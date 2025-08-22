بعد الاطلاع على عدة مزوّدين لحلول مراقبة التطبيقات وقابلية الملاحظة، اختارت PathMotion IBM Instana® Observability لما يتيحه من تصوّر تلقائي ومراقبة لأداء هياكل الخدمات المُصغَّرة والبرمجيات العاملة على منصات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes.

يقول Mehdi Mahfoudi، مهندس عمليات التطوير في PathMotion: "ساعدتنا Instana على تحديد الموارد غير المُستغلة في مجموعات Kubernetes لدينا. وبما أننا نستطيع رؤية كيفية تفاعل الخدمات المُصغَّرة لدينا، فقد قمنا بتحسين عُقد Kubernetes ولا نُشغِّل إلا الأجهزة الافتراضية التي نحتاجها للإبقاء على بيئة الإنتاج لدينا تعمل بأعلى كفاءة."