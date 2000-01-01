دراسات حالة لمنصة Instana
استكشف هذه المجموعة من قصص العملاء لتكتشف كيف تساعد IBM Instana Observability على حل مشاكل واقعية تخص الأعمال يواجهها العملاء في جميع أنحاء العالم
جرِّب مجانًا استمتع بتجربة Instana
رسم توضيحي لرموز متعددة متصلة

دراسات لحالات متميزة

مسيرة رائعة من التحديث دون فترات تعطل. اقرأ دراسة الحالة
تحقيق التميز في الأداء وإدارة الطلبات خلال فترات تزايد إقبال الجمهور على الطلب

اقرأ كيف تمكّن فريق Sterling Order Management software (OMS) التابع لـ IBM من الحفاظ على أداء ممتاز وتجاوز أرقام الطلبات والإيرادات من خلال قابلية ملاحظة الأداء في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات.
تحقيق أقصى قدر من أداء الخدمات الحكومية الحساسة

تعرف على كيف نجحت APIS في تحقيق متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح بشكل أسرع بنسبة 50% في جميع أنحاء المؤسسة وتجنب الحوادث بشكل استباقي بنسبة 15% بالتعاون مع IBM.
يمكنك تحفيز عملية اختبار البرامج والابتكار باستخدام بيانات الأداء المتناغمة مع السياق

اكتشف كيف تساعد شركة Testinium عملاءها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين برامج التطوير.
Instana أثناء العمل
تحقيق الرؤية في الوقت الفعلي

اكتشف كيف ساعدت Instana شركة Enento على تحديد الأخطاء بسرعة أكبر بكثير، وخفض زمن الانتقال الحالي، وتوفير رؤية في الوقت الفعلي لكل طلب خدمة (دون أخذ عينات).
تحسين مدة التشغيل باستخدام Instana

من خلال تيسير أكثر من ملياري عملية نقل ملفات سنويًا للعملاء، تعرّف على طريقة تقليل شركة Exavault لمتوسط وقت الحل (MTTR) بنسبة 56% باستخدام Instana.
العثور على أوجه القصور غير المحددة

بالنسبة إلى شركة Rebendo التي تعد مطورًا لحلول إدارة الأداء، فإن التكامل مع Instana منح العملاء مراقبة في الوقت الفعلي لعمليات التطبيقات من أجل تعزيز سلاسة العمليات.
الاستثمار في تحسين أداء التطبيقات

تسند مجموعة Crédit Mutuel Arkéa إلى Instana مراقبة عمليات مثيلات 14,000 تطبيق
تحسين نتائج المرضى

تمكنت Mayden باستخدام Instana من تحسين الأداء والموثوقية والأمان في التطبيق الخاص بها والذي يساعد على تقديم خدمات السلامة النفسية لأكثر من 5 ملايين مريض في المملكة المتحدة.
إيقاف زمن الانتقال في مساراتها

شاهد كيف أزالت شركة Dealerware أوجه القصور لتقليل زمن تسليم العقود من 10 دقائق إلى ثوانٍ مع تجربة التسليم الجديدة من دون تلامس.
ربط أصحاب العمل بالموظفين

ألغت شركة Pathmotion للتوظيف 10٪ من Virtual Machines للحفاظ على ذروة الإنتاجية ومدة التشغيل، ما أدى إلى تحسين أداء موظفيها وخدمة العملاء لديها.
تقديم محتوى جديد إلى 62 مليون قارئ

باستخدام Instana لأتمتة قابلية ملاحظة عمليات سير عمل CI-CD القائمة على حاويات، نجحت شركة Leaf Group في تقليل تكاليف المراقبة بنسبة 66% مع تقليل زمن الانتقال، ومعدلات الخطأ، وأوقات الاستجابة.
إضافة إمكانية توصيل المحتوى بسلاسة

تخدم PRISA أكثر من 236 مليون متصفح فريد في 24 دولة، وتستخدم Instana لتحديد مشكلات الأداء والتطبيقات بشكل استباقي ومنعها.

تحديث إدارة العقارات

يعد immocloud هو حل إدارة العقارات عبر الإنترنت، ويستخدم Instana لرقمنة العمليات بشكل كامل بين المستأجرين والمالكين، ومراقبة الأداء بشكل شامل في ثوانٍ.
توريد الإلكترونيات في العالم دون انقطاع

تستخدم Conrad Electronic منصة Instana للحصول على قابلية الملاحظة المتكاملة في بيئات الحاويات مع مراقبة المبيعات العالمية متعددة القنوات لأكثر من 450,000 صنف.

الأداء العالي مع تحقيق ازدهار غير مسبوق

إن شركة GittiGidiyor التركية التابعة لشركة eBay التي تخدم 33 مليون مستخدم تستخدم موقع منصة Instana لتحقيق الرؤية الشاملة؛ حيث تستوعب نمو الأعمال لما يقرب من 5 أضعاف خلال الجمعة السوداء.
خدمات مصرفية خالية من التعطل. تتحقق من رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)

تعرّف على كيفية إعداد فريقي Starling Bank وIBM بإعداد الحل لتتبع النشاط عبر بيئة الشركة متعددة المستأجرين، والتي تتضمن 2000 حجيرة حاوية موزعة على ست مجموعات Kubernetes و800 خدمة.
توفر منصة Instana حلاً جاهزًا للعمل ومبتكرًا إذا كنت بحاجة إلى مراقبة للسلامة والأداء في ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى العديد من التكوينات...حتى مع الخدمات الجديدة، لن نضطر إلى طرح السؤال "ماذا نحتاج هناك؟" ليس علينا سوى تشغيل وكلاء Instana وستكون تلك الخدمات قيد المراقبة. Henning Pautsch شريك مؤسس وCTO، immocloud immocloud اقرأ دراسة الحالة لقد وقع اختيارنا على منصة Instana لعدة أسباب. لأنها تتميز بسهولة بالغة، وتوفر تلقائيًا الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا القائمة على الحاويات. لأنها ميسورة التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) الذي كان لدينا سابقًا. كما أنها تتميز بمستوى دعم لا مثيل له- الأفضل الذي رأيته على الإطلاق Marcus Sengol نائب الرئيس الأول للعمليات الفنية شركة Leaf Group اقرأ دراسة الحالة لقد ثبتناها مرة واحدة واكتشفتْ تطبيقاتنا تلقائيًا. تتطلب الأدوات الأخرى مزيدًا من العمليات وتغيير ملفات Docker. لسنا بحاجة الآن إلى القيام بذلك... لدينا الصورة الكبيرة لبنيتنا التحتية... يمكنني رؤية مجموعاتي، واستخدام الموارد... ليس عليّ سوى النظر إلى الشاشة ورؤيتها بسرعة كبيرة. Oguz Yarimtepe قائد فريق مهندسي موثوقية الموقع GittiGidiyor اقرأ دراسة الحالة
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق منشورات المدونة الدعم آلية تحديد الوصول