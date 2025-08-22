تحسين موارد الخدمات المصغرة والحاويات
PathMotion هي منصة قائمة على السحابة مُتخصصة في اكتساب المواهب وتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل، وتربط بين المرشحين المحتملين وموظفي الشركة.
يستخدم المتقدمون المنصة للتعرّف على بيئة العمل وثقافة المؤسسة خلال مراحل التوظيف، مما يُعزّز تجربة المرشح ويجذب المواهب المناسبة.
بهدف توسيع عملياتها ودخول أسواق جديدة، بدأت PathMotion بتحديث بنيتها التحتية والانتقال من تطبيق أحادي قائم على الخوادم المحلية إلى بنية تعتمد على الخدمات المصغّرة المنتشرة عبر منصة Google Cloud Platform (GCP) وخدمة Google Kubernetes Engine (GKE). وكانت بحاجة إلى حلّ قابلية ملاحظة حديث يواكب سرعة وتعقيد البيئة القائمة على الحاويات.
ساعدت منصّة PathMotion أصحاب العمل على تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد المتقدمين المؤهلين.
تأثير Instana على البنية التحتية لمنصة PathMotion: %10 من الأجهزة الافتراضية تم التخلص منها
بعد الاطلاع على عدة مزوّدين لحلول مراقبة التطبيقات وقابلية الملاحظة، اختارت PathMotion IBM Instana® Observability لما يتيحه من تصوّر تلقائي ومراقبة لأداء هياكل الخدمات المُصغَّرة والبرمجيات العاملة على منصات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes.
يقول Mehdi Mahfoudi، مهندس عمليات التطوير في PathMotion: "ساعدتنا Instana على تحديد الموارد غير المُستغلة في مجموعات Kubernetes لدينا. وبما أننا نستطيع رؤية كيفية تفاعل الخدمات المُصغَّرة لدينا، فقد قمنا بتحسين عُقد Kubernetes ولا نُشغِّل إلا الأجهزة الافتراضية التي نحتاجها للإبقاء على بيئة الإنتاج لدينا تعمل بأعلى كفاءة."
تمكّنت PathMotion من الاستغناء عن نحو 10% من أجهزتها الافتراضية. يساعد تقليل عدد العُقد PathMotion على نشر مزيد من الموارد في أماكن أخرى. وعندما تحتاج الشركة إلى سعة إضافية، تُصدر Instana تنبيهاً إلى أن الموارد تتعرّض لضغط، مما يتيح لمنصة PathMotion تشغيل خدمات جديدة على GCP خلال ثوانٍ.
وبتحرّرها من الحاجة إلى صيانة بُنيتها الأساسية على GCP بصورة مستمرة، بات بوسع PathMotion تخصيص وقت أكبر لتحسين مسارات CI/CD لديها. ويمكنها الآن التركيز على تزويد المطوّرين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتسريع تطوير ونشر التصحيحات وتحسينات الأداء وميزات PathMotion الجديدة. وهذا يُحمّس المطوّرين لعملهم ويجعلهم متشوّقين لإبراز مهاراتهم بما يعود بالنفع على الشركة.
تُضفي PathMotion بُعداً جديداً على التوظيف يُسهم في ربط أصحاب العمل بالموظفين المثاليين. ومن خلال استخدام منصة PathMotion للنقاش عبر الإنترنت، زاد عملاء الشركة أعداد المتقدمين المؤهلين بأكثر من 200%، كما حسّنوا معدلات قبول عروض العمل بنسبة 65%. وتملك PathMotion مكاتب في باريس ولندن.
