمة إلى سحابة خاصة أو عامة، مع الاستمرار في استضافة أحمال التشغيل الأخرى محليًا. وباستخدام أدوات الإدارة المناسبة، يمكنك إدارة المنصات معًا كبنية تحتية واحدة مُحسّنة.

مرة أخرى، لن يوفّر نهج الرفع والنقل هذه الفوائد لجميع التطبيقات. فالتطبيق الذي جرى تحسينه جزئيًا فقط لبيئة السحابة قد لا يحقق وفورات السحابة المتوقعة، بل قد يتكبّد تكاليف تشغيل أعلى عند تشغيله في السحابة. وإذا كان التطبيق يعمل ببطء أو بكفاءة منخفضة في البيئة المحلية، فمن غير المرجّح أن يعمل بشكل أفضل في السحابة دون إجراء تعديلات. كما قد تؤدي تكاليف الترخيص وقيوده إلى جعل الترحيل بنهج الرفع والنقل مكلفًا للغاية أو حتى غير ممكن من الناحية القانونية.

رفع ونقل أحمال تشغيل VMware

تُعد تقنية المحاكاة الافتراضية من VMware واسعة الانتشار داخل المؤسسات. تمثل VMware 80% من سوق المحاكاة الافتراضية وتستخدمها 100٪ من شركات Fortune 100 في محاكاة مراكز بياناتها المحلية. ليس من المستغرب أن معظم مزود السحابة يقدمون بنية تحتية من VMware لاستضافة التطبيقات، كما يقدّم بعضهم أدوات وخدمات متخصصة لدعم ترحيل VMware بنهج الرفع والنقل إلى سحاباتهم.

ولتنفيذ رفع ونقل لأحمال تشغيل VMware الحالية، يجب أن يشترك مركز البيانات المحلي ومركز البيانات السحابي المستهدف في برنامج التشغيل الافتراضي VMware ESXi الأساسي، وفي مجموعة مشتركة من أدوات الإدارة والبرامج النصية المتوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات VMware وvSphere. ويجب أن يمتلك مزوّد السحابة فريق عمليات يتمتع بالمهارات والخبرة اللازمة لإدارة مجموعة VMware البرمجية.

أما التقنية الأساسية التي تُسهِم في تبسيط ترحيل VMware بنهج الرفع والنقل فهي VMware HCX، وهي أداة تعمل على توسيع الشبكة المحلية إلى بيئة VMware على السحابة لسرعة تنفيذ بنية تحتية سحابية هجينة. يتيح HCX تنفيذ ترحيل آمن وعلى نطاق واسع لآلاف الأجهزة الافتراضية (VMs) كما هي، من البيئة المحلية إلى السحابة. كما يتيح لك إدارة وتشغيل أحمال التشغيل المحلية والسحابية باستخدام الأدوات والبرامج النصية ومجموعة المهارات نفسها، ويُمكّنك من تنفيذ آليات النسخ والاسترداد لأحمال التشغيل المحلية داخل السحابة.

مقارنة بين الرفع والنقل وبدائل الترحيل

يُعد نهج الرفع والنقل ترحيلًا قائمًا على IaaS (البنية التحتية كخدمة)، حيث تقوم بترحيل التطبيقات كما هي من البنية التحتية المحلية إلى بنية تحتية سحابية تدفع مقابلها بالاشتراك أو حسب الاستخدام.

وبشكل عام، توجد نوعان آخران من خيارات الترحيل السحابي ينبغي النظر فيهما:

ترحيل PaaS (المنصّة كخدمة)
 

يتطلب الترحيل إلى PaaS (المنصة كخدمة) إعادة مراجعة التطبيق للاستفادة بشكل أفضل من طبقة PaaS التي يقدمها مزوّد السحابة. يمكنك إعادة هيكلة أو إعادة تهيئة التطبيق عبر إجراء تعديلات بسيطة لتحسين أدائه في السحابة أو للاستفادة من قدرات سحابية محددة، دون التأثير في تجربة المستخدم. كما يمكنك إعادة بناء بنية التطبيق للاستفادة من الخدمات المصغّرة، أو الحاويات، أو الحوسبة بدون خادم. أو قد تختار إعادة تصميم التطبيق بالكامل بالاعتماد على أدوات التطوير وقدرات المنصّة السحابية التي تعزّز إنتاجية المطورين.

ومقارنة بنهج الرفع والنقل، فإن الترحيل إلى PaaS أعلى تكلفة، وأكثر جهدًا، ويستغرق وقتًا أطول في البداية. لكنّه يتيح للتطبيق الاستفادة على نحو أعمق من أتمتة العمليات السحابية الأصلية، وتحسين إنتاجية المطورين، وتعزيز الأمان والمرونة، بالإضافة إلى نماذج التكلفة حسب الاستخدام—وهي مزايا يمكنها مجتمعة تسريع استرداد الاستثمار الأولي.

ترحيل SaaS (البرمجيات كخدمة)
 

أما الترحيل إلى SaaS (البرمجيات كخدمة) فيعني استبدال التطبيق المحلي ببديل جاهز قائم على السحابة يوفر الوظائف نفسها، إلى جانب الاستفادة من مزايا البنية التحتية الخاصة بمزوّد الخدمة السحابية.

ويمكن أن يوفّر الترحيل المناسب إلى SaaS تكلفة ترحيل منخفضة مشابهة لنهج الرفع والنقل، إلى جانب مزايا السحابة التي يحققها الترحيل عبر PaaS. ومع ذلك، قد يتطلّب الأمر منك التخلّي عن بعض الميزات أو الانتظار للحصول على بعض خيارات التخصيص، وعلى الأرجح ستحتاج إلى الاعتماد على الإمكانات المدمجة في تطبيق SaaS لإدارة البيانات، والتحكّم في الوصول، والأمان، وغيره.

حالات استخدام الرفع والنقل

وللتذكير، مع استمرار التقنيات السحابية في تعزيز إنتاجية المطوّرين وتحسين نماذج التسعير السحابي، يصبح ترحيل التطبيقات إلى سحابة لا تمكّنها من الاستفادة من قدرات البيئة السحابية الأصلية أقل منطقية تدريجيًا، بل وأكثر تكلفة على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحالات التي يكون فيها نهج الرفع والنقل أكثر ملاءمة من الترحيل إلى PaaS:

  • ترتفع تكاليف البنية التحتية المحلية لديك بشكل كبير، لكنك لست مستعدًا بعد لإعادة تصميم تطبيقاتك. في هذه الحالة، قد يكون من المجدي استضافة هذه التطبيقات مؤقتًا على السحابة إلى أن تصبح مستعدًا أو قادرًا على إعادة بنائها. ويُستثنى من ذلك التطبيقات القديمة كثيفة استهلاك الموارد، مثل تحليلات البيانات الضخمة، أو الرسوم المتحركة الرقمية، أو تطبيقات التصوير الطبي أو الهندسي، إذ تميل إلى زيادة رسوم السحابة المدفوعة حسب الاستخدام بوتيرة أسرع مما يمكن توقّعه.


  • ترغب في ترحيل تطبيقات جاهزة. ولا يمكنك إعادة تصميم هذه التطبيقات، لذا يتمثّل البديل الواقعي الوحيد في ترحيلها كما هي إلى السحابة.

  • تحتاج إلى حلول نسخ احتياطي واسترداد أقل تكلفة وأكثر قابلية للتوسع. يُعد نقل النسخ الاحتياطي من البيئة المحلية إلى السحابة حالة استخدام شائعة في معظم القطاعات، باستثناء الصناعات الأكثر تنظيمًا أو التطبيقات ذات أهداف نقطة الاسترداد (RPO) أو أهداف وقت الاسترداد (RTO) الأكثر صرامة.

تقييم وتخطيط الترحيل بنهج الرفع والنقل

قبل الشروع في أي عملية ترحيل بنهج الرفع والنقل، عليك تقييم العوامل التي قد تؤثّر في مدى صعوبة المشروع وتكلفته وقيمته النهائية، والاستعداد لها بعناية. وقد تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

  1. عمر التطبيق: إلى متى ستستمر في استخدام هذا التطبيق أو تشغيل حمل التشغيل هذا؟ في معظم الحالات، لا يكون من المنطقي ترحيل تطبيق تنوي إيقافه عن الاستخدام خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

  2. قيود الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs): تأكّد من أن انتقالك إلى السحابة لن يتسبّب في اختناقات تؤثّر في أدوات واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها حاليًا.

  3. أدوات أتمتة الترحيل: تحقَّق مما إذا كان مزوّد الاستضافة السحابية يوفّر أدوات أتمتة لعمليات الترحيل، وادرج استخدامها في خطتك كلما كان ذلك ممكنًا.

  4. أولوية الترحيل: إذا كنت تخطّط لترحيل عدة تطبيقات، فأنشئ دليلاً للتنفيذ لضمان ترحيل التطبيقات الحيوية أولًا (أو بالترتيب الأنسب لاحتياجات عملك).

  5. الامتثال: قبل الانتقال من بيئتك المحلية الخاصة إلى سحابة خاصة أو عامة، قيّم خطة الترحيل والبنية التحتية لمزوّد الخدمة للتأكد من استيفاء جميع متطلبات الامتثال أثناء عملية الترحيل وبعدها.

  6. تضخّم الميزات والنطاق: قد تُغري البيئات السحابية الغنية بالميزات بدمج وظائف إضافية على الفور، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير سير العمل وزيادة استهلاك الموارد. احرص على تحديد نطاق المشروع بوضوح والالتزام به طوال عملية الترحيل.

