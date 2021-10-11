ما المقصود بنهج الرفع والنقل؟

يشير الرفع والنقل، المعروف أيضًا باسم إعادة الاستضافة، إلى عملية ترحيل نسخة مطابقة من التطبيق أو أحمال التشغيل، إلى جانب مخزن البيانات ونظام التشغيل (OS)، من بيئة تكنولوجيا معلومات إلى أخرى—عادةً من البيئة المحلية إلى السحابة العامة أو السحابة الخاصة.
ونظرًا لعدم الحاجة إلى تغيير بنية التطبيق، ولوجود تغييرات قليلة جدًا—أو بدون تغيير—في التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق، تتيح استراتيجية الرفع والنقل ترحيلًا أسرع، وأقل جهدًا، وأقل تكلفة في البداية مقارنة بالأساليب الأخرى. كما يُعدّ هذا النهج الطريقة الأسرع والأقل تكلفة لبدء تحويل إنفاق تكنولوجيا المعلومات من النفقات الرأسمالية (CapEx) إلى النفقات التشغيلية (OpEx)، لبدء استراتيجية السحابة الهجينة والاستفادة من قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات الأكثر كفاءة ومرونة في السحابة.
في بدايات الحوسبة السحابية، كان نهج الرفع والنقل خيارًا مناسبًا لمعظم التطبيقات، باستثناء التطبيقات الأقدم، والأكثر تعقيدًا، والأكثر ارتباطًا بالبنية المحلية. ولكن مع تطوّر البنى السحابية—وتحسين إنتاجية المطورين، وتقديم نماذج تسعير سحابية أكثر ملاءمة—تراجعت بشكل كبير القيمة طويلة الأجل لترحيل تطبيق "كما هو" دون الاستفادة من قدرات البيئة السحابية.
أما اليوم، فيُنظر إلى الرفع والنقل كخيار مناسب لترحيل أحمال التشغيل الجاهزة للسحابة بدرجة معينة، مثل أحمال عمل VMware، أو التطبيقات المعبأة في حاويات، أو التطبيقات المبنية على بنية الخدمات المصغّرة، أو كخطوة أولى لإعادة تصميم التطبيقات الأحادية (Monolithic) لتعمل في السحابة وعلى السحابة.
مقارنةً بالاستمرار في تشغيل التطبيق محليًا، يمكن لترحيل الرفع والنقل أن يقدم عدة فوائد مهمة:
مرة أخرى، لن يوفّر نهج الرفع والنقل هذه الفوائد لجميع التطبيقات. فالتطبيق الذي جرى تحسينه جزئيًا فقط لبيئة السحابة قد لا يحقق وفورات السحابة المتوقعة، بل قد يتكبّد تكاليف تشغيل أعلى عند تشغيله في السحابة. وإذا كان التطبيق يعمل ببطء أو بكفاءة منخفضة في البيئة المحلية، فمن غير المرجّح أن يعمل بشكل أفضل في السحابة دون إجراء تعديلات. كما قد تؤدي تكاليف الترخيص وقيوده إلى جعل الترحيل بنهج الرفع والنقل مكلفًا للغاية أو حتى غير ممكن من الناحية القانونية.
تُعد تقنية المحاكاة الافتراضية من VMware واسعة الانتشار داخل المؤسسات. تمثل VMware 80% من سوق المحاكاة الافتراضية وتستخدمها 100٪ من شركات Fortune 100 في محاكاة مراكز بياناتها المحلية. ليس من المستغرب أن معظم مزود السحابة يقدمون بنية تحتية من VMware لاستضافة التطبيقات، كما يقدّم بعضهم أدوات وخدمات متخصصة لدعم ترحيل VMware بنهج الرفع والنقل إلى سحاباتهم.
ولتنفيذ رفع ونقل لأحمال تشغيل VMware الحالية، يجب أن يشترك مركز البيانات المحلي ومركز البيانات السحابي المستهدف في برنامج التشغيل الافتراضي VMware ESXi الأساسي، وفي مجموعة مشتركة من أدوات الإدارة والبرامج النصية المتوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات VMware وvSphere. ويجب أن يمتلك مزوّد السحابة فريق عمليات يتمتع بالمهارات والخبرة اللازمة لإدارة مجموعة VMware البرمجية.
أما التقنية الأساسية التي تُسهِم في تبسيط ترحيل VMware بنهج الرفع والنقل فهي VMware HCX، وهي أداة تعمل على توسيع الشبكة المحلية إلى بيئة VMware على السحابة لسرعة تنفيذ بنية تحتية سحابية هجينة. يتيح HCX تنفيذ ترحيل آمن وعلى نطاق واسع لآلاف الأجهزة الافتراضية (VMs) كما هي، من البيئة المحلية إلى السحابة. كما يتيح لك إدارة وتشغيل أحمال التشغيل المحلية والسحابية باستخدام الأدوات والبرامج النصية ومجموعة المهارات نفسها، ويُمكّنك من تنفيذ آليات النسخ والاسترداد لأحمال التشغيل المحلية داخل السحابة.
يُعد نهج الرفع والنقل ترحيلًا قائمًا على IaaS (البنية التحتية كخدمة)، حيث تقوم بترحيل التطبيقات كما هي من البنية التحتية المحلية إلى بنية تحتية سحابية تدفع مقابلها بالاشتراك أو حسب الاستخدام.
وبشكل عام، توجد نوعان آخران من خيارات الترحيل السحابي ينبغي النظر فيهما:
يتطلب الترحيل إلى PaaS (المنصة كخدمة) إعادة مراجعة التطبيق للاستفادة بشكل أفضل من طبقة PaaS التي يقدمها مزوّد السحابة. يمكنك إعادة هيكلة أو إعادة تهيئة التطبيق عبر إجراء تعديلات بسيطة لتحسين أدائه في السحابة أو للاستفادة من قدرات سحابية محددة، دون التأثير في تجربة المستخدم. كما يمكنك إعادة بناء بنية التطبيق للاستفادة من الخدمات المصغّرة، أو الحاويات، أو الحوسبة بدون خادم. أو قد تختار إعادة تصميم التطبيق بالكامل بالاعتماد على أدوات التطوير وقدرات المنصّة السحابية التي تعزّز إنتاجية المطورين.
ومقارنة بنهج الرفع والنقل، فإن الترحيل إلى PaaS أعلى تكلفة، وأكثر جهدًا، ويستغرق وقتًا أطول في البداية. لكنّه يتيح للتطبيق الاستفادة على نحو أعمق من أتمتة العمليات السحابية الأصلية، وتحسين إنتاجية المطورين، وتعزيز الأمان والمرونة، بالإضافة إلى نماذج التكلفة حسب الاستخدام—وهي مزايا يمكنها مجتمعة تسريع استرداد الاستثمار الأولي.
أما الترحيل إلى SaaS (البرمجيات كخدمة) فيعني استبدال التطبيق المحلي ببديل جاهز قائم على السحابة يوفر الوظائف نفسها، إلى جانب الاستفادة من مزايا البنية التحتية الخاصة بمزوّد الخدمة السحابية.
ويمكن أن يوفّر الترحيل المناسب إلى SaaS تكلفة ترحيل منخفضة مشابهة لنهج الرفع والنقل، إلى جانب مزايا السحابة التي يحققها الترحيل عبر PaaS. ومع ذلك، قد يتطلّب الأمر منك التخلّي عن بعض الميزات أو الانتظار للحصول على بعض خيارات التخصيص، وعلى الأرجح ستحتاج إلى الاعتماد على الإمكانات المدمجة في تطبيق SaaS لإدارة البيانات، والتحكّم في الوصول، والأمان، وغيره.
وللتذكير، مع استمرار التقنيات السحابية في تعزيز إنتاجية المطوّرين وتحسين نماذج التسعير السحابي، يصبح ترحيل التطبيقات إلى سحابة لا تمكّنها من الاستفادة من قدرات البيئة السحابية الأصلية أقل منطقية تدريجيًا، بل وأكثر تكلفة على المدى البعيد. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحالات التي يكون فيها نهج الرفع والنقل أكثر ملاءمة من الترحيل إلى PaaS:
قبل الشروع في أي عملية ترحيل بنهج الرفع والنقل، عليك تقييم العوامل التي قد تؤثّر في مدى صعوبة المشروع وتكلفته وقيمته النهائية، والاستعداد لها بعناية. وقد تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
