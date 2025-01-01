أكثر من 300 تقنية مدعومة لـ IBM Instana
مراقبة البنية التحتية والتطبيقات تلقائيًا دون حاجة إلى مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيقات
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تمثيل Instana الذي يعمل مع تكاملات مختلفة وتقنيات مدعومة لتحسين قابلية ملاحظة الأداء عبر التطبيقات
السحابة IBM Cloud observability

تشكل قابلية ملاحظة التلقائية في IBM Cloud جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشاملة وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS–EC2

سيكتشف وكيل Instana تلقائيًا أنه يعمل على مثيل Amazon EC2 ويقوم بتثبيت مستشعر مراقبة AWS EC2.

 تعرف على المزيد مراقبة IBM Cloud Kubernetes Service

تعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة IBM Cloud Kubernetes Service عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيقات.

 تعرف على المزيد مراقبة VMware Tanzu (PCF)

تتطلب مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المستندة إلى VMware Tanzu (المعروفة سابقًا باسم Pivotal Cloud Foundry) إمكانية الرؤية الواضحة لكل طبقة من طبقات مجموعة التطبيقات لديك.

 تعرف على المزيد مراقبة Oracle Cloud

تشكل مراقبة Oracle Cloud التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد قابلية ملاحظة الأداء في Google Compute Engine (GCE)

تتضمن منصة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات (APM) وقابلية ملاحظة الأداء التلقائية من Instana دعمًا للمراقبة التلقائية لـ Google Compute Engine (GCE).

 تعرف على المزيد مراقبة Google Cloud

تُعد منصة Google Cloud جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Cloud Foundry

تشكل مراقبة Cloud Foundry التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد
قاعدة البيانات مراقبة AWS–RDS

تُعد مراقبة AWS RDS جزءًا مهمًا من حل APM السحابي من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة OpenSearch

تُعدُّ مراقبة OpenSearch باستخدام حل مراقبة التطبيقات من Instana جزءًا أساسيًا من تقديم تطبيقات الخدمات المصغرة عالية الأداء في حاويات.

 تعرف على المزيد مراقبة Cassandra

تُعدُّ مراقبة Cassandra جزءًا من حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) للخدمات المصغرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS S3

توفر Amazon S3 قابلية التوسع الرائدة على مستوى الصناعة وتوفر البيانات والأمان والأداء.

 تعرف على المزيد مراقبة Redis Enterprise

يتضمن حل مراقبة أداء البنية التحتية والتطبيقات من Instana مراقبة شاملة لـ Redis Enterprise.

 تعرف على المزيد مراقبة JBoss Data Grid

تشكل مراقبة JBoss Data Grid التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Oracle Database

تُعدُّ مراقبة Database جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة DB2

تُعدُّ مراقبة IBM DB2 جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Microsoft SQL Server

تُعدُّ مراقبة Microsoft SQL Server جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة SAP Hana

تشكل مراقبة SAP Hana التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Hadoop YARN

تُعدُّ مراقبة Hadoop YARN جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Apache HBase

تُعدُّ مراقبة HBase جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Ceph

تُعدُّ مراقبة Ceph جزءًا من حل مراقبة أداء التطبيقات المؤتمتة من Instana. 

 تعرف على المزيد مراقبة MongoDB

تتضمن مراقبة MongoDB من Instana اكتشاف البنية التحتية التلقائية وتعيين التطبيق وتكوين المراقبة.

 تعرف على المزيد مراقبة MySQL

تُعدُّ مراقبة MySQL جزءًا مهمًا من حل مراقبة التطبيقات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Instana.

 تعرف على المزيد قابلية ملاحظة أداء PostgreSQL

يكتشف مستشعر مراقبة PostgreSQL من Instana تلقائيًا مثيلات قاعدة بيانات PostgreSQL، ويضيفها إلى نموذج تطبيق الرسم البياني الديناميكي والخريطة.

 تعرف على المزيد مراقبة Redis Lettuce

تشكل مراقبة Redis Lettuce التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Redis

لمساعدة مطوري عمليات التطوير على تحسين بيئات Redis التي يعملون فيها، يطبق Instana الأتمتة والذكاء الاصطناعي على أداء ومراقبة سلامة Redis.

 تعرف على المزيد Apache Spark

يعد Apache Spark أكبر مشروع معالجة بيانات مفتوح المصدر، حيث يوفر أداة معالجة سرعة الوصول إلى البيانات الضخمة والتحليلات العميقة.

 تعرف على المزيد مراقبة GraphQL

تشكل مراقبة GraphQL جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة ClickHouse

تُعدُّ مراقبة ClickHouse جزءًا من حل مراقبة أداء التطبيق المؤتمت من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Couchbase

تُعدُّ مراقبة Couchbase جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة MariaDB

تُعدُّ مراقبة MariaDB جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة DynamoDB

تُعدُّ مراقبة DynamoDB جزءًا مهمًا من مراقبة تطبيقات الخدمات المصغرة المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد خدمة Alibaba Cloud Object Storage

تعد Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) خدمة تخزين كائنات مشفرة وآمنة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام تتيح لك تخزين كميات كبيرة من البيانات ونسخها احتياطيًا وأرشفتها في السحابة، مع ضمان دوام إتاحة البيانات بنسبة 99% من الوقت.

 تعرف على المزيد مراقبة Sybase SQL Anywhere

تُعدُّ مراقبة Sybase SQL Anywhere التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشاملة وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Azure SQL Database

تُعدُّ Azure SQL Database جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشاملة المقدمة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة CockroachDB

تُعدُّ مراقبة CockroachDB جزءًا مهمًا من حل مراقبة التطبيقات المؤتمتة من Instana.

 تعرف على المزيد Azure SQL Elastic Database Pool

تُعدُّ Azure SQL Elastic Database Pool جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشاملة المقدمة من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة etcd

تشكل مراقبة etcd التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Memcached

تشكل مراقبة Memcached التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Neo4j

تشكل مراقبة Neo4j التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد AWS Elasticache

تُعدُّ AWS Elasticache جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد SQL Anywhere

تُعدُّ SQL Anywhere جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Google Cloud Datastore

تُعد Google Cloud Datastore جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Aerospike

تشكل مراقبة Aerospike التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد Azure Queue Storage

تُعدُّ Azure Queue Storage جزءًا من حل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Google Cloud Storage

تُعد Google Cloud Storage جزءًا من حل مراقبة التطبيقات السحابية والخدمات المصغرة الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة FaunaDB

تشكل مراقبة FaunaDB التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Azure CosmosDB

تشكل مراقبة CosmosDB التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد
Kubernetes مراقبة OpenShift

تُعدُّ Red Hat OpenShift Observability جزءًا أساسيًا من حل مراقبة الحاويات الشامل من Instana. 

 تعرف على المزيد مراقبة Google GKE

تُعدُّ Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة Google Kubernetes Engine عبر المجموعة وتوفير رؤى شاملة للتطبيق.

 تعرف على المزيد مراقبة Kubernetes

يكتشف مستشعر مراقبة Instana Kubernetes تلقائيًا الحاويات التي تعمل في الخدمة والمنصات التي يجري تشغيلها على الحاويات، وينشر مستشعرات إضافية لجمع مقاييس الأداء لمجموعة التطبيقات الكاملة.

 تعرف على المزيد قابلية ملاحظة أداء Azure AKS

تُعد مراقبة التطبيقات المؤتمتة من Instana أسرع وأسهل طريقة لمراقبة Azure AKS عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.

 تعرف على المزيد مراقبة Oracle OKE

تُعدُّ Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة Oracle Container Engine لـ Kubernetes عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق. 

 تعرف على المزيد Traefik Labs

يتكامل Traefik Labs مع مكونات بنيتك التحتية الحالية ويقوم بتكوين نفسه تلقائيًا وديناميكيًا لتسهيل نشر الخدمات المصغرة في بيئات متعددة مختلفة وعبرها.

 تعرف على المزيد مراقبة CoreOS Tectonic

تساعد خدمة مراقبة Kubernetes المؤتمتة من Instana فِرق الهندسة على تحسين أداء التطبيق وتحسين أتمتة سير عمل إدارة الأداء بصورة أفضل.

 تعرف على المزيد مراقبة Giant Swarm

تتميز مراقبة Giant Swarm المؤتمتة من Instana بنفس قدرات المراقبة التلقائية مثل مراقبة Kubernetes الأفضل في فئتها. 

 تعرف على المزيد Amazon EKS Anywhere

تدعم Instana Amazon خدمة EKS Anywhere، وتُعدُّ خيارًا جديدًا للإضافة والنشر من AWS يسمح للعملاء بإنشاء مجموعات Kubernetes على بنيتهم التحتية المحلية. 

 تعرف على المزيد
السجلات LogDNA

يعد LogDNA حلاً لإدارة السجلات يتمتع بميزة مماثلة لـ Instana لتوفير الوظائف بأدنى حد من جهد التكوين أو بدونه.

 تعرف على المزيد تكامل Humio APM

يعد Humio أداة تسجيل تم تصميمها لاستيعاب البيانات المتدفقة والاحتفاظ بها بمجرد وصولها، بغض النظر عن الحجم.

 تعرف على المزيد Coralogix

يعد Coralogix حلاً لإدارة السجلات يتمتع بميزة مماثلة لـ Instana لتوفير الوظائف بأدنى حد من جهد التكوين أو بدونه.

 

 تعرف على المزيد تكامل Splunk APM

تُعدُّ Splunk إحدى الأدوات الأكثر استخدامًا لجمع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الآلة وتحليلها وفهمها. يتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سجلات الخادم والتطبيق.

 تعرف على المزيد ميزة "السجلات في السياق" في IBM Instana

تمكَّن من جمع السجلات وتنفيذ تكاملها تلقائيًا، ما يُتيح ربط السجلات بالمقاييس والآثار للحصول على رؤى متعمقة وقابلة للتنفيذ.

 تعرف على المزيد
المراسلة مراقبة IBM MQ

تحتفظ Instana بقاعدة معرفية منظمة لتوقيعات السلامة لجميع المنصات التي تتم مراقبتها، وتشمل IBM MQ.

 تعرف على المزيد قابلية ملاحظة أداء Apache Kafka

نجحت Instana في تضمين مراقبة Kafka الشاملة في حل مراقبة البنية التحتية والتطبيقات الخاص بنا.

 تعرف على المزيد Amazon EKS

تدعم Instana خدمة Amazon EKS Anywhere، وتُعدُّ خيارًا جديدًا للإضافة والنشر من AWS يسمح للعملاء بإنشاء مجموعات Kubernetes على البنية التحتية المحلية الخاصة بهم.

 تعرف على المزيد مراقبة ActiveMQ

تتضمن مراقبة ActiveMQ من Instana رؤية قوائم انتظار الرسائل وتكوين المنصة والاتصالات والأداء على مستوى التطبيق.

 تعرف على المزيد مراقبة RabbitMQ

تشكل مراقبة RabbitMQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS–SQS

تشكل مراقبة AWS SQS جزءًا أساسيًا من حل مراقبة Amazon Web Services الشامل من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Jetty

تم دمج مستشعر الوكيل هذا بالكامل في حل مراقبة البنية التحتية والتطبيقات من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة ActiveMQ Artemis

تشكل مراقبة ActiveMQ Artemis التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Tibco ESB

تشكل مراقبة TIBCO ESB التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة NATS

تشكل مراقبة NATS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Hystrix

تشكل مراقبة Hystrix التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS Kinesis

توفر مراقبة AWS Kinesis من Instana إدارة شاملة للأداء والسلامة.

 تعرف على المزيد مراقبة OpenLDAP

توفر مراقبة OpenLDAP من Instana إدارة شاملة للأداء والسلامة.

 تعرف على المزيد مراقبة HornetQ

تشكل مراقبة HornetQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Amazon SNS

تشكل مراقبة Amazon SNS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Axis2

تشكل مراقبة Axis2 التلقائية جزءًا من حلول مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana. 

 تعرف على المزيد مراقبة AWS MQ

تشكل مراقبة Amazon MQ التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Microsoft Message Queue

تُعدُّ مراقبة Microsoft Message Queue التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة ReactiveMongo

تشكل مراقبة ReactiveMongo التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل والتطبيقات ذات الأصل السحابي من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Varnish

تشكل مراقبة Varnish التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة CORBA (Sun)

تشكل مراقبة CORBA التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد TIBCO EMS

يتميز ™TIBCO Enterprise Message Service، وهو وسيط Java™ Message Service (JMS) الخاص بنا المستند إلى المعايير القياسية، لأي تطبيق يدعم JMS، سواء محليًا أو تابعًا لجهة خارجية، بأنه يتيح تبادل الرسائل بسرعة وسهولة.

 تعرف على المزيد
نظام التشغيل مراقبة Docker

تتجاوز مراقبة Docker الشاملة من Instana مقاييس الحاوية البسيطة مع الاكتشاف التلقائي والنشر والتكوين وغيرها.

 تعرف على المزيد مراقبة Rancher

تتمتع مراقبة Rancher المؤتمتة من Instana بنفس إمكانات المراقبة التلقائية مثل مراقبة Kubernetes الأفضل في فئتها.

 تعرف على المزيد مراقبة Containerd

تعرف على المزيد حول مراقبة Containerd وبدء استخدام Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Amazon Elastic Container Service

تتيح لك مراقبة Amazon Elastic Container Service مراقبة موارد Amazon ECS الخاصة بك باستخدام Amazon CloudWatch.

 تعرف على المزيد مراقبة VMware Tanzu PKS

يوفر تطبيق مراقبة الخدمات المصغرة من Instana لـ Tanzu Tile نفس قدرات المراقبة في Tanzu Kubernetes Grid كما هو الحال مع جميع بيئات K8 الأخرى.

 تعرف على المزيد مراقبة CRI-O

تفوقت مراقبة CRI-O الشاملة من Instana على مقاييس الحاوية البسيطة.

 تعرف على المزيد مراقبة z/OS

تشكل مراقبة z/OS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة AIX

تشكل مراقبة AIX التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة NET Core.

يتضمن حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) التلقائي من Instana دعمًا لمراقبة NET. التقليدية، علاوة على مراقبة NET Core. الإضافية.

 تعرف على المزيد مراقبة Microsoft .NET

يعد Microsoft .NET إطار عمل برمجيًّا يدمج مصدر الرمز (التعليمات البرمجية) المكتوب وبرامج التطبيق بالاستفادة من عنصرين رئيسيين: مكتبة فئة إطار العمل (FCL) ووقت تشغيل اللغة المشتركة (CLR).

 تعرف على المزيد مراقبة Linux

تشكل مراقبة Linux التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Windows Server

تشكل مراقبة Windows Server التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Hangfire

تشكل مراقبة Hangfire التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد .NET Full Framework

إطار عمل .NET عبارة عن مجموعة من لغات البرمجة وأدوات المطور والمكتبات التي تعمل على إنشاء مواقع الويب وخدمات الويب والألعاب والتطبيقات.

 تعرف على المزيد مراقبة LXC

تتجاوز مراقبة LXC الشاملة من Instana مقاييس الحاوية البسيطة مع الاكتشاف التلقائي والنشر والتكوين وغيرها.

 تعرف على المزيد مراقبة Solaris

تشكل مراقبة Solaris التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة CoreOS

تشكل مراقبة CoreOS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة DC/OS

تعرف على المزيد حول كيفية بدء مراقبة DC/OS باستخدام Instana. 

 تعرف على المزيد مراقبة OSProcess

يعد OSProcess جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Unix System

يعد Unix جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد
OpenTelemetry Jaeger Tracing لقابلية ملاحظة الأداء

يعد Jaeger نظام تتبع موزَّعًا، مستوحى من ورقة Dapper الخاصة بشركة Google وOpenZipkin، تم إصداره في الأصل كمصدر مفتوح من قِبل شركة Uber Technologies.

 تعرف على المزيد تكامل OpenTracing

يعد OpenTracing طريقة شائعة للمطورين لجمع البيانات حول أوقات استجابة خدماتهم المصغرة والمعالجة الموزَّعة لمراقبة الإنتاج.

 تعرف على المزيد تكامل Zipkin Tracing

يعد Zipkin تقنية تتبع موزَّعة، تعتمد على ورقة Dapper من Google، تجمع معلومات حول تدفقات طلبات المستخدمين وقياسات الأداء والمؤشرات.

 تعرف على المزيد
المنصات مراقبة Microsoft IIS

تشكل مراقبة Microsoft IIS التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Apache Tomcat

يقوم Instana تلقائيًا بتجهيز التطبيقات في Tomcat للمراقبة والتتبع، مما يتيح تتبع المعاملات الموزَّعة عبر مثيل Tomcat بأكمله.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS ELB

يقدم Instana مراقبة AWS ELB كجزء قياسي من حلول مراقبة البنية التحتية والتطبيقات الخاصة به.

 تعرف على المزيد مراقبة JBoss WildFly

تشكل مراقبة JBoss Wildfly التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة JBoss

تشكل مراقبة JBoss Wildfly التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Apache Web Server

تعمل حلول مراقبة التطبيقات من Instana على أتمتة اكتشاف مثيلات Apache Web Server ونشر مستشعرات المراقبة وتكوين بيانات المراقبة.

 تعرف على المزيد مراقبة Solr

تتضمن مراقبة Instana Solr مقاييس بشأن الأداء والتخزين المؤقت والتكوين والمزيد.

 تعرف على المزيد مراقبة Nomad

تُعدُّ Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة وظائف Nomad عبر المجموعة لتقديم رؤى وظيفية شاملة.

 تعرف على المزيد مراقبة Ansible

يعد نشر Ansible خيارًا على Github لمستخدمي Instana الذين يرغبون في أتمتة النشر وتحديث الخدمات المصغرة وحل مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية.

 تعرف على المزيد مراقبة Camel

تشكل مراقبة Camel التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Azure Function

يعد Microsoft Azure جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية الذي تقدمه Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة HAProxy

تشكل مراقبة HAProxy التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Consul

يوفر Instana أسرع وأسهل طريقة لمراقبة مجموعات Consul عبر المجموعة، بما في ذلك السلامة والأداء.

 تعرف على المزيد مراقبة WebMethods Glue

تشكل مراقبة WebMethods Glue التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد Amazon OpenSearch Logstash Kibana

تعرف على المزيد حول كيفية بدء استخدام Instana ومراقبة الأداء والتكوين باستخدام Amazon OpenSearch Logstash Kibana.

 تعرف على المزيد مراقبة Zookeeper

تشكل مراقبة Zookeeper التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Akka HTTP

يدعم Instana التطبيقات المبنية باستخدام وحدات Akka HTTP في إطار دعمه لـ Java.

 تعرف على المزيد مراقبة Marathon

توفر مراقبة Instana Marathon إدارة شاملة للأداء ورؤية ثاقبة لمجموعة Marathon والعُقد والتطبيقات الموجودة في حاويات.

 تعرف على المزيد مراقبة Feign

تشكل مراقبة Feign التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS Beanstalk

تشكل مراقبة AWS Beanstalk التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 

 تعرف على المزيد مراقبة Jersey

تشكل مراقبة Jersey التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Apache CXF

تشكل مراقبة Apache CXF التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد نشر برنامج Puppet

يعد نشر برنامج Puppet أحد خيارات Github لمستخدمي Instana الذين يرغبون في أتمتة نشر الخدمات المصغرة وتحديثها.

 تعرف على المزيد نشر Chef

يعد نشر Chef أحد خيارات Github لمستخدمي Instana الذين يرغبون في أتمتة نشر الخدمات المصغرة وحلول مراقبة تطبيقات السحابة الأصلية وتحديثها.

 تعرف على المزيد مراقبة OpenCensus

يعد OpenCensus جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Webex Teams

يعد Webex Teams جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Sun ONE Server

تشكل مراقبة SunOne التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد تكامل PagerDuty

تُعدُّ PagerDuty منصة لإدارة الحوادث تجعل من السهل توزيع مسؤوليات الاستدعاءات عبر الفِرق. تضمن جدولة الاستدعاءات وتصعيدات PagerDuty إخطار الشخص أو الأشخاص المناسبين في كل مرة يحدث فيها حادث.

 تعرف على المزيد تكامل OpsGenie 

يعد تكامل OpsGenie جزءًا من مجموعة تكامل عمليات تقنية المعلومات وCI/CD من Instana، مما يسمح لـ Instana بتوفير البيانات من حل مراقبة التطبيقات الخاص بها مباشرةً إلى حل Ops.

 تعرف على المزيد قابلية ملاحظة أداء Microsoft Teams

يعد Microsoft Teams جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد
لغات البرمجة مراقبة Dropwizard

سوف تتبع Instana المقاييس وتوقيعات السلامة لـ Dropwizard بدقة تصل إلى ثانية واحدة وتثير حدثًا في غضون 3 ثوانٍ.

 تعرف على المزيد مراقبة JVM

يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة الخدمات المستندة إلى Java عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.

 تعرف على المزيد مراقبة RatPack

تشكل مراقبة RatPack التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Ehcache

تشكل مراقبة Ehcache التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Vaadin

تشكل مراقبة Vaadin التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة BEA JRockit

تشكل مراقبة BEA JRockit التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة IBM J9

تشكل مراقبة IBM J9 التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Azul Zulu

تشكل مراقبة Azul Zulu التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد Clojure

تُعدُّ Clojure لغة برمجة كاملة الوظائف تم إنشاؤها بشكل أساسي بواسطة Rich Hickey، ولكن يتم صيانتها بواسطة مجتمع مفتوح المصدر كبير.

 تعرف على المزيد مراقبة Wicket

تشكل مراقبة Wicket التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Amazon Corretto

تشكل مراقبة Amazon Corretto التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Ruby

تشكل مراقبة Ruby التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Eclipse OpenJ9

تشكل مراقبة Eclipse OpenJ9 التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة GlassFish

تشكل مراقبة GlassFish التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد مراقبة Scala

يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة الخدمات المستندة إلى Scala عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.

 تعرف على المزيد مراقبة شبكة Python

مع إضافة دعم تتبع Python الموزع، يكتشف حل إدارة التطبيقات من Instana الآن كيانات Python وخدماتها واتصالاتها ويقوم بتخطيطها ومراقبتها، بالإضافة إلى علاقاتها بالمكونات الأخرى في البنية التحتية لتطبيقك.

 تعرف على المزيد مراقبة Kotlin

تُعدُّ Kotlin لغة برمجة تم إنشاؤها وصيانتها بواسطة JetBrain. يُعد اقتران إطار العمل/اللغة بين Springboot وKotlin هو التركيبة الأكثر استخدامًا. 

 تعرف على المزيد مراقبة PHP

PHP: معالج النص التشعبي هو لغة مزدوجة الغرض، تعمل على جانب الخادم لتطوير الويب والبرمجة للأغراض العامة.

 تعرف على المزيد Java Profiling

يعد Instana AutoProfile برنامج تحليل أداء عالي الجودة تم تصميمه لكل من بيئات الإنتاج والتطوير. 

 تعرف على المزيد مراقبة WebSphere Liberty

توفر مراقبة Instana WebSphere Liberty مراقبة شاملة للتكوين والأداء والسلامة.

 تعرف على المزيد مراقبة Java

يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة الخدمات المستندة إلى Java عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.

 تعرف على المزيد مراقبة Akka

تشكل مراقبة Akka التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد
بدون خادم المراقبة والتتبع في AWS Lambda

يأتي Instana AutoTrace™ لـ AWS Lambda مزودًا بوظيفة AutoTrace الأصلية للغات البرمجة مثل Node.js وPython.

 تعرف على المزيد مراقبة AWS Fargate

لتلبية التحديات المختلفة المتمثلة في مراقبة AWS Fargate، يستفيد Instana من المعرفة المكتسبة باستخدام تقنية مراقبة AWS Lambda الأفضل في فئتها.

 تعرف على المزيد مراقبة Liferay

يعد Instana الطريقة الأسرع والأسهل لمراقبة Liferay Portal Server عبر المجموعة لتقديم رؤى شاملة للتطبيق.

 تعرف على المزيد
توفير الأدوات مراقبة StatsD

تشكل مراقبة StatsD التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد Java Profiling

يعد Instana AutoProfile برنامج تحليل أداء عالي الجودة تم تصميمه لكل من بيئات الإنتاج والتطوير. 

 تعرف على المزيد Instana AutoTrace

يعد ™Instana AutoTrace الجيل القادم من تقنية التتبع الموزَّعة واكتشاف الخدمة التي تدعم تجربة Instana للمراقبة الفورية والتلقائية بالكامل والتي لا تتطلب أي جهد.

 تعرف على المزيد مراقبة MuleSoft

تشكل مراقبة MuleSoft التلقائية جزءًا من حل مراقبة الخدمات المصغرة الشامل وتطبيقات السحابة الأصلية من Instana.

 تعرف على المزيد تكامل Slack

يعد تكامل Slack جزءًا من مجموعة تكامل عمليات تقنية المعلومات وCI/CD من Instana، مما يسمح لـ Instana بتوفير البيانات من حل مراقبة التطبيقات الخاص بها مباشرةً إلى حل الرسائل.

 تعرف على المزيد تكامل Microsoft Office 365

يتضمن تكامل Microsoft Office 365 القدرة على إرسال معلومات التنبيه إلى العملاء لتشمل التتبع والتنبيه وإعداد التقارير المتعلقة باستخدام Office 365 والأداء والتوفر لمجموعة من الخدمات.

 تعرف على المزيد تكامل VictorOps APM

يعد VictorOps برنامجًا للاستجابة للحوادث يجمع بين إدارة السجلات والمراقبة وأدوات الدردشة والمزيد، للحصول على لوحة واحدة موحدة لمراقبة سلامة النظام.

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اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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