بالنسبة إلى Starling Bank، يُعدّ استمرار عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات جوهر ممارسة الأعمال. يعمل هذا البنك الرقمي أولًا بالكامل عبر الإنترنت، ولديه 4 ملايين حساب، ويتيح من خلال تطبيقٍ واحد الوصول إلى حسابات الأفراد والأعمال والحسابات المشتركة ومتعددة العملات.وأي فترة تعطّل تُكلّف كثيرًا—وقتًا ومالًا وعملاء.

وبوصفه مؤسسةً سريعة النمو في قطاع الخدمات المالية شديد التنظيم والمنافسة، يجب أن يكون البنك قادرًا على رصد المشكلات وحلّها عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديه بسرعةٍ وكفاءة. تحقيقا لهذه الغاية ، في عام 2018 ، سعى البنك إلى إيجاد طريقة لتتبع الطلبات-مثل طلبات بطاقات الائتمان من العملاء الجدد-من البداية إلى النهاية. فإذا حدثت مشكلة، أراد البنك أن يكون قادرًا على الطلب الأصلي سريعًا، وتتبّعه عبر النظام، وتحديد موضع الخلل ثم إصلاحه.

