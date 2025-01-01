الترحيل السحابي 
تساعدك منصة IBM Instana Observability على سرعة الانتقال إلى التقنية السحابية بكل ثقة، مع تقليل حالات الانقطاع وعدم اليقين الشائعة في أكثر عمليات الترحيل (الانتقال) السحابية
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رسم توضيحي يوضح عناصر لوحات معلومات الترحيل السحابي

يؤدي ترحيل أعباء العمل من البنية التحتية المحلية إلى السحابة العامة إلى تحسين أداء تطبيقاتك، ورفع مستوى موثوقيتها، وزيادة أمنها، مع خفض التكاليف. ومع كل هذا، إذا لم تتمتع فِرق العمل بإمكانية الرؤية الواضحة والكاملة لمجريات تجربة المستخدم النهائي قبل عملية الترحيل وأثنائها وبعدها، فقد تظهر مشكلات في الأداء تؤدي إلى ابتعاد جمهورك عنك.  

يؤهلك الترحيل السحابي باستخدام منصة IBM® Instana® Observability إلى تحقيق النجاح في كل مراحل عملية الترحيل السحابي (التخطيط والانتقال والتشغيل) للتأكد من عمل تطبيقاتك وبنيتك التحتية بكل سلاسة وكفاءة بحيث لا يفوت المستخدمين أي شيء. بدءًا من وضع خطوط أساس الأداء واختيار الحجم المناسب للبنية التحتية وحتى تحديد العوائق ومراقبة تجربة المستخدم النهائي، تتناول منصة Instana كل خدمات الترحيل السحابي.     
ما يمكنك فعله
إنشاء خطوط أساس الأداء لمرحلة ما قبل الترحيل تعمل ميزة مراقبة أداء التطبيقات (APM) في IBM Instana Observability على جمع مقاييس الأداء الرئيسية مثل معدلات الخطأ وأوقات تحميل الصفحات وسرعات المعاملات. حيث توفر هذه المقاييس رؤى شاملة حول أداء عبء عملك في مرحلة ما قبل الترحيل، مما يساعد في تخطيط السحابة وتحديد الأولويات وتحديد الحجم الملائم والتأكد من سلامة التطبيق أثناء ترحيله. استكشف مراقبة أداء التطبيقات (APM)
فهم احتياجات بنيتك التحتية توفر  خريطة البنية التحتية  في منصة Instana نظرة عامة على جميع الأنظمة التي تجري لمراقبتها، وتشمل التفاصيل الدقيقة متعددة المستويات والتي تسلط الضوء على أنماط استخدام الموارد. حيث توفر هذه المقاييس رؤية كاملة لأداء البنية التحتية بما يساعد في تحديد نقاط اتصال الاستخدام وتتيح لك اختيار الحجم الملائم لبنيتك التحتية السحابية طوال عملية الترحيل. استكشف مراقبة البنية التحتية
أتمتة التزويد بالخدمات السحابية والتنسيق تعمل منصة Instana على أتمتة عملية التزويد بالبنية التحتية السحابية وتنسيقها، مما يسهِّل نشر التطبيقات وإدارتها في المنصات السحابية المتعددة، مثل AWS وAzure وGCP. فهي تتكامل بسلاسة مع أدوات السحابة الأصلية مثل AWS CloudWatch وAzure Monitor وGoogle Cloud Operations للحصول على رؤية كاملة وشاملة لأعباء العمل السحابية.
تحديد السبب الأساسي لكل مشكلة قد تحدث أثناء الترحيل إذا ظهرت مشكلات أثناء الترحيل، تساعدك ميزة مراقبة أداء التطبيقات (APM) باستخدام منصة Instana على سرعة الإجابة عن سؤال ما إذا كان التطبيق أو السحابة هو سبب المشكلة. تقدم منصة Instana تلقائيًا بيانات مستمرة عالية الدقة بمستوى تفصيلي دقيق يبلغ ثانية واحدة، كما توفر تعقبات شاملة لكل تطبيق وكل تبعية للمساعدة في تحديد موضع أي مشكلة تظهر في تجربة المستخدم دون أدنى تأخر. استكشف مراقبة أداء التطبيقات (APM)
إنشاء عمليات مراقبة استباقية بعد الترحيل بمجرد اكتمال الترحيل السحابي، توفر مراقبة المستخدم النهائي باستخدام منصة Instana بيانات شاملة عن أداء المتصفح حتى تتمكن فِرق عمل قسم تقنية المعلومات من التأكد من استمرار تشغيل التطبيق بشكل جيد في السحابة. يؤدي تعيين تنبيهات قابلة للتخصيص إلى إعلام فِرق العمل فورًا في حالة ظهور أي مشكلات غير متوقعة. استكشف مراقبة المستخدم النهائي
أكثر من 300 تقنية مدعومة

تتكامل منصة Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل دون حاجة إلى أي مكونات إضافية أو عمليات إعادة تشغيل للتطبيق.

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حالات الاستخدام ذات الصلة مراقبة السحابة

راقب السلامة والأداء في النظام البنائي لسحابتك الهجينة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار في الترحيل السحابي.

واجهة واحدة للمراقبة الشاملة

احصل على رؤية شاملة ومركزية لحالة وأداء النظام البنائي لتقنية المعلومات التي لديك بالكامل.
اتخِذ الخطوة التالية

تتيح منصة IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.

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