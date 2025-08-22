الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للتطبيقات المحدثة
تُعد Enento Group، المزود الأول للمعلومات الائتمانية في منطقة الشمال الأوروبي، جهة داعمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية للأفراد والشركات. يعتمد نجاح الشركة منذ البداية على الابتكار؛ ولذلك، ومع بروز DevOps والتقنيات السحابية الأصلية كمعايير جديدة لتسليم البرمجيات، بادرت Enento إلى تبنّي هذا التحوّل.
لتلبية متطلبات الابتكار، كان على شركة Enento أن تتحوّل عن بنيتها الأساسية القديمة. بدأت الشركة في مسارين مترابطين، لكنهما منفصلين:
مع هذا التحوّل في الاستراتيجية، تمكّنت فرق التطوير والتشغيل في Enento من بناء البرمجيات ونشرها بوتيرة أسرع. ولكن نظرًا لأن البيئات المعتمدة على الحاويات تُضيف قدرًا أكبر من التعقيد، مع وجود مكونات وخدمات أكثر مما يمكن لأي فريق تتبّعه يدويًا، فقد احتاج الفريق إلى طريقة موثوقة للحفاظ على جودة الخدمة.
تستخدم Enento حل Instana للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتحقيق نسبة توفر تصل إلى 99.99%.
توفر الرؤية في الوقت الفعلي لكل طلب خدمة دعمًا أسرع لحل المشكلات
أوضح Arvonen، المهندس الاستراتيجي في Enento: "تم تصميم حلولنا لتمكين القرارات التي تحرك الأموال. تعتمد العديد من البنوك على خدماتنا لاتخاذ قرارات الائتمان وإذا تعطلت خدماتنا، فقد لا يحصل المستهلكون على قراراتهم الائتمانية، وهذا له تأثير مباشر في حياتهم. لذلك فإن الحفاظ على جودة الخدمة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا."
لقد حان الوقت لشركة Enento لاختيار أداة يمكنها مراقبة جميع تطبيقاتها من مكان واحد. كما حددت الشركة ثلاثة معايير رئيسية. ينبغي أن يوفّر الحلّ الصحيح ما يلي:
وخلصت Enento إلى أنّ حلًا واحدًا فقط استوفى جميع المتطلبات: IBM Instana® Observability.
بدأ كل شيء بتثبيت وكيل واحد فحسب، ثم أصبح كل شيء يعمل.
يقول Eero Arvonen: «أثناء اختبار إثبات المفهوم (POC)، استطعنا الحصول على رؤى قيّمة مباشرة منذ اللحظة الأولى. "رأيت جميع سلاسل الاستدعاءات (call chains) مفككة على خط زمني، وكان ذلك مذهلًا."
كان فريق Enento سعيدًا بالحصول على رؤية كاملة لحاوياته، وبالقدر نفسه متحمسًا لاستعادة الكثير من الوقت.
وتوضح Jenni Huovinen، مهندسة النظم في Enento: "خلال اليومين الأوّلين فقط، اكتشفتُ وجود نقصٍ في الموارد في موضعٍ لم أنتبه إليه من قبل؛ ولهذا انبهرت كثيرًا."
ولتمكين الفرق من التركيز على المقاييس الأهمّ بالنسبة لهم، أنشأت Enento عروضًا مخصّصة لخدماتٍ محددة باستخدام قدرات Application Perspectives في حلّ Instana. ولتعزيز مدة التشغيل وتقديم خدمات خالية من الأخطاء، تُرسل Enento Smart Alerts (التنبيهات الذكية) من الحلّ إلى فرقها، ما يساعدهم على الاستجابة للمشكلات فور وقوعها.
وتختتم Huovinen: "لم أعد مضطرةً إلى البحث والاستقصاء كثيرًا واستكشاف الأعطال." "أتلقى تنبيهًا ومن السهل معرفة فحواه لأنك تستطيع رؤية المكدس وتتبع الخطوات السابقة، والاطلاع على المجموعة، ومعرفة ما يحدث بداخلها. "لقد كانت هذه هي الفائدة الأكبر."
"بالنسبة لعملائنا، هذا يعني خدمة أفضل. أصبحنا الآن قادرين على طرح خدماتٍ جديدة وفق جدولٍ أسرع"، Jenni Huovinen.
اليوم، تستخدم Enento حل Instana للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وتجاوزها، وتقديم تجربة موثوقة للعملاء. ومن خلال لوحات المعلومات المخصّصة في حل Instana، تستطيع Enento تخصيص أهدافها واتفاقيات مستوى الخدمة في الوقت الفعلي. ولتحقيق هدفها في الحفاظ على توافرٍ يتجاوز 99.99%، تمتلك الفرق الرؤية التي تمكّنها من إدخال تغييراتٍ سريعة على التعليمات البرمجية، وتلبية احتياجات عملائها المتطورة، ومواكبة وتيرة التغير السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
Enento (الرابط خارج نطاق ibm.com)، ومقرها هلسنكي، هي مزوّد رائد لخدمات معلومات الأعمال والمستهلكين الرقمية في بلدان الشمال الأوروبي. وهي توفّر بيانات وتحليلات تساعد البنوك والشركات الأخرى على تحسين عملية اتخاذ القرار لزيادة المبيعات وتحسين التسويق. كما تقدّم خدمات المعلومات المالية الشخصية والائتمانية للمستهلكين، فضلاً عن خدمات للمساعدة في ردع الاحتيال بعد سرقة الهوية.
لمعرفة المزيد عن حلول IBM الواردة في هذه القصة، يرجى الاتصال بممثل IBM أو شريك أعمال IBM.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2021.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com Instana وIBM Z علامتان تجاريتان لشركة International Business Machines Corp.، مسجلتان في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر القائمة الحالية للعلامات التجارية لشركة IBM ضمن علامة التبويب"معلومات حقوق النشر والعلامات التجارية" على الموقع الإلكتروني https://www.ibm.com/qa-ar/legal/copyright-trademark.
®Red Hat و®JBoss و®OpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
يتم عرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.